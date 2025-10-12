Новини
Дете на 1 година е в болница, след като баща му пуши марихуана до него

12 Октомври, 2025 19:05 704 4

Сигналът е подаден на спешния телефон от майката на момиченцето

Дете на 1 година е в болница, след като баща му пуши марихуана до него - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Едногодишно дете губи съзнание и е прието в болница в Атина, Гърция, след като баща му пуши марихуана край него, съобщават гръцки медии, цитирани от БТА.

„Прото тема“ информира, че момиченцето е прието в детско лечебно заведение с интензивна аритмия и се наложило да бъде интубирано. Лекарите преценили, че има опасност да получи сърдечен арест.

Сигналът на спешния телефон е подаден в събота сутринта от майката на детето.

При разследването е установено, че 27-годишният баща на момиченцето, египетски гражданин, предишния ден е пушил наркотични вещества край него и то вдишало дима.

Той е задържан за излагане на малолетно лице на опасност.

Медиите в Гърция информират, че детето реагира положително на медицинските грижи и вече е екстубирано, стабилизирано и прехвърлено в педиатрична клиника.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 египетски гражданин

    5 1 Отговор
    шармашки истории

    и тук става постепенно в софия
    духалите шетат кат мухи без глави

    19:12 12.10.2025

  • 2 дете с родители наркомани , ужас

    0 5 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофт-иГЕH !

    Коментиран от #3

    19:30 12.10.2025

  • 3 Любопитно

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "дете с родители наркомани , ужас":

    Къде е бил акъла на майка ти че не те е прекарала с машината за кайма преди да е минал третия месец от зачеването, кой ли знае с кой наркоман се е манръсала?

    19:43 12.10.2025

  • 4 нещо се обърках

    1 1 Отговор
    в заглавието пише че бащата пушил марихуана а в статията пише че е пушил наркотични вещества?!? изяснете се защото разликата е от земята до небето !!!

    19:54 12.10.2025