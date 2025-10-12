Дете на 1 година е в болница, след като баща му пуши марихуана до него

Едногодишно дете губи съзнание и е прието в болница в Атина, Гърция, след като баща му пуши марихуана край него, съобщават гръцки медии, цитирани от БТА.
„Прото тема“ информира, че момиченцето е прието в детско лечебно заведение с интензивна аритмия и се наложило да бъде интубирано. Лекарите преценили, че има опасност да получи сърдечен арест.
Сигналът на спешния телефон е подаден в събота сутринта от майката на детето.
При разследването е установено, че 27-годишният баща на момиченцето, египетски гражданин, предишния ден е пушил наркотични вещества край него и то вдишало дима.
Той е задържан за излагане на малолетно лице на опасност.
Медиите в Гърция информират, че детето реагира положително на медицинските грижи и вече е екстубирано, стабилизирано и прехвърлено в педиатрична клиника.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 египетски гражданин
и тук става постепенно в софия
духалите шетат кат мухи без глави
19:12 12.10.2025
2 дете с родители наркомани , ужас
Коментиран от #3
19:30 12.10.2025
3 Любопитно
До коментар #2 от "дете с родители наркомани , ужас":Къде е бил акъла на майка ти че не те е прекарала с машината за кайма преди да е минал третия месец от зачеването, кой ли знае с кой наркоман се е манръсала?
19:43 12.10.2025
4 нещо се обърках
19:54 12.10.2025