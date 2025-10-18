Новини
Обраха доброволците, спасявали хора в "Елените"

18 Октомври, 2025 11:21

Голяма част от техниката и екипировката им са задигнати. Това е оборудване за гасене на пожари, спасяване и оказване на първа и долекарска помощ

Посегнаха на оборудването на спасителите, които помагаха при наводнението в курортния комплекс "Елените" и участваха в гасенето на пожари.

Посегателството е станало в Спасителен клуб за бъдеще в Пловдив. Помещението, което използват, е разположено в блок 91 в жилищен район „Тракия”, съобщава Нова телевизия.

"Четвъртък идва колежка и установява, че вътре е влизано, вътре е пълен хаос", разказа Лазар Радков от "Капачки за бъдеще".

Полицията е направила оглед и са снети отпечатъци.

"Липсват ни шлангове, медицинска раница, шатра, апарати за кръвно – екипировка, с която сме помагали", обясни той.

Всичкото това оборудване е закупено със средства на дарители.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🎃➕🐷🟰☠️

    41 4 Отговор
    Пропаднала държава Тиквана и Прасето дават пример на крадците и мутрите да им подражават.

    Коментиран от #6

    11:27 18.10.2025

  • 2 666

    15 6 Отговор
    Българи

    11:29 18.10.2025

  • 3 ФАКТ

    9 9 Отговор
    Да си националист в България означава, че не си в ред с главата.

    Коментиран от #13, #28

    11:29 18.10.2025

  • 4 ганчо не спи

    19 4 Отговор
    крадливи хорица
    познати на заптиета и съдии
    въпреки кражбите им се разминава

    Коментиран от #24, #31

    11:29 18.10.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    6 6 Отговор
    Този с капачките е мошеник.

    11:30 18.10.2025

  • 6 БТ-то

    19 2 Отговор

    До коментар #1 от "🎃➕🐷🟰☠️":

    Тук има само мутри, милиционери, чалгари, силикони и жени със съмнително поведение.

    Коментиран от #21

    11:30 18.10.2025

  • 7 Театър "Сълза и смях"

    24 1 Отговор
    Няма такава държава и такава низост.

    11:30 18.10.2025

  • 8 Младите мародери

    27 0 Отговор
    В "Столипиново" ще правят клуб "Спасител" сигурно.

    11:31 18.10.2025

  • 9 Простотия БГ

    18 4 Отговор
    Хората отишли да помагат и спасяват, на края ще ги окрадат, е га ти и хората.Май наистина е време, Путин да натиска копчетата и да затрие всички хора по земята.Тя ще си се възстанови после.

    11:34 18.10.2025

  • 10 Има нещо гнило

    11 2 Отговор
    А ходи да помагаш

    11:36 18.10.2025

  • 11 Благой от СОФстрой

    20 0 Отговор
    Каквито са политиците такъв е народа върху територияБГ и обратно!

    Коментиран от #25

    11:36 18.10.2025

  • 12 пиша че сме ко-фти ген вие ревете

    12 6 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофт-иГЕH

    Коментиран от #18, #26

    11:45 18.10.2025

  • 13 Да точно така е

    12 5 Отговор

    До коментар #3 от "ФАКТ":

    Лески излена най големия глупак да се жертва за тая тиня

    11:48 18.10.2025

  • 14 Гост

    13 5 Отговор
    Територията на свинята пееф! Абсолютно нормално

    11:49 18.10.2025

  • 15 Сталин

    9 4 Отговор
    Тези доброволци са глупаци,тръгнали да помагат на милионери

    11:57 18.10.2025

  • 16 Краде се

    5 0 Отговор
    на всички нива и всеки вика, - Аааа, аз не съм такъв !
    И после се чудим защо ни е слаб националния по футбол ! Ами ....... като всичко друго !

    11:58 18.10.2025

  • 17 Правилно

    7 7 Отговор
    Спасяваме наглите украинци, а българите да умират!
    Това оборудванете за бедстващи българи!

    12:01 18.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ддд

    8 1 Отговор
    Откога крадците имат морал, че да не посегнат и на тази техника?

    12:04 18.10.2025

  • 20 Има си поговорка -

    5 0 Отговор
    един гледа сватба , друг - брадва .

    12:05 18.10.2025

  • 21 Чалгатрон с БМВ

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "БТ-то":

    Е, колко да е съмнително - 100 евро на час и си Змей!
    Тя всяка българка стана, като жена на моряк - не се знае, какво ще излезе!

    12:06 18.10.2025

  • 22 007 /агент/

    7 1 Отговор
    Търсете го в Столипиново !
    Няма как другаде.

    12:07 18.10.2025

  • 23 Хмм

    3 1 Отговор
    имало е и други наводнения, но мародери е нямало, там живеят чужденци

    12:08 18.10.2025

  • 24 Ти не

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "ганчо не спи":

    разбра ли, че са от твоите, цигани, бе?

    12:08 18.10.2025

  • 25 Слава на България

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Благой от СОФстрой":

    Не пич: каквито са хората, такива са и управниците. И да ги махнем тия, само крадльовци в България когото и да сложиш

    12:08 18.10.2025

  • 26 В Подуене

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "пиша че сме ко-фти ген вие ревете":

    при тебе ще гръмне ли бе, циганино? Какво ще ти стане с жена? Не очаквам да отговориш, защото си циганин.

    Коментиран от #27

    12:10 18.10.2025

  • 27 Какво

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "В Подуене":

    ще стане с гена ти?

    12:12 18.10.2025

  • 28 Порно

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "ФАКТ":

    И какво общо имат националистите с кражбата или просто днес заработваш от това?

    12:15 18.10.2025

  • 29 Ивелин Михайлов

    2 1 Отговор
    Столипиново е близо

    12:23 18.10.2025

  • 30 Исторически парк

    2 1 Отговор
    Да съберем и да дарим 4000лв колкото струва техниката! Полицията пак няма да си мръдне пръста!

    12:24 18.10.2025

  • 31 Петър

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "ганчо не спи":

    Ами нали на милиционерите им увеличават заплатите ? Те освен да служат на Пеевски друго не знаят.

    12:44 18.10.2025