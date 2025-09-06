Новини
Родителите на един от задържаните за побоя над МВР-шефа в Русе: Директорът на полицията и съседът му са били пияни

Родителите на един от задържаните за побоя над МВР-шефа в Русе: Директорът на полицията и съседът му са били пияни

6 Септември, 2025 16:41

"Видяхте сина ми, 54 килограма дете с крака като моята ръка. Може ли да събори човек 130-килограмов човек, да му направи такива рани, да му нанесе такива телесни повреди? Това е невъзможно. Представете си, видяхте го, невъзможно е. Няма никакви записи. Това са снимки, нищо не се вижда на тях", коментира Сюлейман Кязимов, бащата на Жулиен Кязимов

Родителите на Жулиен Кязимов, когото съдът в Русе остави в ареста за побоя над полицейския директор Николай Кожухаров, заявиха, че техният син не е лош човек. Те посочиха, че 18-годишното момче е пълен отличник, съобщават от Нова телевизия, цитирани от novini.bg.

Категорични са, че детето им не е нанесло побой над старши комисаря. И коментираха, че директорът на ОД на МВР - Русе и съседът му са били пияни. Те употребявали цинични думи към четирите момчета и ударили шамар на едното от тях.

"Видяхте сина ми, 54 килограма дете с крака като моята ръка. Може ли да събори човек 130-килограмов човек, да му направи такива рани, да му нанесе такива телесни повреди? Това е невъзможно. Представете си, видяхте го, невъзможно е. Няма никакви записи. Това са снимки, нищо не се вижда на тях. Вижда се инспекторът изправен, когато идват неговите колеги. Ако имате счупено ребро, няма ли да сте на земята?", каза бащата Сюлейман Кязимов.

Окръжният съд - Русе остави за постоянно в ареста Жулиен Кязимов, който е студент в Русенски университет - специалност "Противодействие на престъпността".

Според съда на този етап има обосновано предположение, че той е извършил и двете престъпления, по които е обвинен - хулиганство и нанасяне на тежка телесна повреда на Николай Кожухаров. Нанесъл е удари на публично място пред много лица, включително деца.

Пред съда защитата на Кязимов твърди, че записите от охранителните камери, заснели инцидента, са неясни и на тях не се вижда кой е нанесъл ударите над Кожухаров. Адвокатите също така посочиха, че повод за инцидента е поведението на съседа на Кожухаров, който застанал пред колата на четиримата младежи, така че тя да не може да тръгне.

Възраженията на защитата са неоснователни, посочи съда. Има опасност да се укрие и да извърши престъпление, ако излезе на свобода.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 И какво

    ако са били пияни? Сами ли са се пребили? Записите са в прокуратурата, ама той знае какво има на тях.

    16:52 06.09.2025

  • 2 Кемал

    Този директор трябва да бъде уволнен незабавно. Не само затова, че е бил пиян, а няма подход към хората и позволява да го бият.

    16:54 06.09.2025

  • 3 Нашите/вашите

    Накрая ще се окаже битова пиянска простотия. А колко ресурси, колко медиен шум.

    16:54 06.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Жорко

    Сина му 54 кг...и????да заминават на поправителен зад решетките писна ми от разни мамини синчета,да му се невидим и държавата и чудото,за съжаление е вцяла Европа.

    16:56 06.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Роза

    Родителите на момчето ще кажат това ,което е изгодно за сина им.Никой родител няма да застане в съда срещу детето си!

    Коментиран от #77

    16:58 06.09.2025

  • 8 Реалист

    До коментар #1 от "И какво":

    Като си пиян на мотика и npocт мyтpoмилиционер, не е сложно да се пребиеш по някои стълби о после да обвиниш някой. Нямам си не върви главния милиционер на Русе да се е пребил по стълбите като kyче.

    Коментиран от #42

    16:59 06.09.2025

  • 9 Налудник

    До коментар #4 от "Евгени от Алфапласт":

    Не е пиянството. Друго е. Тавата е негов човек. Тоя шеф прикрива трафика на дрога през Дунав мост. Ети това е, което трябва да се прикрие. А, да, гербер е, та за тях това е в реда на нещата.

