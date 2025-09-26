Новини
Имоти »
Укрепват коритото на река "Марица" в района на Пловдив

Укрепват коритото на река "Марица" в района на Пловдив

26 Септември, 2025 19:11 541 9

  • пловдив-
  • река марица

Общината очаква 12 милиона лева от Европа

Укрепват коритото на река "Марица" в района на Пловдив - 1
Снимка: М. Богданова ©
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Община Пловдив е на път да реализира един от най-мащабните си екологични проекти през последните години – укрепване и социализиране на коритото на река Марица. Проектът е част от Концепцията за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ), по която Пловдив кандидатства съвместно с община Хасково. Общата стойност на целия проект е 51 млн. лв., като за Пловдив са предвидени близо 12,2 млн. лв., уточнява Trafficnews.

Инициативата вече е преминала успешно първа фаза на одобрение и е насочена към превенция и управление на риска от наводнения по поречието на реката. Освен това проектът цели съществуващата инфраструктура по бреговете да бъде модернизирана, а в същото време Марица да стане по-достъпна и по-безопасна за пловдивчани.

В рамките на проекта са предвидени:

  • Поддръжка и надграждане на съществуващите подпорни стени по левия и десния бряг на Марица в рамките на града;
  • Изграждане и подсилване на нови земнонасипни диги с биологично укрепване – в ключови участъци като района на село Оризари, при вливането на река Дермендере и в близост до река Пясъчник;
  • Надграждане на съществуващата защитна дига над моста на Околовръстното шосе
  • Възстановяване на компрометирани участъци по трасето на реката – от моста на бул. „Васил Априлов“ до „Руски“, през пешеходния мост, до моста на Панаира и района на остров „Адата“;
  • Допълнителни укрепителни дейности по южната дига – в близост до Университета по хранителни технологии и улица „Крайречна“.

Проектът е структуриран така, че първо да се изготви необходимата техническа документация, след което да бъде избран изпълнител, да се извърши проектирането, строителството, както и независим надзор.

„Река Марица е приоритет за Община Пловдив. Тя е важна не само от гледна точка на сигурността и защитата от наводнения, но и за облагородяването и социализацията ѝ. Нашият екип видя възможност да привлечем европейско финансиране и да реализираме един проект, който е от ключово значение за пловдивчани“, коментира зам.-кметът по европейски политики Владимир Темелков.

Марица е неразделна част от облика на Пловдив и едновременно природен и социален ресурс за града. Тя е зона за отдих, спорт и разходки, но в същото време крие и рискове, ако не се поддържа адекватно. Именно затова подобни инвестиции са определящи за бъдещето на градската среда.

Това не е първият проект на Пловдив по Концепцията за интегрирани териториални инвестиции. Съвсем наскоро, съвместно с община Габрово, градът спечели 2,2 млн. лв. за облагородяване на южното поречие на Марица и прилежащите алеи.

С новото финансиране от близо 12 млн. лв. усилията ще бъдат насочени към цялостното укрепване и сигурността на реката – стъпка, която ще позволи в бъдеще тя да се превърне в една от най-привлекателните зони за пловдивчани и гостите на града.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Пловдив / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Никакви

    2 0 Отговор
    пари от Европа !

    19:12 26.09.2025

  • 2 EKCXУМАТОPЪТ 🦴💀🦴

    1 1 Отговор
    Xиляди бизннeccмени и шшиббъните и cceмейсттва ще претърпят тежки птттп-та. Ще се разложaaaт и вмиришат , червеите ще пъплят по разлагащите и се телца. Ще ги снимаме с телефоните си и ще ги качваме по сайтовете за да се гавppим.!.

    19:12 26.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    2 1 Отговор
    След сушата чакайте наводнения.Държавата на Шиши с главно Д!

    19:19 26.09.2025

  • 4 Милен

    3 1 Отговор
    "по която Пловдив кандидатства съвместно с община Хасково." Ай стига бе, какво общо има община Аскую с река Марица, че усвоява пари по разни фондове?

    19:23 26.09.2025

  • 5 1480

    4 1 Отговор
    то вода нема, те коритото
    водопади по време на суша
    пак яко се усвояват едни пари

    19:25 26.09.2025

  • 6 Гост

    1 0 Отговор
    Ще има укрепване, ама няма да е на реката. За информация на Европата

    Коментиран от #8

    19:47 26.09.2025

  • 7 Весело

    3 0 Отговор
    Колко милиарда ще струва това?
    5 ли, 10 ли милиарда??? Кажете колко милиарда ще усвоят двамата шопари и кмета на Пловдив?
    Кажете парите от Брюксел по Плана за възстановяне ли ще дойдат???

    19:59 26.09.2025

  • 8 Весело

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    Ще има с яки пачки укрепване на чекмеджето.

    40 години нямаше нужда от укрепване и видиш ли сега, когато двамата шопари раздават парите на обръчите се появи нужда от укрепване.

    20:01 26.09.2025

  • 9 васко де гама

    1 0 Отговор
    Ремонтът ще продължи няколко години като постоянно ще се добавят нови и нови средства .. След няколко годин ще бъде завършено формално и прието като ще останат завършителните , допълнителните работи и в същото време ще започнат да ремонтират някои участъци и всичко това ще продължи с години както Автомагистралата А1 вечните и безкрайни ремонти .

    20:28 26.09.2025