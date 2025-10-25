Новини
Нова трагедия в Люляково: След продължителен разпит в полицията чичото на Фахри Мустафа сложи край на живота си

25 Октомври, 2025 11:39 2 297 15

  • фахри мустафа-
  • чичо-
  • трагедия-
  • люляково

Заради системно насилие, Фахри и баща му Селим са имали ограничителни заповеди да не доближават семейния дом

Нова трагедия в Люляково: След продължителен разпит в полицията чичото на Фахри Мустафа сложи край на живота си - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нова трагедия разтърси бургаското село Люляково само дни след бруталното тройно убийство. Чичото на 25-годишния обвиняем Фахри Мустафа – Кемал, се е обесил в дома си, съобщи "Флагман.бг".

Самоубийството е станало снощи, 24 октомври, след като мъжът е бил на продължителен разпит в полицията. Новината за смъртта му е от тази сутрин, 25 октомври. Разследващите са проверявали дали Кемал има съучастие в тежкото престъпление от нощта на 20-ти срещу 21 октомври.

Припомняме, че тогава Фахри Мустафа беше задържан за убийството на майка си (47 г.), леля си (73 г.) и 13-годишната си сестра. Според данните от разследването, той е прострелял жертвите, като по телата са открити и рани от нож, след което е подпалил къщата. 7-годишното му братче също беше ранено с огнестрелно оръжие и ударено с приклад, но успя да избяга и да се спаси при съседи.

Основен проблем пред разследването остава липсата на оръжието на престъплението – ловна пушка, която все още не е открита, съобщиха от полицията още на 22 октомври. Чичото Кемал е бил привикан на разпит именно защото е ловец и е имало подозрения, че Фахри може да е използвал негово оръжие.

Според "Флагман.бг", позовавайки се на свои източници, вчера разследващите са установили "връзка на роднината с престъплението". Твърди се, че е имало съмнения, че Кемал може да е помогнал на племенника си да укрие следи и окървавени дрехи след убийствата. Самият Фахри Мустафа отрича да е извършил престъплението, а комуникацията с него е трудна, съобщиха по-рано от ОДМВР – Бургас.

Заради системно насилие, Фахри и баща му Селим са имали ограничителни заповеди да не доближават семейния дом.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Да знаеш

    29 4 Отговор

    До коментар #1 от "Професор":

    - Ами то там българи няма - само Фахри, Мустафа, Селим и други такива кривоглави.

    11:49 25.10.2025

  • 3 Сила

    33 0 Отговор

    До коментар #1 от "Професор":

    Тая фамилия не е трябвало да съществува ....само си представи колко пари на данъкоплатците да отивали за издръжка на тоя биологичен отпадък ....социални , ТЕЛК , детски , отделно всякакви други помощи ....годииииини наред са тежали на бюджета !!! А такива като тях са милиони в БГ то ...плюс държавно партийната администрация !!!! И за какво работи и плаща данъци етническия български гражданин ....??!

    11:55 25.10.2025

  • 4 Луди ,

    22 0 Отговор
    ама с пушка и чичото на вероятния убиец , тоя с когото трудно се комуникирало - ловец и с пушка......

    11:59 25.10.2025

  • 5 1488

    12 3 Отговор
    самоубили са го

    12:02 25.10.2025

  • 6 Рамбо

    16 6 Отговор
    Това не е трагедия, ако беше невинен нямаше да се беси.

    Коментиран от #12

    12:05 25.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Избиха се бе

    4 1 Отговор
    електората на сфината са избиха

    12:35 25.10.2025

  • 9 Полицията така

    1 0 Отговор
    Разследва, че жив човек няма да остане в селото! Те по принцип така работят - спират коли за проверка на пътя на такива места, че причиняват ПТП-та, ноооо никога не са виновни!

    12:36 25.10.2025

  • 10 Добитъка кърти !

    2 2 Отговор
    И гласува, не харесва и еврото, иска на изток, защото живота на кокошките там е по скъп от човешкият живот. Ганьовцииии вие сте дъното на Европа

    12:38 25.10.2025

  • 11 АЙЙ ТИ БЕЗДЕЛНИК

    1 1 Отговор
    ТЪРСЯ ДА КУПА
    КЪШТА В ТОВА КИТНО СЕЛО...ЛЮЛЯК
    И ДА ДОЙДЕ за интервю ЧИЧОТО ВОДЕЩ
    С КАМЕРА Ф РАКА ОТ ТВ БРАЗДИ

    12:43 25.10.2025

  • 12 Посетител

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Рамбо":

    Не съм съгласен. Ако не беше невинен, щеше да хване гората, а не да се самоубие... Явно разпита е бил "с пристрастие", както се е казвало някога...

    12:45 25.10.2025

  • 13 Мнение

    0 0 Отговор
    Предполагам, че голяма част от "политиците", "магистратите", "бизнесмените", "областните", "служители на правораздаването" "журналистите "ще направят същото, когато бъдат конфронтирани с въпроса "Защо сте се правили, че не виждате как Борисов и Пеевски уоражняват незаконна власт". Гешев шизофренията и прасето Цацаров са виновни за тази свинщина

    12:51 25.10.2025

  • 14 Ходили сме няколко пъти в село Люляково

    0 0 Отговор
    и на планински походи в Източна Стара планина в Руенския Балкан.

    Изключително красива част на България, невероятни гледки, местните хора са рядко гостоприемни и като ги питаш нещо, оставявт си работата и почват да ти обясняват и показват!

    Селата в Руенския Балкан носят такива красиви имена- Китка, Билка, Рояк, Люляково , Дропла и т.н.

    12:52 25.10.2025

  • 15 Отвратен

    0 0 Отговор
    КАК С ШИЗОФРЕНИЯ Е БИЛ ЛОВЕЦ И С ОРЪЖИЕ? В ТАЯ ДЪРЖАВА ИМАЛИ НОРМАЛНИ ДА ДАВАТ ОРЪЖИЕ НА ТАКИВА ХОРА! НА ГРАЖДАНИТЕ НЕ ИМ ДАВАТ ЗА САМООТБРАНА !

    12:57 25.10.2025