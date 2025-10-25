Нова трагедия в Люляково: След продължителен разпит в полицията чичото на Фахри Мустафа сложи край на живота си

Нова трагедия разтърси бургаското село Люляково само дни след бруталното тройно убийство. Чичото на 25-годишния обвиняем Фахри Мустафа – Кемал, се е обесил в дома си, съобщи "Флагман.бг".
Самоубийството е станало снощи, 24 октомври, след като мъжът е бил на продължителен разпит в полицията. Новината за смъртта му е от тази сутрин, 25 октомври. Разследващите са проверявали дали Кемал има съучастие в тежкото престъпление от нощта на 20-ти срещу 21 октомври.
Припомняме, че тогава Фахри Мустафа беше задържан за убийството на майка си (47 г.), леля си (73 г.) и 13-годишната си сестра. Според данните от разследването, той е прострелял жертвите, като по телата са открити и рани от нож, след което е подпалил къщата. 7-годишното му братче също беше ранено с огнестрелно оръжие и ударено с приклад, но успя да избяга и да се спаси при съседи.
Основен проблем пред разследването остава липсата на оръжието на престъплението – ловна пушка, която все още не е открита, съобщиха от полицията още на 22 октомври. Чичото Кемал е бил привикан на разпит именно защото е ловец и е имало подозрения, че Фахри може да е използвал негово оръжие.
Според "Флагман.бг", позовавайки се на свои източници, вчера разследващите са установили "връзка на роднината с престъплението". Твърди се, че е имало съмнения, че Кемал може да е помогнал на племенника си да укрие следи и окървавени дрехи след убийствата. Самият Фахри Мустафа отрича да е извършил престъплението, а комуникацията с него е трудна, съобщиха по-рано от ОДМВР – Бургас.
Заради системно насилие, Фахри и баща му Селим са имали ограничителни заповеди да не доближават семейния дом.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Да знаеш
До коментар #1 от "Професор":- Ами то там българи няма - само Фахри, Мустафа, Селим и други такива кривоглави.
11:49 25.10.2025
3 Сила
До коментар #1 от "Професор":Тая фамилия не е трябвало да съществува ....само си представи колко пари на данъкоплатците да отивали за издръжка на тоя биологичен отпадък ....социални , ТЕЛК , детски , отделно всякакви други помощи ....годииииини наред са тежали на бюджета !!! А такива като тях са милиони в БГ то ...плюс държавно партийната администрация !!!! И за какво работи и плаща данъци етническия български гражданин ....??!
11:55 25.10.2025
4 Луди ,
11:59 25.10.2025
5 1488
12:02 25.10.2025
6 Рамбо
Коментиран от #12
12:05 25.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Избиха се бе
12:35 25.10.2025
9 Полицията така
12:36 25.10.2025
10 Добитъка кърти !
12:38 25.10.2025
11 АЙЙ ТИ БЕЗДЕЛНИК
КЪШТА В ТОВА КИТНО СЕЛО...ЛЮЛЯК
И ДА ДОЙДЕ за интервю ЧИЧОТО ВОДЕЩ
С КАМЕРА Ф РАКА ОТ ТВ БРАЗДИ
12:43 25.10.2025
12 Посетител
До коментар #6 от "Рамбо":Не съм съгласен. Ако не беше невинен, щеше да хване гората, а не да се самоубие... Явно разпита е бил "с пристрастие", както се е казвало някога...
12:45 25.10.2025
13 Мнение
12:51 25.10.2025
14 Ходили сме няколко пъти в село Люляково
Изключително красива част на България, невероятни гледки, местните хора са рядко гостоприемни и като ги питаш нещо, оставявт си работата и почват да ти обясняват и показват!
Селата в Руенския Балкан носят такива красиви имена- Китка, Билка, Рояк, Люляково , Дропла и т.н.
12:52 25.10.2025
15 Отвратен
12:57 25.10.2025