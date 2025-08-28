Новини
МВР прави втора проверка на трагедията с АТВ в "Слънчев бряг"

28 Август, 2025

Целта на повторната проверка е да се разсеят всички съмнения и спекулации в публичното пространство, че случаят няма да бъде разследван обективно, тъй като извършителят е син на полицейски служител. 

МВР прави втора проверка на трагедията с АТВ в "Слънчев бряг" - 1
Илюстративна снимка bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

МВР извършва втора проверка на случая в "Слънчев бряг", при който 18-годишният Никола Бургазлиев блъсна с АТВ петима души.

Новината съобщи пред журналисти в Бургас заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров, цитиран от bTV.

Целта на повторната проверка е да се разсеят всички съмнения и спекулации в публичното пространство, че случаят няма да бъде разследван обективно, тъй като извършителят е син на полицейски служител.
Припомняме ви, че Никола Бургазлиев прегази с управляваното от него електрическо АТВ петима души в Слънчев бряг, като двама от тях - майка и 4-годишното и дете са в критично състояние.


  • 1 Сталин

    19 0 Отговор
    Да оправдаят престъплението на начинаещата мутра

    21:14 28.08.2025

  • 2 си дзън

    21 0 Отговор
    Втората проверка установи, че педалът на газта бил залепнал, а този на спирачките потънал.
    Момчето било пило само вода...

    Коментиран от #6, #12, #20

    21:15 28.08.2025

  • 3 А защо

    21 0 Отговор
    Вообще се движат такива АТВ та в Сл. бряг

    Коментиран от #14, #16

    21:17 28.08.2025

  • 4 Мдаа

    16 0 Отговор
    И пет проверки да правят, вече се видя с тестове каква шатра бяха опънали. Проблемът е, че такива шатри в България са ежедневие.

    21:17 28.08.2025

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    11 0 Отговор
    Е сега остана да изкарат виновен водача на автомобила от видеото🥸🥸🥸

    21:17 28.08.2025

  • 6 Да ама

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    От къде я е пил тая вода

    21:18 28.08.2025

  • 7 още на момента

    14 0 Отговор
    трябва да са видели, че няма никакъв проблем в газта и спирачките

    Коментиран от #17

    21:30 28.08.2025

  • 8 Мнемоник

    12 0 Отговор
    И триста проверки да направи пак ще го пуснат смешника, защото е млад и това ще натежи в съда!
    Начално лай н 0 с голямо самочувствие за безнаказаност, заради светлото минало и детство - тогава мама и тате са му оправяли бакийте, а сега ще му ги оправят други хора! Това е положението - свиквайте с наведената глава, че другата я сече Боко или Шиши!

    21:50 28.08.2025

  • 9 Рогач

    13 0 Отговор
    Сетила се Мара , да се побара ! До сега МВР не знаели , що за кадри са селекционирали в РПУ Несебър! И само в РПУ Несебър ли ? Рушветите давани за приемане в полицейското учебно заведение в Симеоново , наистина ли са неизвестни на служителите в МВР ? От рушветчии , каква работа ще чакаш ? Ето и сега от един час цял Сливен ехти от изреваващи се мотоциклети които си правят кушии. Шефовете на Областното МВР , РПУ , КАТ в Сливен , глухи ли са ? За какво вземат заплати след като не могат да накарат служителите си да изповядват нарушителите . Да спрат шумните мотоциклети от движение . Да проверят КОИ пунктове за годишни прегледи са дали документи, че всичко с шумовите характеристики на тези мотоциклети е в ред ? Бе те с един 70 хиляден Сливен не могат , или не желаят да се оправят , където всеки знае всеки . Вие чакате в двумилионна София да се оправят! Тръмп вкара Националната си гвардия да се оправя с маргинална в градовете на САЩ. Наш нейн еквивалент е Жандармерията. Ми като не могат да се оправят сами , да викат Жандармерията. Ако трябва да обявяват военно положение и да викат армията !

    Коментиран от #15

    21:52 28.08.2025

  • 10 Стратегии в защитата

    4 0 Отговор
    В друг сайт пише,че полицайката получила инсулт( демек не се е месила),но хората пишат,че била здрава.