    17:01 06.09.2025

  • 10 зъб

    в завладяна държава става каквото каже ЦАРЯ над когото е само господ....от жена мъж могат да направят при разследването...скрива се истината за този случай...осъждам насилието..но изясняването на обективната истина пълно и всестранно е основа за справедливост..

    17:03 06.09.2025

  • 11 Гражданин

    33 9 Отговор
    Участие в пиянска свада , по негова вина, още малко ще го изкарат , че е пострадал по време на служба...Дайте му орден за заслуги!

    17:04 06.09.2025

  • 12 хуркач

    полицай ли не е ми го хвали - за заплатката ще ти хвърлят и на фронта като в окраина

    17:05 06.09.2025

  • 13 Фен

    36 8 Отговор
    Коментиран от #31

    17:07 06.09.2025

  • 14 Мдаа

    Самозабравили се пияни чиновници извън работно време.

    17:08 06.09.2025

  • 15 Мвр е част от мафия, а съда на мафията

    Ги пази! Мафията и право това го има само в приказките на боко тиквата и шиши

    17:08 06.09.2025

  • 16 Дарвин

    Като следя нещата писани дотук по темата е че да си останем тук където ни е мястото - правото на " по силния пичели" . Кой когато и каквото може да налага, днес младежите пияните, утре обратното пък където му излезе края. Нали сме в Европа все пак- версия България. Да ни е честит Националния празник и най- вече на родителите отгледали такива добри и ученолюбиви дечица! Честито на всички!!!

    17:08 06.09.2025

  • 17 Сталин

    Какво прави едно ченге след полунощ по улиците , единствената причина да се мотае по улиците след полунощ е да прибира процента от наркодилърите

    17:12 06.09.2025

  • 18 факт

    Няма държава България това тука е земя населявана от групировки с главатари.

    17:12 06.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Да ги

    Вкарат в панделката малките ггеййчета. За назидание и на бандитите и локалите. И як тормоз

    17:13 06.09.2025

  • 21 Сталин

    Значи ченгето се напило с парите които са му отчели наркодилърите и се е правил на мъж на децата

    Коментиран от #46

    17:14 06.09.2025

    29 4 Отговор
    като талпи с комшията , който се изпречил пред колата на момчетата и не им разрешавал да тръгнат , вероятно и той милиционер . А полицията е извикана от самите тях ! Какви бъбреци , какви загуби на литър и половина кръв и преливане ? Ако от пиене е имал язва , може и затова да е закаран в болница .

    17:14 06.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Сталин

    Значи и ченгето е ходило пияно на фитнес след полунощ

    Коментиран от #30

    17:15 06.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Сталин

    До коментар #23 от "вен серемос":

    Всички полицаи са кучетата на тези бандити в парламента

    Коментиран от #49

    17:16 06.09.2025

  • 27 смех

    Първо бяха с тротинетки а сега дрифтирали с кола кое е вярното

    Коментиран от #45, #47

    17:16 06.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Естествено че

    Директорът на полицията и съседът му са били пияни. И свидетели има. Тея от двете патрулки ченгетата също го знаят

    Коментиран от #64

    17:18 06.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 123

    До коментар #13 от "Фен":

    Какъм милиционер бе, това е обикновен полЮцай!

    17:19 06.09.2025

  • 32 Защо

    дЕректорът не е искал случая да се документира от извиканите от момчетата полицаи , казал им , че няма никакви претенции към тях ?

    Коментиран от #63

    17:20 06.09.2025

  • 33 Сталин

    На това ченге трябвало и да му извадят мозъка,този негодник е същия който прикри убийството на журналистката която извади корупцията на ония бандити на Тиквата

    Коментиран от #48

    17:20 06.09.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Пресцентър на МВР

    Ами били са, и то пред "невръстното си дете", кой знае в колко часа през нощта.

    17:21 06.09.2025

  • 36 нннн

    Няма значение, че е пиян и неадекватен. Пиян, ама Шеф! Младежът има да тегли... Шефът най- многото да смени шефското място с друго подобно. Така е в България.

    17:22 06.09.2025

  • 37 Митов оставка да дава

    Защото престъпления на полицаи прикрива. И не е само този случай впрочем и какво стана впрочем да питам с убийството на Алексей Петров ? А?

