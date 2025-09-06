Родителите на един от задържаните за побоя над МВР-шефа в Русе: Директорът на полицията и съседът му са били пияни

Родителите на Жулиен Кязимов, когото съдът в Русе остави в ареста за побоя над полицейския директор Николай Кожухаров, заявиха, че техният син не е лош човек. Те посочиха, че 18-годишното момче е пълен отличник, съобщават от Нова телевизия, цитирани от novini.bg.
Категорични са, че детето им не е нанесло побой над старши комисаря. И коментираха, че директорът на ОД на МВР - Русе и съседът му са били пияни. Те употребявали цинични думи към четирите момчета и ударили шамар на едното от тях.
"Видяхте сина ми, 54 килограма дете с крака като моята ръка. Може ли да събори човек 130-килограмов човек, да му направи такива рани, да му нанесе такива телесни повреди? Това е невъзможно. Представете си, видяхте го, невъзможно е. Няма никакви записи. Това са снимки, нищо не се вижда на тях. Вижда се инспекторът изправен, когато идват неговите колеги. Ако имате счупено ребро, няма ли да сте на земята?", каза бащата Сюлейман Кязимов.
Окръжният съд - Русе остави за постоянно в ареста Жулиен Кязимов, който е студент в Русенски университет - специалност "Противодействие на престъпността".
Според съда на този етап има обосновано предположение, че той е извършил и двете престъпления, по които е обвинен - хулиганство и нанасяне на тежка телесна повреда на Николай Кожухаров. Нанесъл е удари на публично място пред много лица, включително деца.
Пред съда защитата на Кязимов твърди, че записите от охранителните камери, заснели инцидента, са неясни и на тях не се вижда кой е нанесъл ударите над Кожухаров. Адвокатите също така посочиха, че повод за инцидента е поведението на съседа на Кожухаров, който застанал пред колата на четиримата младежи, така че тя да не може да тръгне.
Възраженията на защитата са неоснователни, посочи съда. Има опасност да се укрие и да извърши престъпление, ако излезе на свобода.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И какво
Коментиран от #6, #8
16:52 06.09.2025
2 Кемал
Коментиран от #73
16:54 06.09.2025
3 Нашите/вашите
16:54 06.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Жорко
16:56 06.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Роза
Коментиран от #77
16:58 06.09.2025
8 Реалист
До коментар #1 от "И какво":Като си пиян на мотика и npocт мyтpoмилиционер, не е сложно да се пребиеш по някои стълби о после да обвиниш някой. Нямам си не върви главния милиционер на Русе да се е пребил по стълбите като kyче.
Коментиран от #42
16:59 06.09.2025
9 Налудник
До коментар #4 от "Евгени от Алфапласт":Не е пиянството. Друго е. Тавата е негов човек. Тоя шеф прикрива трафика на дрога през Дунав мост. Ети това е, което трябва да се прикрие. А, да, гербер е, та за тях това е в реда на нещата.
17:01 06.09.2025
10 зъб
17:03 06.09.2025
11 Гражданин
17:04 06.09.2025
12 хуркач
17:05 06.09.2025
13 Фен
Коментиран от #31
17:07 06.09.2025
14 Мдаа
17:08 06.09.2025
15 Мвр е част от мафия, а съда на мафията
17:08 06.09.2025
16 Дарвин
17:08 06.09.2025
17 Сталин
17:12 06.09.2025
18 факт
17:12 06.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Да ги
17:13 06.09.2025
21 Сталин
Коментиран от #46
17:14 06.09.2025
22 Пияни
17:14 06.09.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Сталин
Коментиран от #30
17:15 06.09.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Сталин
До коментар #23 от "вен серемос":Всички полицаи са кучетата на тези бандити в парламента
Коментиран от #49
17:16 06.09.2025
27 смех
Коментиран от #45, #47
17:16 06.09.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Естествено че
Коментиран от #64
17:18 06.09.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 123
До коментар #13 от "Фен":Какъм милиционер бе, това е обикновен полЮцай!
