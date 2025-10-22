Новини
Бившият кмет на община Руен за тройното убийство: Майката ходеше по къщите да цепи дърва. Фахри беше много агресивен

22 Октомври, 2025 08:27 482 3

„Баща му от дълги години боледува. Те тази къща я купиха скоро - може би от две години сам. Те живееха на квартира. Не можеха да плащат квартирите. От всеки, който срещнат, искаха пари. Явно това семейство винаги е било проблемно с парите“, коментира още бившият кмет на Руен.

Бившият кмет на община Руен за тройното убийство: Майката ходеше по къщите да цепи дърва. Фахри беше много агресивен - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

От полицията продължават да издирват оръжието, с което е извършено тройното убийство в руенското село Люляково, област Бургас, информират от bTV.

Жертвите са три - две възрастни жени и момиче. Те са роднини и престъплението е извършено в дома им.

Заподозреният за тройното убийство пък е избягал, но по-късно е заловен от служителите на реда.

25-годишният Фахри прострелва с ловна пушка майка си, леля си, 13-годишната си сестра и 7-годишния си брат. Оцелява единствено 7-годишното дете, което въпреки нараняването си успява да избяга от къщата и да сигнализира на полицията.

Според местните става въпрос за бедно и проблемно семейство.

“Най-притеснителното беше дали ще го открият Фахри. Около 9:30 часа се оказа, че той е открит и беше докаран в кметството в 10 часа“, посочи бившият кмет на община Руен Хюсеин Ахмед.

По думите му причината за кавгата са пари.

„Жената не работеше. От време на време ходеше по къщите да цепи дърва. Не е много уместно една жена почти всеки ден да ходи да цепи дърва. От тази гледна точка, тя винаги беше притеснителна и казваше дори и на мен - „кажете какво да оправя“, коментира Хюсеин Ахмед.

Тя казвала, че вече е оставила съпруга си и големия си син – Фахри. Но била длъжна да гледа двете си по-малки деца – момиче в седми клас и момче на 7 г.

По думите на бившия кмет - Фахри е психично болен.

„Беше много агресивен. С хората много не говореше. И постоянно се караше тук със своите родители. Те двамата още бяха заедно, но в последно време разбрах, че и с бащата не се разбират“, обясни Ахмед.

„Фахри работеше в строителството, по едно време работеше при овчарите. Беше непостоянен“, разказа още той.

Бащата е имал ограничителна заповед да не влиза в къщата и да не приближава периметъра - от три месеца.

„След като вече явно не се разбраха, тогава тя искаше чрез съда и най-вече с полицията да има ограничителна мярка, за да не влизат в тази къща“, обясни Ахмед.

По думите му през лятото семейството се карало почти през ден, а майката в дома била и бита.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Точен

    3 0 Отговор
    В община Руен за двете ДПС-та гласуват 80%...

    08:34 22.10.2025

  • 2 ужас

    1 0 Отговор
    Ина психично болните дават ТЕЛК пенсии от 900 лв. вместо да са в психиатрията и да работят за това няма да стигнат парите за пенсии на тия с около 40 г. трудов стаж и повече

    08:43 22.10.2025

  • 3 Чичо Гошо

    0 0 Отговор
    Тук големият въпрос е,откъде г-н Фахри се е сдобил с ловна пушка?!
    Питам се,защото мен(етнически българин) ,ме сцепиха от изпитвания и въпроси,минах психотест, като за космонавт и ме въртяха из целия животински и оръжеен материал,докато ми дадат права за ловец,докато в такива райони,не различават следа на елен и глиган,нямат елементарна представа за безопасност и държат пушките си,като овчарски геги,трепят всичко наред в гората,а къщите им са пълни с оръжие-ловно и нарезно...
    Питам просто,на глас...

    08:45 22.10.2025