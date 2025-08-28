МВР прави втора проверка на трагедията с АТВ в "Слънчев бряг"

При спецакция на полицията: Разкрита е схема за измами с онлайн кредити за над 150 000 лева

Полицията спря схема за измами с онлайн кредити за над 150 000 лева. Задържан е 28-годишен мъж, съобщават от БНТ. На 26 август е проведена специали ...