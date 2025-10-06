Новини
Простреляха дете с пушка в Попово, задържаха баща му

Простреляха дете с пушка в Попово, задържаха баща му

6 Октомври, 2025 11:56 1 461 12

  • попово-
  • ловна пушка-
  • дете

Оръжието е иззето, а момичето - откарано за операция във Варна

Простреляха дете с пушка в Попово, задържаха баща му - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Простреляха непълнолетно момиче с пушка в Tърговищко. Случаят е от късните часове на 3 октомври в град Попово.

Според разследването, при почистване на законно притежавана от задържания гладкоцевна ловна пушка – 12-ти калибър, 51-годишният мъж е прострелял в областта на кръста непълнолетната си дъщеря, която е получила средна телесна повреда.

Момичето е откарано в МБАЛ-Търговище, откъдето след оказана спешна медицинска помощ, е транспортирано с линейка в болница във Варна за операция.

Оръжието е иззето по надлежния ред. Мъжът е задържан в РУ-Попово. Образувано е досъдебно производство за причинена телесна повреда поради незнание или поради немарливо изпълнение на опасна дейност.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само питам

    25 3 Отговор
    Как раздават оръжие на олигофрени ? Кой нормален държи патрони в ловна пушка ?
    Крайно време е тези ловни дружинки да бъдат разпуснати . С какво допринасят за държавата ?

    Коментиран от #4

    12:01 06.10.2025

  • 2 Баба Яга

    2 2 Отговор
    Да е за урок на всички непослушни дечица!

    12:08 06.10.2025

  • 3 Медуня

    10 0 Отговор
    кой нормален човек почиства заредена ловна пушка и я насочва към дете...

    12:17 06.10.2025

  • 4 Аре да си ходиш

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Само питам":

    И да не питаш!
    Да вземем да ти забраним да шофираш, защото има само вчера 10 убити от неразумни водачи на МПС!
    Големи философи станахте!
    Инцидентите с оръжие на фона на притежаващщите оръжие са нищожна бройка, не е така при шофьорите!

    Коментиран от #8

    12:19 06.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Абсурдистан

    4 0 Отговор
    Пълно оскотяване на нацията.

    12:43 06.10.2025

  • 7 Бензино Наполони

    2 0 Отговор
    Има правила и трябва да се спазват.

    12:44 06.10.2025

  • 8 Само питам

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Аре да си ходиш":

    И като говориш за бройка - колко % са ловджиите спрямо шофьорите ? Ходят само пияници и бракониери по горите . Гледат да се налюскат и после що имало инциденти !
    Всички с по един фотоапарат и да се снимате с прасетата . Оръжие не трябва да им се раздава .Колкото ловци познавам , все са малоумняци !

    12:45 06.10.2025

  • 9 писарке

    2 0 Отговор
    ако беше момче щеше да му кажеш
    годините като на бащата
    когато става за женски пол
    им криете годините
    не че ни интересува
    ама ставате смешни

    12:58 06.10.2025

  • 10 Шлшш

    0 0 Отговор
    Жалко ,че дъртия мммангааал не е пръсна кратуната на малкия брикет

    13:05 06.10.2025

  • 11 Дгдф

    1 0 Отговор
    Защо изобщо са разкарвали детето до болницата в Търговище? Там не лекуват. Само заплати получават. Трябвало от Попово направо в София или Варна да го закарат.

    13:05 06.10.2025

  • 12 ИВАН

    0 0 Отговор
    И тоя ще възпитава дете, кои ли му е дал оръжие, ми той няма и две мозъчни клетки.

    13:06 06.10.2025