Обраха доброволците, спасявали хора в "Елените"

Посегнаха на оборудването на спасителите, които помагаха при наводнението в курортния комплекс "Елените" и участваха в гасенето на пожари.

Голяма част от техниката и екипировката им са задигнати. Това е оборудване за гасене на пожари, спасяване и оказване на първа и долекарска помощ.

Посегателството е станало в Спасителен клуб за бъдеще в Пловдив. Помещението, което използват, е разположено в блок 91 в жилищен район „Тракия”, съобщава Нова телевизия.

"Четвъртък идва колежка и установява, че вътре е влизано, вътре е пълен хаос", разказа Лазар Радков от "Капачки за бъдеще".

Полицията е направила оглед и са снети отпечатъци.

"Липсват ни шлангове, медицинска раница, шатра, апарати за кръвно – екипировка, с която сме помагали", обясни той.

Всичкото това оборудване е закупено със средства на дарители.