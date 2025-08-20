Новини
Прокуратурата за убийството в Първомай: Задържаният е имал връзка с дъщерята на жертвата

20 Август, 2025 11:10 1 372 17

  • първомай-
  • убийство-
  • студентски град

Извършителят е посещавал дома на жертвата в началото на годината

Прокуратурата за убийството в Първомай: Задържаният е имал връзка с дъщерята на жертвата - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Обвиненият 21-годишен младеж за убийството в Първомай имал краткотрайна връзка с дъщерята на 44-годишната жертва. Това съобщиха на съвместен брифинг окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева, директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ главен комисар Захари Васков, директорът на Областната дирекция на МВР в Пловдив старши комисар Станимир Калоферов, наблюдаващият прокурор по делото Дилян Пинчев и началникът на отдел „Криминална полиция“ в Пловдив комисар Георги Ташев.

От събраните към момента доказателства е установено, че на 18 август около 4,20 часа, мъжът е влязъл в дома на жертвата, след като прескочил оградата. По същото време в дома са били 44-годишната жена и 18-годишния ѝ син, които са спели. Жената се е събудила от кучешки лай и е отворила входната врата на къщата. Извършителят е бил отпред, влязъл е и я пробол с нож в областта на шията. Жената е починала на място от кръвозагуба.

Извършителят е напуснал дома веднага, отправил се е към покрайнините на Първомай, където е бил оставил автомобила си и отпътувал в посока София.

Към 4,30 часа синът на жената се събужда от кучешкия лай и шума, става и открива майка си мъртва. Подава сигнал до Районно управление - Първомай и на място пристигат полицейски и медицински екипи.

Установен е извършителят – 21-годишен младеж, който е задържан същият ден около 16,30 часа в София в общежития в Студентски град, каза прокурор Христева. По думите ѝ най-вероятният мотив е личен. Извършителят е посещавал дома на жертвата в началото на годината, като се е познавал с дъщеря ѝ, с която имали приятелски отношения. Отношенията са били в рамките на няколко месеца, след което те се разделили.

Задържаният е привлечен като обвиняем за умишлено убийство, за което се предвижда лишаване от свобода от 10 до 20 години.

Окръжна прокуратура-Пловдив привлече вчера като обвиняем 21-годишен мъж за убийството на 44-годишна жена в Първомай на 18 август. Той е бил задържан същия ден в София. Обвиняемият е задържан и за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Извършителят ?

    11 1 Отговор
    Ама вече доказано ли е , че той е извършител ?

    Коментиран от #4

    11:13 20.08.2025

  • 2 456

    16 4 Отговор
    Беше 21 часа ,сега 4,30 сутринта. Беше в банята намерена ,сега на входната врата. Какво става?

    Коментиран от #6, #12

    11:14 20.08.2025

  • 3 Учуден

    6 0 Отговор
    А аз си мислех, че са го пуснали под домашен арест.

    Коментиран от #11

    11:15 20.08.2025

  • 4 456

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Извършителят ?":

    Май не . И това са поредните предположения ,както за времи и място

    11:15 20.08.2025

  • 5 Хаха

    18 0 Отговор
    Най смешната държава в света.....за умишлено убийство от 10 до 20г!!!!!

    11:16 20.08.2025

  • 6 Тя и

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "456":

    дъщерята каза , че го идентифицирала по походката като ѝ показали записи от камерите , а вчера - по странното каране на автомобила !

    11:17 20.08.2025

  • 7 Търсете

    6 1 Отговор
    извършителя !

    11:18 20.08.2025

  • 8 бравос

    1 0 Отговор
    колкото и да е планирал са го заловили . и то жив . вратата е трябвало да не я отваря . човек с маска и нож . имало е и лаещо куче . можело е и синът да пострада . причината е доста глупава . омраза . може да не е искал смъртта на покойницата . варна , софия, първомай . доста е обикалял . нещо е работил . едва ли приятелката му го е издържала . изоставените нападат бившите си . но той е избрал майката . сигурно е допускал че ще го разкрият . трагедия .

    Коментиран от #9

    11:22 20.08.2025

  • 9 456

    5 3 Отговор

    До коментар #8 от "бравос":

    Цялата история нещо май е скалъпена. Толкова противоречия има ,а и веднага казаха ,че съпруга е бил на работа. Нищо не отговаря ,нито време ,място ,и нищо чудно и момчето да няма нищо общо. Казваш омраза ,а кой е изпитвал такава омраза, че да убие човек?

    11:33 20.08.2025

  • 10 Кучета ,

    6 1 Отговор
    камери , а някой влязал маскиран , прерязал гърлото на жената и излязал ?

    11:38 20.08.2025

  • 11 Крали Марко

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Учуден":

    Аз пък си помислих ,че пРезидента вече го е помилвал....

    11:44 20.08.2025

  • 12 таксиджия 🚖

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "456":

    Става това, което написах сутринта в 07:30 под другата статия и ме изтриха - 21 годишния убиец е имал сексуална връзка и със дъщерята и със майката. Това е планирано убийство.

    Коментиран от #13

    11:44 20.08.2025

  • 13 456

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "таксиджия 🚖":

    М ,чак и с двете? Не ми се вярва

    11:48 20.08.2025

  • 14 Да попитам:

    8 0 Отговор
    Наредили се един куп шефове да ни разтягат ала-бализми и да ни баламосват,все едно.че всички сме олигофрени! Нали случилото се беше към 8часа вечерта,нали синът се върнал и намерил майка си в банята,а съпругът ѝ полицая бил на дежурство??? Какво се опитват да прикрият отново "отговорните"служби?! Имал връзка с дъщерята и какво от това?! Всеки,който е имал връзка с някоя дъщеря да не би да е убивал майка ѝ??? Има нещо много тъмно и мътно в цялата тази история,която всячески се опитват да потулят,за да не излезе наяве!!!

    11:54 20.08.2025

  • 15 Сила

    2 2 Отговор
    И с бащата , придавал е наркотици за него в Студентския (вижте имението на Ушев ) ....и с тъщата , уважавал я е !!! Класическо мутромилиционерско семейство !!!

    Коментиран от #16

    11:59 20.08.2025

  • 17 ЛЕЛЯ

    0 0 Отговор
    Непростима грешка !! Как ще отваря вратата посред нощ ,когато чува кучешки лай, което е знак за човек в двора или на оградата !!???

    12:09 20.08.2025