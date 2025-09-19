Марковски: Паскал е пуснат под гаранция не само заради здравословното си състояние

„Никола Николов – Паскал не беше пуснат под гаранция само заради здравословното си състояние. Това заяви адвокатът му Димитър Марковски, цитиран от бТВ.
Той отхвърли твърденията, че клиентът му Николов е бил освободен срещу сделка.
„Съдът мотивирано прецени, че няма основания той да остане задържан. Това решение беше юридически издържано, а не резултат от задкулисни договорки. Аз представих обилна документация за здравословното му състояние и изисках експерти да преценят опасно ли е да е в ареста. Направи се предложение за постоянен арест. Настояваше се до последно да остане в следствения арест. Съдът отговори защо Паскал не бива да остава в ареста. Паскал е говорил пред разследващите, един от аргументите да го пуснат под гаранции“, заяви той.
Никола Николов, екстрадиран след едногодишна процедура от Сърбия, е обвинен за участие в организирана престъпна група за контрабанда заедно с бившата директорка на Агенция „Митници“ Петя Банкова, бившия главен секретар на МВР Живко Коцев и още трима души.
В същото време Емил адвокат Георгиев отбеляза, че задържането на Благомир Коцев и други публични фигури изглежда повече като предварително наказание, отколкото като мярка за процесуална сигурност.
„У нас често първо се задържа, а после започва събирането на доказателства. Това е в противоречие с практиката на Европейския съд по правата на човека“, каза адвокатът.
1 много здраво
Коментиран от #10
18:53 19.09.2025
2 Гърбът ми.
18:56 19.09.2025
3 Пич
19:00 19.09.2025
4 а този
Коментиран от #7
19:00 19.09.2025
5 Имайте го впредвид
особенно за материална изгода
19:05 19.09.2025
6 Тоя
19:06 19.09.2025
7 Като
До коментар #4 от "а този":татю му , сладкодумеца !
19:07 19.09.2025
8 Факт
19:27 19.09.2025
9 хъхъ
Коментиран от #11
19:35 19.09.2025
10 Видьо Видев
До коментар #1 от "много здраво":Мислете за България!
Затънала в кражби и повсеместното беззаконие!
Завладяна от шайката на ТУ ТУ и ШИШИ!
И така ще бъде, докато изборите в България са противоконституционни по Путинистки!
В нарушение на ал2. от чл6.!
Вместо гласуването с неотбелязана преференция да се отчита за недействително,
както е в ЕС-
у нас се привилегироват партийните олигарси-водачи на листи!
И ще продължават да дерибействат ТУТУ Крадецът, Слави Наркоманаът, Копейкин Руснакът и ШИШИ Магнитски!
19:38 19.09.2025
11 ъудагсдас
До коментар #9 от "хъхъ":Като онова "бедно" ромче, което уж не беше убило сестрите Белнейски. И него Марковски го защитаваше.
19:43 19.09.2025
12 ТРЯБВА ДА СЕ ВЛЕЗНЕ БОЙННО В НАРОДНОТО
19:43 19.09.2025