17:19 06.09.2025
32 Защо
Коментиран от #63
17:20 06.09.2025
33 Сталин
Коментиран от #48
17:20 06.09.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Пресцентър на МВР
17:21 06.09.2025
36 нннн
17:22 06.09.2025
37 Митов оставка да дава
17:22 06.09.2025
38 Да, бе
Продават гласове, купуват гласове, продават бяло, продават жени на моста, “берат”, вършеят с бусове нощем по селата и какво ли още не.
Хората са пропищели от тях, а той разправя хуморески.
Мръсен циганин.
17:22 06.09.2025
39 Тия лумпенчета
17:23 06.09.2025
40 1111
Коментиран от #44
17:23 06.09.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Това
До коментар #8 от "Реалист":ли успя да измислиш или го прочете в Теорията на конспирацията? Утре, като те пребият без повод непълнолетни хулигани, или цветни от факултета, пак измисли нещо за стълби.
17:24 06.09.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 А ти видя ли дрифт?
До коментар #40 от "1111":А муржо ? Или едно ченге ми каза а?
17:27 06.09.2025
45 Питай...
До коментар #27 от "смех":Журналистите...колкото журналисти толкова и мнения...
17:27 06.09.2025
46 Егати
До коментар #21 от "Сталин":т@панара си, другарю комунист,не е истина просто
17:27 06.09.2025
47 Хорейшо
До коментар #27 от "смех":От новите са... трансформърси.
17:27 06.09.2025
48 А на сополанковците
До коментар #33 от "Сталин":трябва да им присадят мозък.
Спешна трансплантация.
Сега в панделата ще ги излекуват.
17:28 06.09.2025
49 Всичко е
До коментар #26 от "Сталин":По стар съветски образец както е сега в Русията както е и в Украйна полЮцаите са се направили на мъже пред младежите ,но са ударили на тренирани келешчета и така е станал търкала
Коментиран от #89
17:28 06.09.2025
50 Ииззрродчетата
17:29 06.09.2025
51 1111
Нямат средно а имат книшки .
При реална проверка София ще остане без ТАКСИТА .
17:29 06.09.2025
52 Абе
17:29 06.09.2025
53 На мястото на инцидента
Коментиран от #74
17:30 06.09.2025
54 Бен
Коментиран от #55
17:30 06.09.2025
55 гурелив циганин,
До коментар #54 от "Бен":какъв да е…
17:31 06.09.2025
56 Днес няма ченгета по улиците
Коментиран от #57
17:32 06.09.2025
57 Още
До коментар #56 от "Днес няма ченгета по улиците":един иди@т
17:33 06.09.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Бай Цоньо
17:34 06.09.2025
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Другари тролчета милиционери
17:35 06.09.2025
62 д-р Атанасов
Но засегнат бъбрек от счупено ребро ще причини много остра болка, при която човек е невъзможно и седнал да стои.
17:35 06.09.2025
63 Не е
До коментар #32 от "Защо":казвал такова нещо, лъжецо
17:35 06.09.2025
64 Това
До коментар #29 от "Естествено че":престъпление ли е?
17:36 06.09.2025
65 Кит
А всички политици и висши чиновници, които моментално ни пробиха ушите с лавина от версии преди два дни сега са се заврели в миши дупки...
Засега открити остават въпросите за това какво ТОЧНО се е случило, а каква хронология, как висш полицай се оказва неспособен да действа по протокол в подобна ситуация и кой, как му е нанесъл твърдяния побой, защо органите на полицията не са отразили инцидента надлежно и пр.
Разбира се, твърдението на родителите за 54 - те килограма е просто защитна теза, здраво момче и с такова тегло, въоръжено с метален предмет / бокс, инструмент, парче тръба/ и удрящо жертвата си отзад спокойно може да причини тежки щети / в т.ч. и смърт/ на едър мъж , който не е предприел действия по самозащита, понеже не е очаквал удара.
Да видим как ще продължи този цирк!
Цирк, в който студент в специалност "Противодействие на престъпността" нанася тежък побой на висш полицай...
Каква ирония, а?
Коментиран от #87
17:36 06.09.2025
66 Ти си
17:37 06.09.2025
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Кооперацията на ченгетата
17:38 06.09.2025
71 Ясно беше че не му е чиста работата
17:38 06.09.2025
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Иван Вазов
До коментар #2 от "Кемал":Въпросният директор вече е бил уволняван за корупция, после назначаван, после пенсиониран, после пак назначаван...
