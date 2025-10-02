Момчета пребиха възрастен мъж и заснеха "геройството" си

За пореден случай на агресия от деца съобщи БНТ. Районната прокуратура в Пловдив се самосезира след качен в социалните мрежи клип, на който се вижда как две непълнолетни момчета нападат възрастен мъж и му нанасят побой.



Според потребителя, качил видеото, то е снимано от трето момче, приятел на другите две, след което го разпространили сред приятелите си, за да се похвалят.

Предполага се, че случаят е от началото на тази седмица. Във видеото се вижда как момчетата тръгват след човека, бутат го на земята и започват да го ритат в тялото и главата.

Ще бъдат разпитани пострадалия, извършителите и свидетелите на побоя.

Предстои да се изготви и съдебномедицинско експертно становище за причинените травми.

Проверката е възложена на сектор "Криминална полиция".