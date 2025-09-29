Мъж уби жена в къщата ѝ в Пещера, открадна телефон и пари

Кърваво убийство в Пещера. Мъж намушка жена и открадна телефон и пари от къщата ѝ, съобщиха от полицията.
На 27 септември около обяд в РУ-Пещера бил получен сигнал от местния филиал за спешна помощ за открито безжизнено тяло на жена в къща, намираща се в пещерския квартал „Пирин“.
Според първоначално получените данни, били констатирани следи от насилие. Незабавно към мястото са насочени екипи от криминалисти и полицейски инспектори от РУ-Пещера, както и служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ при ОДМВР-Пазарджик.
Установено било, че се касае за убийство на 62-годишна жена от Пещера. Тялото било транспортирано за аутопсия в отделение по Съдебна медицина в МБАЛ-Пазарджик.
В резултат на проведените оперативно-издирвателни действия криминалистите попаднали в дирите на извършителя. Оказало се, че той е 48-годишен пещерец и живее в същия квартал, където и жертвата. Мъжът е стар познайник на органите на реда, има регистрирани криминални прояви. Намерен е ножът, с който е извършено тежкото престъпление, открити са още парична сума и мобилен телефон, откраднати от жертвата, преди да бъде прободена и умъртвена.
Извършителят е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа. Работата по разследването под надзора на прокуратурата.
Не, нищо общо няма да има с прокламираните "секкуални престъпления", още повече че от неговия електорат поне 80 процента са станали родители до 16 години, а именно такива брутални престъпления, като това в статията да се преписват на "неосъзнати", ненавършили 16 години, поради което да не носят отговорност за деянията си.....
