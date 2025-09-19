Новини
Марковски: Паскал е пуснат под гаранция не само заради здравословното си състояние

19 Септември, 2025 18:51 1 088 12

Той отхвърли твърденията, че клиентът му Николов е бил освободен срещу сделка

Марковски: Паскал е пуснат под гаранция не само заради здравословното си състояние - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Никола Николов – Паскал не беше пуснат под гаранция само заради здравословното си състояние. Това заяви адвокатът му Димитър Марковски, цитиран от бТВ.

Той отхвърли твърденията, че клиентът му Николов е бил освободен срещу сделка.

„Съдът мотивирано прецени, че няма основания той да остане задържан. Това решение беше юридически издържано, а не резултат от задкулисни договорки. Аз представих обилна документация за здравословното му състояние и изисках експерти да преценят опасно ли е да е в ареста. Направи се предложение за постоянен арест. Настояваше се до последно да остане в следствения арест. Съдът отговори защо Паскал не бива да остава в ареста. Паскал е говорил пред разследващите, един от аргументите да го пуснат под гаранции“, заяви той.

Никола Николов, екстрадиран след едногодишна процедура от Сърбия, е обвинен за участие в организирана престъпна група за контрабанда заедно с бившата директорка на Агенция „Митници“ Петя Банкова, бившия главен секретар на МВР Живко Коцев и още трима души.

В същото време Емил адвокат Георгиев отбеляза, че задържането на Благомир Коцев и други публични фигури изглежда повече като предварително наказание, отколкото като мярка за процесуална сигурност.

„У нас често първо се задържа, а после започва събирането на доказателства. Това е в противоречие с практиката на Европейския съд по правата на човека“, каза адвокатът.


България
  • 1 много здраво

    4 0 Отговор
    И този работи за ОПГ- ки

    Коментиран от #10

    18:53 19.09.2025

  • 2 Гърбът ми.

    2 0 Отговор
    Заради паричното и архива от доказателства.

    18:56 19.09.2025

  • 3 Пич

    7 0 Отговор
    Казах ви , довлякоха го за да го оправдаят , а не за да го осъдят !

    19:00 19.09.2025

  • 4 а този

    5 0 Отговор
    И адвокат на дявола ще стане

    Коментиран от #7

    19:00 19.09.2025

  • 5 Имайте го впредвид

    2 0 Отговор
    Мкедонците са едни от най-големите мръсници във всички сфери
    особенно за материална изгода

    19:05 19.09.2025

  • 6 Тоя

    3 0 Отговор
    ли защитаваше Иванчева ? Всеизвестно е , че баща му предварително вземаше (чрез....) хонорара , по точно големите пари и изобщо не го интересуват лековерните клиенти - те в затвора , той чака други балъци ! Коректност само между него , прокурор и съдия : на три !

    19:06 19.09.2025

  • 7 Като

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "а този":

    татю му , сладкодумеца !

    19:07 19.09.2025

  • 8 Факт

    0 0 Отговор
    Без предмет на престъпление!

    19:27 19.09.2025

  • 9 хъхъ

    3 0 Отговор
    Като видиш, че някой си е наел Марковски - преди баща, сега син, ти става ясно колко е "невинен", но за сметка на това пък има пари.

    Коментиран от #11

    19:35 19.09.2025

  • 10 Видьо Видев

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "много здраво":

    Мислете за България!
    Затънала в кражби и повсеместното беззаконие!
    Завладяна от шайката на ТУ ТУ и ШИШИ!
    И така ще бъде, докато изборите в България са противоконституционни по Путинистки!
    В нарушение на ал2. от чл6.!
    Вместо гласуването с неотбелязана преференция да се отчита за недействително,
    както е в ЕС-
    у нас се привилегироват партийните олигарси-водачи на листи!

    И ще продължават да дерибействат ТУТУ Крадецът, Слави Наркоманаът, Копейкин Руснакът и ШИШИ Магнитски!

    19:38 19.09.2025

  • 11 ъудагсдас

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "хъхъ":

    Като онова "бедно" ромче, което уж не беше убило сестрите Белнейски. И него Марковски го защитаваше.

    19:43 19.09.2025

  • 12 ТРЯБВА ДА СЕ ВЛЕЗНЕ БОЙННО В НАРОДНОТО

    0 0 Отговор
    ПАСКАЛ ОТИДЕ ДА СЕ ЛЕКУВА НА СПА ЦЕТЪР КМЕТА НА ВАРНА СЕДИ ВЪТРЕ 😂 МАФИЯТА ТЕГЛИ БОРЧОВЕ КРАДЕ ЛЪЖИ И ВЪЖКИ ИМА НАРОДА В МЪГЛА- БЕЗТЕГЛОВНОСТ ДОБРЕ ВЪРВИ МАЙКА БЪЛГАРИЯ

    19:43 19.09.2025