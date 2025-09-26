Укрепват коритото на река "Марица" в района на Пловдив

Община Пловдив е на път да реализира един от най-мащабните си екологични проекти през последните години – укрепване и социализиране на коритото на река Марица. Проектът е част от Концепцията за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ), по която Пловдив кандидатства съвместно с община Хасково. Общата стойност на целия проект е 51 млн. лв., като за Пловдив са предвидени близо 12,2 млн. лв., уточнява Trafficnews.

Инициативата вече е преминала успешно първа фаза на одобрение и е насочена към превенция и управление на риска от наводнения по поречието на реката. Освен това проектът цели съществуващата инфраструктура по бреговете да бъде модернизирана, а в същото време Марица да стане по-достъпна и по-безопасна за пловдивчани.

В рамките на проекта са предвидени:

Поддръжка и надграждане на съществуващите подпорни стени по левия и десния бряг на Марица в рамките на града;

Изграждане и подсилване на нови земнонасипни диги с биологично укрепване – в ключови участъци като района на село Оризари, при вливането на река Дермендере и в близост до река Пясъчник;

Надграждане на съществуващата защитна дига над моста на Околовръстното шосе

Възстановяване на компрометирани участъци по трасето на реката – от моста на бул. „Васил Априлов“ до „Руски“, през пешеходния мост, до моста на Панаира и района на остров „Адата“;

Допълнителни укрепителни дейности по южната дига – в близост до Университета по хранителни технологии и улица „Крайречна“.

Проектът е структуриран така, че първо да се изготви необходимата техническа документация, след което да бъде избран изпълнител, да се извърши проектирането, строителството, както и независим надзор.

„Река Марица е приоритет за Община Пловдив. Тя е важна не само от гледна точка на сигурността и защитата от наводнения, но и за облагородяването и социализацията ѝ. Нашият екип видя възможност да привлечем европейско финансиране и да реализираме един проект, който е от ключово значение за пловдивчани“, коментира зам.-кметът по европейски политики Владимир Темелков.

Марица е неразделна част от облика на Пловдив и едновременно природен и социален ресурс за града. Тя е зона за отдих, спорт и разходки, но в същото време крие и рискове, ако не се поддържа адекватно. Именно затова подобни инвестиции са определящи за бъдещето на градската среда.

Това не е първият проект на Пловдив по Концепцията за интегрирани териториални инвестиции. Съвсем наскоро, съвместно с община Габрово, градът спечели 2,2 млн. лв. за облагородяване на южното поречие на Марица и прилежащите алеи.

С новото финансиране от близо 12 млн. лв. усилията ще бъдат насочени към цялостното укрепване и сигурността на реката – стъпка, която ще позволи в бъдеще тя да се превърне в една от най-привлекателните зони за пловдивчани и гостите на града.