    17:22 06.09.2025

  • 38 Да, бе

    те команчите от селеметя всичко са много добри.
    Продават гласове, купуват гласове, продават бяло, продават жени на моста, “берат”, вършеят с бусове нощем по селата и какво ли още не.
    Хората са пропищели от тях, а той разправя хуморески.
    Мръсен циганин.

    17:22 06.09.2025

  • 39 Тия лумпенчета

    Са карали като ония лилавия дето влетя в рейса и изби хора. И все са много добри деца , ама убийци и локали , биещи и трепащи хора без да ги интересува нищо. 20 години при лилавите и ще излезнат кротки ггеййчета .

    17:23 06.09.2025

  • 40 1111

    Да гният в кауша за пример на другите дрифт ли .

    Коментиран от #44

    17:23 06.09.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Това

    До коментар #8 от "Реалист":

    ли успя да измислиш или го прочете в Теорията на конспирацията? Утре, като те пребият без повод непълнолетни хулигани, или цветни от факултета, пак измисли нещо за стълби.

    17:24 06.09.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 А ти видя ли дрифт?

    До коментар #40 от "1111":

    А муржо ? Или едно ченге ми каза а?

    17:27 06.09.2025

  • 45 Питай...

    До коментар #27 от "смех":

    Журналистите...колкото журналисти толкова и мнения...

    17:27 06.09.2025

  • 46 Егати

    До коментар #21 от "Сталин":

    т@панара си, другарю комунист,не е истина просто

    17:27 06.09.2025

  • 47 Хорейшо

    До коментар #27 от "смех":

    От новите са... трансформърси.

    17:27 06.09.2025

  • 48 А на сополанковците

    До коментар #33 от "Сталин":

    трябва да им присадят мозък.
    Спешна трансплантация.
    Сега в панделата ще ги излекуват.

    17:28 06.09.2025

  • 49 Всичко е

    До коментар #26 от "Сталин":

    По стар съветски образец както е сега в Русията както е и в Украйна полЮцаите са се направили на мъже пред младежите ,но са ударили на тренирани келешчета и така е станал търкала

    Коментиран от #89

    17:28 06.09.2025

  • 50 Ииззрродчетата

    Не ги пречупиш сега ще станат сърфисти и убийци. Та в затвора и яко е...е и тормоз

    17:29 06.09.2025

  • 51 1111

    Винаги мангалиге са невинни .
    Нямат средно а имат книшки .
    При реална проверка София ще остане без ТАКСИТА .

    17:29 06.09.2025

  • 52 Абе

    Другари милиционери ,спрете банкетите ,пийте си спокойно по домовете

    17:29 06.09.2025

  • 53 На мястото на инцидента

    Дрифт е абсолютно невъзможен. И състезател ще ви го каже. А пък относно багера-булдозер там темата е съвсем криминална впрочем и май и тя е свързана това ченге

    Коментиран от #74

    17:30 06.09.2025

  • 54 Бен

    Какъв е Тоя Жулиен?!

    Коментиран от #55

    17:30 06.09.2025

  • 55 гурелив циганин,

    До коментар #54 от "Бен":

    какъв да е…

    17:31 06.09.2025

  • 56 Днес няма ченгета по улиците

    Ако забелязвате. Всичко живо има поставена задача от Митов да троли

    Коментиран от #57

    17:32 06.09.2025

  • 57 Още

    До коментар #56 от "Днес няма ченгета по улиците":

    един иди@т

    17:33 06.09.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Бай Цоньо

    Кво излезе? Кандидатит милиционер преби началника! Толкова са много, че се почнаха взаимно. Кървава борба за място на държавната хранилка.

    17:34 06.09.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Другари тролчета милиционери

    Моля вършете си работата и не дейте да тролите, смисъл няма, всичко е документирано. Колегата ще стигне до съд. Неминуемо е, и то и за друго впрочем

    17:35 06.09.2025

  • 62 д-р Атанасов

    При достатъчно количество алкохол и повишен адреналин е възможно счупено ребро да не се усеща в първите 1-2 часа след счупването, че има притъпена болка като от натъртено.
    Но засегнат бъбрек от счупено ребро ще причини много остра болка, при която човек е невъзможно и седнал да стои.

