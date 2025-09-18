Бившият зам.-кмет на София Барбутов остава в ареста. Петър Рафаилов излиза под парична гаранция

Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов и неговият съветник - Петър Рафаилов отново се изправиха пред съда. Двамата продължават да са с постоянна мярка „задържане под стража” след заседанието на Софийския градски съд в петък. Адвокатите и на двамата обжалваха това решение.

Решението на съда е - Рафаилов ще бъде пуснат срещу 10 хил. лева. Барбутов остава в ареста, съобщават от Нова телевизия.

В края на юни те бяха задържани по обвинение за участие в организирана престъпна група с цел корупция, длъжностни престъпления и подкупи. Според прокуратурата Барбутов оказвал натиск върху районните кметове на „Люлин” и „Младост”, за да изберат определени фирми в обществени поръчки. Заместник-кметът обещавал, че 6% от сумите щели да се върнат при тях.

Според адвокат Ина Лулчева от момента на задържането на Барбутов и Рафаилов разследващите органи не са свършили почти нищо, с изключение на това да разпитат неколкократно районните кметове на „Люлин” и на „Младост”. Според защитата няма реални мотиви двамата да продължават да бъдат задържани, а напротив - прокуратурата прави всичко възможно в хода на съдебния процес да не бъдат разгледани факти, които да потвърждават невинността им.

А междувременно днес трябваше да се гледа мярката на варненския кмет Благомир Коцев. Припомняме, че защитата му иска домашен арест. Заседанието обаче беше отложено заради отвод на съдебния състав. Делото днес беше преразпределено на нов състав на съда, а мярката ще се гледа във вторник. Направили те си отвод съдии бяха подкрепени от Асоциацията на прокурорите, откъдето излязоха с позиция.

Справка на NOVA показа, че в сряда делото за мярката за неотклонение на варненския кмет Благомир Коцев е било преразпределено на нов състав на Софийския апелативен съд. Докладчик ще е съдия Маргаритка Шарбанова, председател на състава е бившият шеф на апелативния спецсъд Георги Ушев, а третият съдия е Венелин Иванов.

Делото трябва да се гледа във вторник, когато този състав е дежурен по график и заседава.

Дотук се стигна след като съставът, който днес трябваше да решава за мярката на Коцев, си направи отвод. Според тримата съдии, които преди два месеца пак в същия състав оставиха в ареста кмета, тенденциозни твърдения за „зависимости“ ги задължават да се откажат да гледат делото. Причината - за да няма съмнения за предубеденост, било то и изкуствено създадена.