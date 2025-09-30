Новини
Крими »
Прокуратурата отчете над 800 разследвания за наркотици

Прокуратурата отчете над 800 разследвания за наркотици

30 Септември, 2025 17:10 506 12

  • наркотици-
  • прокуратура-
  • разследвания

921 души са задържани само през август

Прокуратурата отчете над 800 разследвания за наркотици - 1
Снимка: БГНЕС/МВР ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

През август прокуратурата е провела 829 разследвания, свързани с наркотици, задържани са 921 души.

През юли задържаните са били 785.

Това сочат данните за работата на Специализираното междуведомствено звено между прокуратурата и МВР за подпомагане на разследването на тези престъпления, цитирани от БТА.

Открити са 23 650 кг канабис и 170 кг марихуана. Разкритите лаборатории (площи) за производство и отглеждане на наркотици през август са 55, а през юли – 40.

През август досъдебните производства за нелегална миграция са общо 65.

Миналия месец полицията унищожи близо 2 тона канабис. Около 890 от растенията, с общо тегло около 1725 килограма, са били засадени в две обособени ниви в гориста местност в землището на село Бельово, община Сандански, а 61, с общо тегло 70 килограма, са намерени в обособена нива в землището на село Чурилово, община Петрич.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 То нема смисъл

    3 0 Отговор
    Да се работи в България само нарко търговия Ава внимайте че полицията не обича конкуренция

    17:18 30.09.2025

  • 2 Гражданин

    4 0 Отговор
    Много правилно заглавие - "Прокуратурата отчтете", а техните хора нека си гледат на спокойствие под чадъра на МВР-Ново Начало.

    17:19 30.09.2025

  • 3 a колко са пуснатите от тях и прекратено

    2 0 Отговор
    свързани с наркотици, задържани са 921 души

    17:27 30.09.2025

  • 4 !!!?

    2 0 Отговор
    В Прокуратурата са статисти...нищо работа - много успехи !!!?

    17:27 30.09.2025

  • 5 Някой

    1 1 Отговор
    Пуснах им сигнал. Още ни вест, ни кост. Едва ли не се задействат, след като има труп.

    17:28 30.09.2025

  • 6 Перо

    2 0 Отговор
    Ако прокуратурата е открила 800 случая, означава че реалните са 800,000! Две поколения зомбита!

    17:36 30.09.2025

  • 7 456

    0 1 Отговор
    Къде е прокуратурата за изнасилването на 4 годишното детенце?
    Пари???? Какъв е съпругът, бащата ,майката на на госпожата?

    17:38 30.09.2025

  • 8 Давид

    2 0 Отговор
    Е няколко дена щеше националите по волейбол да рекламирате ;) към сайта ;) а към ДС , дано успеете да не помогнете за откъсване на нещо от България , клоуни такива .

    Коментиран от #10

    17:40 30.09.2025

  • 9 Разследвайте

    0 0 Отговор
    си, кой ви пречи?

    18:09 30.09.2025

  • 10 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Давид":

    Изморих се от всичко Немога повече да търпя ще Емигрирам

    18:11 30.09.2025

  • 11 Прокуратурата с нейните разследвания

    0 0 Отговор
    е смешна. Като доказателство отидете в нощните заведения на Студентски град София и на останалите места където има чалга заведение и ще разберете че това са глупости. Само си помислете къде ходят вашите деца и без да ги информирате си запазете места за да го видите на живо. А тези които трябва да ги хващат получават процент. Направете го защото имате наследници ваши деца на които ще разчитате в бъдеще. А това което премиерът ви говори че разчита на тези младите...... Боже опази.

    Коментиран от #12

    18:14 30.09.2025

  • 12 Иванчо от вицовете

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Прокуратурата с нейните разследвания":

    Повечето от тях не знаят кой е премиер и президент на Република България. А той разчита на тях.

    18:18 30.09.2025