    17:35 06.09.2025

  • 63 Не е

    До коментар #32 от "Защо":

    казвал такова нещо, лъжецо

    17:35 06.09.2025

  • 64 Това

    До коментар #29 от "Естествено че":

    престъпление ли е?

    17:36 06.09.2025

  • 65 Кит

    Вонята около този инцидент става все по-силна...
    А всички политици и висши чиновници, които моментално ни пробиха ушите с лавина от версии преди два дни сега са се заврели в миши дупки...

    Засега открити остават въпросите за това какво ТОЧНО се е случило, а каква хронология, как висш полицай се оказва неспособен да действа по протокол в подобна ситуация и кой, как му е нанесъл твърдяния побой, защо органите на полицията не са отразили инцидента надлежно и пр.
    Разбира се, твърдението на родителите за 54 - те килограма е просто защитна теза, здраво момче и с такова тегло, въоръжено с метален предмет / бокс, инструмент, парче тръба/ и удрящо жертвата си отзад спокойно може да причини тежки щети / в т.ч. и смърт/ на едър мъж , който не е предприел действия по самозащита, понеже не е очаквал удара.
    Да видим как ще продължи този цирк!
    Цирк, в който студент в специалност "Противодействие на престъпността" нанася тежък побой на висш полицай...
    Каква ирония, а?

    Коментиран от #87

    17:36 06.09.2025

  • 66 Ти си

    Ако команчи бяха пребили шерифа случая щеше да се заменен под чергата и нямаше да я има тая истерия от страна на пуйките (мисирките) ......

    17:37 06.09.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Кооперацията на ченгетата

    Нещо гледам граничи с уличното платно а? Нещо тротоара го няма нали ? Ах мръсни ченгенца .... А иначе много им знаят човките на тея от КАТ

    17:38 06.09.2025

  • 71 Ясно беше че не му е чиста работата

    На ченгето. МВР действат винаги по-един същ начин, когато стане жега. Как не научиха нещо ново като PR.

    17:38 06.09.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Иван Вазов

    До коментар #2 от "Кемал":

    Въпросният директор вече е бил уволняван за корупция, после назначаван, после пенсиониран, после пак назначаван...
    Като начало предлагам незабавна оставка на некадърника министър Митов.

    17:39 06.09.2025

  • 74 Сталин

    До коментар #53 от "На мястото на инцидента":

    Ченгетата лъжат и за дрифтове,защото на тая малка и тясна улица това не е възможно,тези негодници прикриват наркобизнеса

    17:39 06.09.2025

  • 75 Цвете

    Доста противоречия възникнаха??? Имало свидетели? Да извикат " свидетелите " и да ги разпитат? До колкото беше информацията, случката е била към 5 часа сутринта. Полицаят е бил пиян. Сам ли е бил? Ако не, къде е другият човек??? Има много за и против. Момчето е студент, може да се разпитат и преподавателите, какво им е мнението за него? 🤔

    Коментиран от #83

    17:40 06.09.2025

  • 76 Майстора

    Така си и мислех.В Русе има нещо гнило.

    17:41 06.09.2025

  • 77 Жан

    До коментар #7 от "Роза":

    Те родителите да се стягат за по делата. А ако искат да пият или да пеят!

    17:41 06.09.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Другари тролчета милиционери

    А случайно да сте видяли и на новият полицейски строеж срещу тоя на пияндето как пътният знак се оказва зад оградата а? Я вижте снимките ако не са ги изтрили тея ченгенца криминални.

    17:42 06.09.2025

  • 80 Мдаа

    Пиян шеф на полицията извън работно време в Русе търси саморазправа. Веднага да се уволнява за назидание на всички такива които се мислят за недосегаеми.

    17:43 06.09.2025

  • 81 Сега Митов

    да изгражда версии колкото си иска и прокуратурата да си повдига обвинения колкото си иска. Пияни милиционери се правят на рейнжъри и си мислят, че като са поставени от мутрите на важен пост могат да правят каквото си искат. Сигурен съм, че ще излязат и други неща около случая. Пиянството е най малкото!

