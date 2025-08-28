МВР прави втора проверка на трагедията с АТВ в "Слънчев бряг"

МВР извършва втора проверка на случая в "Слънчев бряг", при който 18-годишният Никола Бургазлиев блъсна с АТВ петима души.
Новината съобщи пред журналисти в Бургас заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров, цитиран от bTV.
Целта на повторната проверка е да се разсеят всички съмнения и спекулации в публичното пространство, че случаят няма да бъде разследван обективно, тъй като извършителят е син на полицейски служител.
Припомняме ви, че Никола Бургазлиев прегази с управляваното от него електрическо АТВ петима души в Слънчев бряг, като двама от тях - майка и 4-годишното и дете са в критично състояние.
1 Сталин
21:14 28.08.2025
2 си дзън
Момчето било пило само вода...
Коментиран от #6, #12, #20
21:15 28.08.2025
3 А защо
Коментиран от #14, #16
21:17 28.08.2025
4 Мдаа
21:17 28.08.2025
5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
21:17 28.08.2025
6 Да ама
До коментар #2 от "си дзън":От къде я е пил тая вода
21:18 28.08.2025
7 още на момента
Коментиран от #17
21:30 28.08.2025
8 Мнемоник
Начално лай н 0 с голямо самочувствие за безнаказаност, заради светлото минало и детство - тогава мама и тате са му оправяли бакийте, а сега ще му ги оправят други хора! Това е положението - свиквайте с наведената глава, че другата я сече Боко или Шиши!
21:50 28.08.2025
9 Рогач
Коментиран от #15
21:52 28.08.2025
10 Стратегии в защитата
Коментиран от #19
21:53 28.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Пампаец
До коментар #2 от "си дзън":Уточнявам! Момчето е пило само минерална вода Банкя и е дишало само морски бриз . Като доброволни свидетели по случая се явяват целият футболен отбор на Несебър и гаджетата им . С цел разширяване на алвиолите и по добро обогатяване на кръвта с кислород на рожденният ден на аверчето си те са употребили хашиш в газообразно състояние . Ама да не си мислите , че това е марихуана, или канабис!!! Сакън , това е хашиш и е по лекарско предписание за снемане на стреса и депресията. В следствие на което ,от прекалено спокойствие , момчето така се е успокоило , че му се е сторили, че кара не в дясно по посока на движението както е по правилник , а в ляво като се е качило на тротоара да гази хората си е мислело , че се е върнал в дясната лента.Явно морският бриз е виновен !
Коментиран от #18
22:06 28.08.2025
13 Факт
Коментиран от #22
22:10 28.08.2025
14 Пампаец
До коментар #3 от "А защо":Що се движат такива превозни средства като това , с което полицейското синче е сгазило хората ли ? Ми защото няма КОЙ да ги забрани ! А при демокрацията всичко което не е забранено със закон е разрешено ! Бе те и това което е забранено го нарушават и няма КОЙ да ги спре защото са мафиоти , а държавата е тяхна собственост
22:12 28.08.2025
15 Келнер
До коментар #9 от "Рогач":Армията ни е 40000 службари на хранилка! Шеф, чистачка, секретарка, шофьор, охрана и т.н. - всичко е на зле, като в здравеопазването - подчинена работа! Ползването на служебните почивни станции и бази, зима и лете е най- популярното занятие за контингента на институцията!
Коментиран от #21
22:18 28.08.2025
16 И на теб да поясня
До коментар #3 от "А защо":Това не е АТВ,а...БЪГИ...тип автомобилен обикновенно 4х4 за движение извън пътната мрежа...в случая с ел.задвижване...
АТВ-то е също четириколесно,но се управлява,като мотоциклет( не с волан),органите за управление газ,съединител,спирачка са на мотоц.кормило,седалката също е мотоциклетен тип...
Изморих се да обяснявам,но явно и ,,компетентните органи" НЕ СА НАЯСНО
За мисироците да не казвам...
На тях ,като им свирнеш и си знаят...,,,кляв...кляв
22:18 28.08.2025
17 Помни
До коментар #7 от "още на момента":Ми то ако имаше някакви проблеми това превозно средство ,щяха ли още на другият ден чорбадиите му да го дават под наем ? Друг е въпросът , защо това превозно средство не е иззето на мига от полицията като веществено доказателство ? Собственикът се е отчитал пред ченгетата и те не са искали да му намалят оборота от наемите на превозното средство ли ?
22:19 28.08.2025
18 Бай Илия комшия
До коментар #12 от "Пампаец":И не само това...
Вежливо,възпитано и винаги поздравява момче
Еле кога е дръпнало един фишек за кеф...
22:24 28.08.2025
19 Пампаец
До коментар #10 от "Стратегии в защитата":Ако диагнозата на полицайката че има инсулт я е писал същият доктор , дето е определил диагнозата на жена с изтичащ през устата мозък от счупена черепна кутия като средна телесна повреда , работата е ясна.Пари ми дай , пари ми дай и повече не ме мъчи ...! При така създалото се положение се опитват да отърват поне майката, за да има кой да прибира рушветите...
22:27 28.08.2025
20 Пил той
До коментар #2 от "си дзън":Вода от пералнята не е пил.
22:36 28.08.2025
21 Рогач
До коментар #15 от "Келнер":Процентът жени в Българската Армия е 18 процента . На 4 място сме сред армиите в НАТО по комплектация със жени. Явно Българската армия се готви за ариергардни боеве в които войничките ни постоянно тренирани с всички бойни техники на Кама Сутра ще задържа ефективно настъпващия противник...😄😁😆😅🤣😂🤣😂🤣😅😆😆😆😆
22:36 28.08.2025
22 Питам
До коментар #13 от "Факт":Само един ли ?
22:37 28.08.2025
23 стръшинката
22:39 28.08.2025