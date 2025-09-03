Новини
Медицинският университет получи терен в Китен, където ще построи почивна база

3 Септември, 2025 20:31 304 1

Промениха статута на редица имоти

Медицинският университет получи терен в Китен, където ще построи почивна база - 1
Снимка: БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

По решение на правителството имот в гр. Китен, който е частна държавна собственост, става публична държавна собственост. Той е в управление на Медицинския университет - София и представлява терен с площ 7028 кв. м и сгради в него. Обектът се ползва за обществено значими функции в областта на образованието, здравеопазването и профилактиката и според разпоредбата на чл. 89, ал. 2 от Закона за висшето образование е придобил статут на имот - публична държавна собственост, предвид. Предвидено е в него да бъде изградена почивна база на университета със спортни съоръжения, тенис корт, плувен басейн, игрище и лечебно-профилактичен и рехабилитационен комплекс с диагностично-консултативен център за обслужване на населението от региона. Стопанисването и поддържането на имота ще бъдат финансирани от бюджета на учебното заведение.

По решение на правителството самостоятелен обект в сграда на пл. „Бдинци“ № 1 в гр. Видин, който е част от имот - публична държавна собственост, се предоставя безвъзмездно за управление на Сметната палата. Ще бъде използван за изнесено работно място в града. Досега е бил в управление на Висшия съдебен съвет, но се отнема поради отпаднала необходимост.

Министерският съвет прие решение за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 3 години върху поземлен имот в горска територия - публична държавна собственост в село Кошница, община Смолян. Целта е извършване на теренни проучвания и консервация на археологическата недвижима културна ценност крепост „Калето“ при Проходна пещера. Правото на ползване се учредява в полза на Регионалния исторически музей „Стою Шишков“ - град Смолян. Решението е в съответствие със Закона за горите, с който се допуска извършване на теренни проучвания и консервация в поземлени имоти в горски територии - публична държавна собственост, включени в територии за опазване на недвижимото културно наследство по Закона за културното наследство.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


България
  • 1 вдигнете цената на изпитите да има пари

    0 0 Отговор
    а пари за почивната база от къде?

    а ,ще дерем студентите ха ха ха

    20:35 03.09.2025