    17:43 06.09.2025

  • 82 Полуграмотни типове

    които не знаят кога се пише “и” и кога “й” дават мнение за полицейския началник.
    Че и съвети раздават…

    Коментиран от #90, #93

    17:44 06.09.2025

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Пиян бил, без шапка бил

    Това няма никакво отношение към извършеното от нападателите. Майката не вярвала? Ами той и съдът не вярва. Затова ще прегледат улики, доказателства, показания, експертизи и ще се разбере какво е станало. Пък после който в каквото иска да вярва. С вяра се ходи в църквата.

    17:44 06.09.2025

  • 85 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    Юнакът със специалност Противодействие на престъпността се е опитал да практикува, ама не е знаел, че срещу 130 кг шеф с престъпно самочувствие , няма шанс!

    17:45 06.09.2025

  • 86 Другари тролчета милиционери

    Време е за истината ....време е
    ....Не знам дали Алексей се върти в гроба. Най вероятно се върти но ви повтарям : Подозирам хора и основателни съмнения имам, че гнусният ционист Йоси Абу , главен изпълнителен директор на NewMed Energy, и пряко свързан с престъпника Натаняху( още от 2009 г)..... подкуп е дал на Борисов !!! .. Нека службите да си свършат моля работата. Концесията на Хан Аспарух е категорично корупционна сделка и във вреда на България. 1% дори нямаме в проекта ! Нито 1 .... Договора трябва да се разсекрети и никаква фирмена тайна не може да има когато става дума за морската акватория на България. Моля и политиците да погледнат на сериозно какво точно се случва и какво прави тайно правителството на ГЕРБ докато с уйдурми ни занимават. 1% дори нямаме в проекта ! Нито 1.....Вероятно точно за това
    Убиха и Алексей и сега ще чакаме от теб къдравото СЮ да разкриеш убийците....

    И да припомня само, че Хан Аспарух е блок, обхващащ площ от 13 712 квадратни километра с водни дълбочини малко под 1600- 2000 метра в българската морска акватория ! 13 712 квадратни километра българска акватория ! В проекта странно защо България няма нито процент собственост. Замислете се ей хора какво се случва.

    Коментиран от #92

    17:45 06.09.2025

  • 87 Сталин

    До коментар #65 от "Кит":

    Ами детето е просто приложило на това което са го учили в университета,да противодейства на престъпността като пребива пиян наркотрафикант

    17:45 06.09.2025

  • 88 Егати

    До коментар #78 от "Сталин":

    като стар комунист тийвата е твой идол, другарю болшевик

    17:46 06.09.2025

  • 89 7777

    До коментар #49 от "Всичко е":

    Мислиш ли?
    Цялата история намирисва. Дошъл патрул, разговаряли, взели данните на младоците, пуснали ги. Случаят не е регистриран.
    На другия ден ги издирват по камери и т.н. Шефа - на умирачка.
    Мъгла, пълна мъгла. Битов инцидент, както каза Борисов. Полицаят не е бил на работа, бил е пиян.
    Всеки да си понесе заслуженото. А шефа, заради скандала, който предизвика, заради липсата на всякакъв професионализъм, да бъде уволнен!

    17:47 06.09.2025

  • 90 Гост

    До коментар #82 от "Полуграмотни типове":

    Те пък полицаите са много грамотни!

    17:47 06.09.2025

  • 91 Е нали жулиен бил сирак

    Израснал в дом за сираци сега пък се появява баща му и мама му😅😅😅😅

    17:47 06.09.2025

  • 92 Сталин

    До коментар #86 от "Другари тролчета милиционери":

    И също похарчиха стотици милиони за този проект и не намериха и капка нефт ,а нашите комшии Румъния и Турция вадят милиони тонове нефт и газ от Черно море

    17:48 06.09.2025

  • 93 Ама ти верно ли мислиш

    До коментар #82 от "Полуграмотни типове":

    Че Другарите тролчета милиционери знаят кога се пише “и” и кога “й” или пък тоя шушляк началника ? А? Да не би случайно да си открил "междинното звено" от грамотна маймуна а?

    17:48 06.09.2025