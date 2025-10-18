Обраха доброволците, спасявали хора в "Елените"

Посегнаха на оборудването на спасителите, които помагаха при наводнението в курортния комплекс "Елените" и участваха в гасенето на пожари.
Голяма част от техниката и екипировката им са задигнати. Това е оборудване за гасене на пожари, спасяване и оказване на първа и долекарска помощ.
Посегателството е станало в Спасителен клуб за бъдеще в Пловдив. Помещението, което използват, е разположено в блок 91 в жилищен район „Тракия”, съобщава Нова телевизия.
"Четвъртък идва колежка и установява, че вътре е влизано, вътре е пълен хаос", разказа Лазар Радков от "Капачки за бъдеще".
Полицията е направила оглед и са снети отпечатъци.
"Липсват ни шлангове, медицинска раница, шатра, апарати за кръвно – екипировка, с която сме помагали", обясни той.
Всичкото това оборудване е закупено със средства на дарители.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🎃➕🐷🟰☠️
Коментиран от #6
11:27 18.10.2025
2 666
11:29 18.10.2025
3 ФАКТ
Коментиран от #13, #28
11:29 18.10.2025
4 ганчо не спи
познати на заптиета и съдии
въпреки кражбите им се разминава
Коментиран от #24, #31
11:29 18.10.2025
5 Данко Харсъзина
11:30 18.10.2025
6 БТ-то
До коментар #1 от "🎃➕🐷🟰☠️":Тук има само мутри, милиционери, чалгари, силикони и жени със съмнително поведение.
Коментиран от #21
11:30 18.10.2025
7 Театър "Сълза и смях"
11:30 18.10.2025
8 Младите мародери
11:31 18.10.2025
9 Простотия БГ
11:34 18.10.2025
10 Има нещо гнило
11:36 18.10.2025
11 Благой от СОФстрой
Коментиран от #25
11:36 18.10.2025
12 пиша че сме ко-фти ген вие ревете
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофт-иГЕH
Коментиран от #18, #26
11:45 18.10.2025
13 Да точно така е
До коментар #3 от "ФАКТ":Лески излена най големия глупак да се жертва за тая тиня
11:48 18.10.2025
14 Гост
11:49 18.10.2025
15 Сталин
11:57 18.10.2025
16 Краде се
И после се чудим защо ни е слаб националния по футбол ! Ами ....... като всичко друго !
11:58 18.10.2025
17 Правилно
Това оборудванете за бедстващи българи!
12:01 18.10.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ддд
12:04 18.10.2025
20 Има си поговорка -
12:05 18.10.2025
21 Чалгатрон с БМВ
До коментар #6 от "БТ-то":Е, колко да е съмнително - 100 евро на час и си Змей!
Тя всяка българка стана, като жена на моряк - не се знае, какво ще излезе!
12:06 18.10.2025
22 007 /агент/
Няма как другаде.
12:07 18.10.2025
23 Хмм
12:08 18.10.2025
24 Ти не
До коментар #4 от "ганчо не спи":разбра ли, че са от твоите, цигани, бе?
12:08 18.10.2025
25 Слава на България
До коментар #11 от "Благой от СОФстрой":Не пич: каквито са хората, такива са и управниците. И да ги махнем тия, само крадльовци в България когото и да сложиш
12:08 18.10.2025
26 В Подуене
До коментар #12 от "пиша че сме ко-фти ген вие ревете":при тебе ще гръмне ли бе, циганино? Какво ще ти стане с жена? Не очаквам да отговориш, защото си циганин.
Коментиран от #27
12:10 18.10.2025
27 Какво
До коментар #26 от "В Подуене":ще стане с гена ти?
12:12 18.10.2025
28 Порно
До коментар #3 от "ФАКТ":И какво общо имат националистите с кражбата или просто днес заработваш от това?
12:15 18.10.2025
29 Ивелин Михайлов
12:23 18.10.2025
30 Исторически парк
12:24 18.10.2025
31 Петър
До коментар #4 от "ганчо не спи":Ами нали на милиционерите им увеличават заплатите ? Те освен да служат на Пеевски друго не знаят.
12:44 18.10.2025