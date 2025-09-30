Прокуратурата отчете над 800 разследвания за наркотици

През август прокуратурата е провела 829 разследвания, свързани с наркотици, задържани са 921 души.
През юли задържаните са били 785.
Това сочат данните за работата на Специализираното междуведомствено звено между прокуратурата и МВР за подпомагане на разследването на тези престъпления, цитирани от БТА.
Открити са 23 650 кг канабис и 170 кг марихуана. Разкритите лаборатории (площи) за производство и отглеждане на наркотици през август са 55, а през юли – 40.
През август досъдебните производства за нелегална миграция са общо 65.
Миналия месец полицията унищожи близо 2 тона канабис. Около 890 от растенията, с общо тегло около 1725 килограма, са били засадени в две обособени ниви в гориста местност в землището на село Бельово, община Сандански, а 61, с общо тегло 70 килограма, са намерени в обособена нива в землището на село Чурилово, община Петрич.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 То нема смисъл
17:18 30.09.2025
2 Гражданин
17:19 30.09.2025
3 a колко са пуснатите от тях и прекратено
17:27 30.09.2025
4 !!!?
17:27 30.09.2025
5 Някой
17:28 30.09.2025
6 Перо
17:36 30.09.2025
7 456
Пари???? Какъв е съпругът, бащата ,майката на на госпожата?
17:38 30.09.2025
8 Давид
Коментиран от #10
17:40 30.09.2025
9 Разследвайте
18:09 30.09.2025
10 Българин
До коментар #8 от "Давид":Изморих се от всичко Немога повече да търпя ще Емигрирам
18:11 30.09.2025
11 Прокуратурата с нейните разследвания
Коментиран от #12
18:14 30.09.2025
12 Иванчо от вицовете
До коментар #11 от "Прокуратурата с нейните разследвания":Повечето от тях не знаят кой е премиер и президент на Република България. А той разчита на тях.
18:18 30.09.2025