Бившият кмет на Кърджали Хасан Азис и трима служители на съд за длъжностно присвояване

1 Октомври, 2025 22:04 815 2

  • хасан азис-
  • съд-
  • прокуратура-
  • корупция

Според прокуратурата общо нанесената щета на община Кърджали от двете престъпления е 91 163 лева

Бившият кмет на Кърджали Хасан Азис и трима служители на съд за длъжностно присвояване - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Окръжната прокуратура в Кърджали внесе в Окръжен съд-Кърджали обвинителен акт срещу бившия кмет на община Кърджали Хасан Азис, бивш главен счетоводител и двама бивши финансови контрольори от общината за длъжностно присвояване и безстопанственост при изпълнение на договори за доставка на дърва. Хасан Азис е обвинен и в безсторанственост. Спрямо четиримата обвиняеми е взета мярка за неотклонение „подписка“.

Според прокуратурата общо нанесената щета на община Кърджали от двете престъпления е 91 163 лева.

През 2017 г. и 2018 г. между община Кърджали и фирма, регистрирана в града, били сключени два договора за извършване на услуги, свързани със санитарна сеч на дървета в паркове, градини и други местности, които са общинска собственост. Впоследствие дървеният материал трябвало да бъде отсечен, рампиран, натоварен, транспортиран, разтоварен, нарязан и доставен в общински детски градини и кметства, за да се използват за огрев през зимата. За извършената услуга общината се е договорила с фирмата да плаща на определена цена на кубичен метър за доставките, съобщават още от прокуратурата.

По делото е установено, че щетите са настъпили за община Кърджали, защото са били платени недоставени дърва за огрев на цени по-високи от договорените, както и без да е извършен финансов контрол, сочи обвинението.

Източник: nova.bg


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Браво Догане

    3 0 Отговор
    т. е. Пеефски

    22:22 01.10.2025

  • 2 Коста

    1 0 Отговор
    Политически затворници!

    22:31 01.10.2025