Младежи потрошиха автомобил в Пловдив и се снимаха с него

18 Септември, 2025 08:52 481 6

  • младежи-
  • автомобил-
  • снимки

Кои са извършителите и това ли е новото предизвикателство в социалните мрежи

Младежи потрошиха автомобил в Пловдив и се снимаха с него - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Младежи потрошиха паркиран автомобил в Пловдив и после се снимаха с него. Собственикът на колата смята, че е станал жертва на ново предизвикателство в социалните мрежи, при което подрастващи повреждат луксозни автомобили, като се качват върху предния капак и върху тавана и скачат върху ламаринените части, заснемат клип и го публикуват в Tiktok. Вандалската проява в Пловдив е заснета от охранителна камера на съседния блок, съобщи Нова тв.

Инцидентът е станал през нощта срещу 5 септември. Автомобилът е бил паркиран на метри от сградата на областната управа.

„Сутринта на 5 септември заварих колата си цялата в стъпки – на предния капак, на мекия таван. Бях шокиран. Пуснах от телефона ми записите на камерите, за да видя какво се случило. На записите се вижда как 18-годишни момчета се приближат с чашки към колата, единият даже залиташе. Колата ми беше покрита с брезент и те го махнаха. Най-фрапиращото е, че те се качиха върху нея и започнаха да си правят селфита. По-късно и двамата се качиха на мекия таван. Това е недопустима постъпка”, разказа собственикът на колата Валентин Димитров.

Неговата версия е, че това действие е целенасочено, въпреки че не определя като конфликтна личност. Той е подал жалба и чака действия от полицията.

Органите на реда съобщиха, че младежите се издирват. По техни данни нямат криминални прояви досега.

„Апелът ми е младите хора да не употребяват алкохол. Тези двамата бяха видимо пияни или дрогирани. Тук имат роля и родителите, и учителите”, добави Димитров.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МВР - Ново Начало

    1 4 Отговор
    А тоя дядка с тъмни цайси в 7 сутринта - пиян ли е, дрогиран или само тъп?

    08:54 18.09.2025

  • 2 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    5 0 Отговор
    Крайно време е да се въведе казарма 2 годишна!

    08:55 18.09.2025

  • 3 родител

    4 0 Отговор
    Идиотчетата приличат на бащичките си !!

    08:55 18.09.2025

  • 4 ТВУ БОЙЧИНОВЦИ

    3 0 Отговор
    .......ПРАЩАЙТЕ ГИ ,.....ИМА МЕСТО....

    08:56 18.09.2025

  • 5 селяк

    2 0 Отговор
    Децата на демокрацията в действие

    08:58 18.09.2025

  • 6 Трол

    1 0 Отговор
    Няма място за притеснение, младежите просто са се забавлявали. Тук пребит полицейски шеф, там потрошен автомобил, другаде бой в мола - всичко е напълно в реда на нещата.

    08:59 18.09.2025