    Коментиран от #19

    21:53 28.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Пампаец

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Уточнявам! Момчето е пило само минерална вода Банкя и е дишало само морски бриз . Като доброволни свидетели по случая се явяват целият футболен отбор на Несебър и гаджетата им . С цел разширяване на алвиолите и по добро обогатяване на кръвта с кислород на рожденният ден на аверчето си те са употребили хашиш в газообразно състояние . Ама да не си мислите , че това е марихуана, или канабис!!! Сакън , това е хашиш и е по лекарско предписание за снемане на стреса и депресията. В следствие на което ,от прекалено спокойствие , момчето така се е успокоило , че му се е сторили, че кара не в дясно по посока на движението както е по правилник , а в ляво като се е качило на тротоара да гази хората си е мислело , че се е върнал в дясната лента.Явно морският бриз е виновен !

    Коментиран от #18

    22:06 28.08.2025

  • 13 Факт

    2 0 Отговор
    То цял БТР и джитка без регистрация!

    Коментиран от #22

    22:10 28.08.2025

  • 14 Пампаец

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "А защо":

    Що се движат такива превозни средства като това , с което полицейското синче е сгазило хората ли ? Ми защото няма КОЙ да ги забрани ! А при демокрацията всичко което не е забранено със закон е разрешено ! Бе те и това което е забранено го нарушават и няма КОЙ да ги спре защото са мафиоти , а държавата е тяхна собственост

    22:12 28.08.2025

  • 15 Келнер

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Рогач":

    Армията ни е 40000 службари на хранилка! Шеф, чистачка, секретарка, шофьор, охрана и т.н. - всичко е на зле, като в здравеопазването - подчинена работа! Ползването на служебните почивни станции и бази, зима и лете е най- популярното занятие за контингента на институцията!

    Коментиран от #21

    22:18 28.08.2025

  • 16 И на теб да поясня

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "А защо":

    Това не е АТВ,а...БЪГИ...тип автомобилен обикновенно 4х4 за движение извън пътната мрежа...в случая с ел.задвижване...
    АТВ-то е също четириколесно,но се управлява,като мотоциклет( не с волан),органите за управление газ,съединител,спирачка са на мотоц.кормило,седалката също е мотоциклетен тип...
    Изморих се да обяснявам,но явно и ,,компетентните органи" НЕ СА НАЯСНО
    За мисироците да не казвам...
    На тях ,като им свирнеш и си знаят...,,,кляв...кляв

    22:18 28.08.2025

  • 17 Помни

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "още на момента":

    Ми то ако имаше някакви проблеми това превозно средство ,щяха ли още на другият ден чорбадиите му да го дават под наем ? Друг е въпросът , защо това превозно средство не е иззето на мига от полицията като веществено доказателство ? Собственикът се е отчитал пред ченгетата и те не са искали да му намалят оборота от наемите на превозното средство ли ?

    22:19 28.08.2025

  • 18 Бай Илия комшия

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Пампаец":

    И не само това...
    Вежливо,възпитано и винаги поздравява момче
    Еле кога е дръпнало един фишек за кеф...

    22:24 28.08.2025

  • 19 Пампаец

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Стратегии в защитата":

    Ако диагнозата на полицайката че има инсулт я е писал същият доктор , дето е определил диагнозата на жена с изтичащ през устата мозък от счупена черепна кутия като средна телесна повреда , работата е ясна.Пари ми дай , пари ми дай и повече не ме мъчи ...! При така създалото се положение се опитват да отърват поне майката, за да има кой да прибира рушветите...

    22:27 28.08.2025

  • 20 Пил той

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Вода от пералнята не е пил.

    22:36 28.08.2025

  • 21 Рогач

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Келнер":

    Процентът жени в Българската Армия е 18 процента . На 4 място сме сред армиите в НАТО по комплектация със жени. Явно Българската армия се готви за ариергардни боеве в които войничките ни постоянно тренирани с всички бойни техники на Кама Сутра ще задържа ефективно настъпващия противник...😄😁😆😅🤣😂🤣😂🤣😅😆😆😆😆

    22:36 28.08.2025

  • 22 Питам

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Факт":

    Само един ли ?

    22:37 28.08.2025

  • 23 стръшинката

    0 0 Отговор
    Като в армията Един заради всички и всички заради един. Заради такива идиоти трябва да се забранят електричките в курортите. Имат пълно основание. Но слънчака е селски курорт.

    22:39 28.08.2025