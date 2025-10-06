Простреляха дете с пушка в Попово, задържаха баща му

Простреляха непълнолетно момиче с пушка в Tърговищко. Случаят е от късните часове на 3 октомври в град Попово.
Според разследването, при почистване на законно притежавана от задържания гладкоцевна ловна пушка – 12-ти калибър, 51-годишният мъж е прострелял в областта на кръста непълнолетната си дъщеря, която е получила средна телесна повреда.
Момичето е откарано в МБАЛ-Търговище, откъдето след оказана спешна медицинска помощ, е транспортирано с линейка в болница във Варна за операция.
Оръжието е иззето по надлежния ред. Мъжът е задържан в РУ-Попово. Образувано е досъдебно производство за причинена телесна повреда поради незнание или поради немарливо изпълнение на опасна дейност.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Само питам
Крайно време е тези ловни дружинки да бъдат разпуснати . С какво допринасят за държавата ?
Коментиран от #4
12:01 06.10.2025
2 Баба Яга
12:08 06.10.2025
3 Медуня
12:17 06.10.2025
4 Аре да си ходиш
До коментар #1 от "Само питам":И да не питаш!
Да вземем да ти забраним да шофираш, защото има само вчера 10 убити от неразумни водачи на МПС!
Големи философи станахте!
Инцидентите с оръжие на фона на притежаващщите оръжие са нищожна бройка, не е така при шофьорите!
Коментиран от #8
12:19 06.10.2025
6 Абсурдистан
12:43 06.10.2025
7 Бензино Наполони
12:44 06.10.2025
8 Само питам
До коментар #4 от "Аре да си ходиш":И като говориш за бройка - колко % са ловджиите спрямо шофьорите ? Ходят само пияници и бракониери по горите . Гледат да се налюскат и после що имало инциденти !
Всички с по един фотоапарат и да се снимате с прасетата . Оръжие не трябва да им се раздава .Колкото ловци познавам , все са малоумняци !
12:45 06.10.2025
9 писарке
годините като на бащата
когато става за женски пол
им криете годините
не че ни интересува
ама ставате смешни
12:58 06.10.2025
10 Шлшш
13:05 06.10.2025
11 Дгдф
13:05 06.10.2025
12 ИВАН
13:06 06.10.2025