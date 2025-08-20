Прокуратурата за убийството в Първомай: Задържаният е имал връзка с дъщерята на жертвата

Обвиненият 21-годишен младеж за убийството в Първомай имал краткотрайна връзка с дъщерята на 44-годишната жертва. Това съобщиха на съвместен брифинг окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева, директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ главен комисар Захари Васков, директорът на Областната дирекция на МВР в Пловдив старши комисар Станимир Калоферов, наблюдаващият прокурор по делото Дилян Пинчев и началникът на отдел „Криминална полиция“ в Пловдив комисар Георги Ташев.
От събраните към момента доказателства е установено, че на 18 август около 4,20 часа, мъжът е влязъл в дома на жертвата, след като прескочил оградата. По същото време в дома са били 44-годишната жена и 18-годишния ѝ син, които са спели. Жената се е събудила от кучешки лай и е отворила входната врата на къщата. Извършителят е бил отпред, влязъл е и я пробол с нож в областта на шията. Жената е починала на място от кръвозагуба.
Извършителят е напуснал дома веднага, отправил се е към покрайнините на Първомай, където е бил оставил автомобила си и отпътувал в посока София.
Към 4,30 часа синът на жената се събужда от кучешкия лай и шума, става и открива майка си мъртва. Подава сигнал до Районно управление - Първомай и на място пристигат полицейски и медицински екипи.
Установен е извършителят – 21-годишен младеж, който е задържан същият ден около 16,30 часа в София в общежития в Студентски град, каза прокурор Христева. По думите ѝ най-вероятният мотив е личен. Извършителят е посещавал дома на жертвата в началото на годината, като се е познавал с дъщеря ѝ, с която имали приятелски отношения. Отношенията са били в рамките на няколко месеца, след което те се разделили.
Задържаният е привлечен като обвиняем за умишлено убийство, за което се предвижда лишаване от свобода от 10 до 20 години.
Окръжна прокуратура-Пловдив привлече вчера като обвиняем 21-годишен мъж за убийството на 44-годишна жена в Първомай на 18 август. Той е бил задържан същия ден в София. Обвиняемият е задържан и за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Извършителят ?
Коментиран от #4
11:13 20.08.2025
2 456
Коментиран от #6, #12
11:14 20.08.2025
3 Учуден
Коментиран от #11
11:15 20.08.2025
4 456
До коментар #1 от "Извършителят ?":Май не . И това са поредните предположения ,както за времи и място
11:15 20.08.2025
5 Хаха
11:16 20.08.2025
6 Тя и
До коментар #2 от "456":дъщерята каза , че го идентифицирала по походката като ѝ показали записи от камерите , а вчера - по странното каране на автомобила !
11:17 20.08.2025
7 Търсете
11:18 20.08.2025
8 бравос
Коментиран от #9
11:22 20.08.2025
9 456
До коментар #8 от "бравос":Цялата история нещо май е скалъпена. Толкова противоречия има ,а и веднага казаха ,че съпруга е бил на работа. Нищо не отговаря ,нито време ,място ,и нищо чудно и момчето да няма нищо общо. Казваш омраза ,а кой е изпитвал такава омраза, че да убие човек?
11:33 20.08.2025
10 Кучета ,
11:38 20.08.2025
11 Крали Марко
До коментар #3 от "Учуден":Аз пък си помислих ,че пРезидента вече го е помилвал....
11:44 20.08.2025
12 таксиджия 🚖
До коментар #2 от "456":Става това, което написах сутринта в 07:30 под другата статия и ме изтриха - 21 годишния убиец е имал сексуална връзка и със дъщерята и със майката. Това е планирано убийство.
Коментиран от #13
11:44 20.08.2025
13 456
До коментар #12 от "таксиджия 🚖":М ,чак и с двете? Не ми се вярва
11:48 20.08.2025
14 Да попитам:
11:54 20.08.2025
15 Сила
Коментиран от #16
11:59 20.08.2025
17 ЛЕЛЯ
12:09 20.08.2025