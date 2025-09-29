Новини
Мъж уби жена в къщата ѝ в Пещера, открадна телефон и пари

Мъж уби жена в къщата ѝ в Пещера, открадна телефон и пари

29 Септември, 2025 15:36 752 9

  • убийство-
  • пещера

В резултат на проведените оперативно-издирвателни действия криминалистите попаднали в дирите на извършителя. Оказало се, че той е 48-годишен пещерец и живее в същия квартал, където и жертвата

Мъж уби жена в къщата ѝ в Пещера, открадна телефон и пари - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кърваво убийство в Пещера. Мъж намушка жена и открадна телефон и пари от къщата ѝ, съобщиха от полицията.

На 27 септември около обяд в РУ-Пещера бил получен сигнал от местния филиал за спешна помощ за открито безжизнено тяло на жена в къща, намираща се в пещерския квартал „Пирин“.

Според първоначално получените данни, били констатирани следи от насилие. Незабавно към мястото са насочени екипи от криминалисти и полицейски инспектори от РУ-Пещера, както и служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ при ОДМВР-Пазарджик.

Установено било, че се касае за убийство на 62-годишна жена от Пещера. Тялото било транспортирано за аутопсия в отделение по Съдебна медицина в МБАЛ-Пазарджик.

В резултат на проведените оперативно-издирвателни действия криминалистите попаднали в дирите на извършителя. Оказало се, че той е 48-годишен пещерец и живее в същия квартал, където и жертвата. Мъжът е стар познайник на органите на реда, има регистрирани криминални прояви. Намерен е ножът, с който е извършено тежкото престъпление, открити са още парична сума и мобилен телефон, откраднати от жертвата, преди да бъде прободена и умъртвена.

Извършителят е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа. Работата по разследването под надзора на прокуратурата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    3 4 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH !

    15:41 29.09.2025

  • 2 честен ционист

    5 12 Отговор
    Винаги можеше и да е по-зле. Например, да е откраднал и пералнята.

    15:42 29.09.2025

  • 3 Прасоразвъдната система

    6 1 Отговор
    За това вина имат цялата корумпирана кочина навързана чрез икономически и роднински връзки действаща в държавните институции на България. В прокуратурата, в съда, национална сигурност. Превърнаха държавата в хотел-кръчма, било то генерали с пагони, политици или общественици.

    15:43 29.09.2025

  • 4 Гост

    6 0 Отговор
    Сега осъзнавате ли защо 🐷-то се е "загрижил" за децата до 16 години и да променя НК, като всички до 16 години ще са "неосъзнати"!?
    Не, нищо общо няма да има с прокламираните "секкуални престъпления", още повече че от неговия електорат поне 80 процента са станали родители до 16 години, а именно такива брутални престъпления, като това в статията да се преписват на "неосъзнати", ненавършили 16 години, поради което да не носят отговорност за деянията си.....

    15:57 29.09.2025

  • 5 Ккк

    1 0 Отговор
    Минус два цигански урода

    16:02 29.09.2025

  • 6 стар познайник

    2 0 Отговор
    на мвр-ново начало

    16:03 29.09.2025

  • 7 Спиро

    2 0 Отговор
    Тази държава отива по дяволите..

    16:11 29.09.2025

  • 8 Питане

    1 0 Отговор
    Е, защо сте го задържали за 24 часа този "прекрасен" човек, ако може да се нарече изобщо такъв иЗрод човек? Пуснете го да си спи вкъщи, неуважаеми Български съд.

    16:12 29.09.2025

  • 9 Защо

    1 0 Отговор
    Не пишете, например като във Франция, произхода на мъжа?

    16:14 29.09.2025