Като начало предлагам незабавна оставка на некадърника министър Митов.
17:39 06.09.2025
74 Сталин
До коментар #53 от "На мястото на инцидента":Ченгетата лъжат и за дрифтове,защото на тая малка и тясна улица това не е възможно,тези негодници прикриват наркобизнеса
17:39 06.09.2025
75 Цвете
Коментиран от #83
17:40 06.09.2025
76 Майстора
17:41 06.09.2025
77 Жан
До коментар #7 от "Роза":Те родителите да се стягат за по делата. А ако искат да пият или да пеят!
17:41 06.09.2025
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Другари тролчета милиционери
17:42 06.09.2025
80 Мдаа
17:43 06.09.2025
81 Сега Митов
17:43 06.09.2025
82 Полуграмотни типове
Че и съвети раздават…
Коментиран от #90, #93
17:44 06.09.2025
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Пиян бил, без шапка бил
17:44 06.09.2025
85 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:45 06.09.2025
86 Другари тролчета милиционери
....Не знам дали Алексей се върти в гроба. Най вероятно се върти но ви повтарям : Подозирам хора и основателни съмнения имам, че гнусният ционист Йоси Абу , главен изпълнителен директор на NewMed Energy, и пряко свързан с престъпника Натаняху( още от 2009 г)..... подкуп е дал на Борисов !!! .. Нека службите да си свършат моля работата. Концесията на Хан Аспарух е категорично корупционна сделка и във вреда на България. 1% дори нямаме в проекта ! Нито 1 .... Договора трябва да се разсекрети и никаква фирмена тайна не може да има когато става дума за морската акватория на България. Моля и политиците да погледнат на сериозно какво точно се случва и какво прави тайно правителството на ГЕРБ докато с уйдурми ни занимават. 1% дори нямаме в проекта ! Нито 1.....Вероятно точно за това
Убиха и Алексей и сега ще чакаме от теб къдравото СЮ да разкриеш убийците....
И да припомня само, че Хан Аспарух е блок, обхващащ площ от 13 712 квадратни километра с водни дълбочини малко под 1600- 2000 метра в българската морска акватория ! 13 712 квадратни километра българска акватория ! В проекта странно защо България няма нито процент собственост. Замислете се ей хора какво се случва.
Коментиран от #92
17:45 06.09.2025
87 Сталин
До коментар #65 от "Кит":Ами детето е просто приложило на това което са го учили в университета,да противодейства на престъпността като пребива пиян наркотрафикант
17:45 06.09.2025
88 Егати
До коментар #78 от "Сталин":като стар комунист тийвата е твой идол, другарю болшевик
17:46 06.09.2025
89 7777
До коментар #49 от "Всичко е":Мислиш ли?
Цялата история намирисва. Дошъл патрул, разговаряли, взели данните на младоците, пуснали ги. Случаят не е регистриран.
На другия ден ги издирват по камери и т.н. Шефа - на умирачка.
Мъгла, пълна мъгла. Битов инцидент, както каза Борисов. Полицаят не е бил на работа, бил е пиян.
Всеки да си понесе заслуженото. А шефа, заради скандала, който предизвика, заради липсата на всякакъв професионализъм, да бъде уволнен!
17:47 06.09.2025
90 Гост
До коментар #82 от "Полуграмотни типове":Те пък полицаите са много грамотни!
17:47 06.09.2025
91 Е нали жулиен бил сирак
17:47 06.09.2025
92 Сталин
До коментар #86 от "Другари тролчета милиционери":И също похарчиха стотици милиони за този проект и не намериха и капка нефт ,а нашите комшии Румъния и Турция вадят милиони тонове нефт и газ от Черно море
17:48 06.09.2025
93 Ама ти верно ли мислиш
До коментар #82 от "Полуграмотни типове":Че Другарите тролчета милиционери знаят кога се пише “и” и кога “й” или пък тоя шушляк началника ? А? Да не би случайно да си открил "междинното звено" от грамотна маймуна а?
17:48 06.09.2025