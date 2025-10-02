Новини
Момчета пребиха възрастен мъж и заснеха "геройството" си

2 Октомври, 2025 04:58, обновена 2 Октомври, 2025 04:02 588 6

  • агресия-
  • младежи-
  • пловдив

Двамата искали да се похвалят пред приятелите

Момчета пребиха възрастен мъж и заснеха "геройството" си - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

За пореден случай на агресия от деца съобщи БНТ. Районната прокуратура в Пловдив се самосезира след качен в социалните мрежи клип, на който се вижда как две непълнолетни момчета нападат възрастен мъж и му нанасят побой.

Според потребителя, качил видеото, то е снимано от трето момче, приятел на другите две, след което го разпространили сред приятелите си, за да се похвалят.

Предполага се, че случаят е от началото на тази седмица. Във видеото се вижда как момчетата тръгват след човека, бутат го на земята и започват да го ритат в тялото и главата.

Ще бъдат разпитани пострадалия, извършителите и свидетелите на побоя.

Предстои да се изготви и съдебномедицинско експертно становище за причинените травми.

Проверката е възложена на сектор "Криминална полиция".


Пловдив / България
