32 деца по дискотеките в Студентски град, пишат актове на родителите

32 деца по дискотеките в Студентски град, пишат актове на родителите

6 Октомври, 2025 14:22 366 3

При проверките са открити флакони райски газ в и пред заведения

32 деца по дискотеките в Студентски град, пишат актове на родителите - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

При акция на столичната полиция в Студентски град петък и събота през нощта са установени 32 непълнолетни без придружител, съобщиха от МВР.

Родителите ще бъдат санкционирани с актове за административно нарушение по Закона за закрила на детето.

Акцията е проведена от 22:00 до 04:00 ч. на 4 и 5 октомври в кварталите „Студентски град“ и „Младост“ с участието на служители на икономическа и криминална полиция на Седмо РУ и техни колеги от Столичната дирекция на вътрешните работи.

В проверките са участвали и представители на НАП, Столична регионална здравна инспекция и Областна дирекция по безопасност на храните.

Обект на инспекцията бяха над 10 големи търговски обекти – ресторанти и нощни заведения, предава БТА.

Съвместните проверки на контролните органи са в ход на територията на цялата столица. При акцията са иззети над 30 флакона с райски газ, компетентните институции са съставили осем акта на длъжностни лица в три заведения за различни нарушения, установени при проверките – за съхраняване на храни с изтекъл срок на годност, за неиздаване на фискален бон и др.

Пред нощен клуб в Студентски град служителите на реда извършили проверка на микробус, в който установили трима пълнолетни мъже, които „дишали“ райски газ. Оттам били иззети и два флакона по 2 кг, съдържащи райски газ.

В непосредствена близост е проверен и паркиран автомобил, в който имало двама мъже като в колата били открити 29 флакона райски газ с различна разфасовка. По двата случая се води преписка.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 0 Отговор
    А децата на чалга певачките не ги санкционират като са по участия заедно с майките си. Навремето викаш, че някой батко ти е комшия и ти сервират водочка в дискотеката.

    14:28 06.10.2025

  • 2 СРАМ ГОЛЯМ

    1 0 Отговор
    Та за тов икономиката ни е във възход , и ще станем по богати дори и от Швейцария с тези деца и тези политици които мислят само за РОБИТЕ !

    14:31 06.10.2025

  • 3 Мнение

    0 0 Отговор
    Малки са глобите за родителите!

    14:32 06.10.2025