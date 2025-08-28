Отчуждават имоти за строежа на автомагистрала "Струма"

С решение на правителството община Бургас получава собствеността върху имоти - частна държавна собственост в гр. Бургас. Те представляват три незастроени терена в местност „Пода“, кв. „Крайморие“. Имотите ще бъдат използвани за изграждането на общински обект от първостепенно значение - „Нова велоалея в землище на кв. „Крайморие“ с рампово съоръжение/пасарелка“. За осигуряването на трасето има одобрен подробен устройствен план — парцеларен план. Изграждането на новата свързваща велосипедна алея се явява естествено продължение на съществуващата такава от пътен възел „Бургас - Средец - Созопол“ до Природозащитен център „Пода“.

Реализирането на проекта ще допринесе за безопасно и бързо отвеждане на велосипедния трафик от природозащитния център до съществуваща улица в кв. „Крайморие“ - разклон на отбивка към кв. „Крайморие“ и стар път Бургас - Созопол, попадащ в границите на уличната регулация на квартала. При нереализиране на предвиденото до 5 години от придобиването на имотите Община Бургас ще трябва да ги прехвърли на държавата.

Държавната комисия по сигурността на информацията получава за управление имот - публична държавна собственост, който представлява идеална част от поземлен имот със самостоятелен обект в сграда, намиращ се на ул. „Филип Македонски" № 16 в град Пловдив. Досега частта на имота е била в управление на Министерството на вътрешните работи, но се отнема поради отпаднала необходимост.

С друго решение на правителството се отчуждават имоти и части от имоти - частна собственост, необходими за изграждането на Обект „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.2.2 - обходен път на гр. Кресна - част от дясно платно, от км 396+137 до км 400 + 340 и етапна връзка“. Те се намират в землищата на гр. Кресна и с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград. Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“. Решението може да се обжалва пред административен съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Министерският съвет прие решение за учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 3 години за извършване на теренни проучвания и консервация на археологически ценности върху поземлен имот в горска територия - частна държавна собственост, в село Драгиново, община Велинград, в полза на Историческия музей - Велинград.

