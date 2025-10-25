Нова трагедия в Люляково: След продължителен разпит в полицията чичото на Фахри Мустафа сложи край на живота си

Нова трагедия разтърси бургаското село Люляково само дни след бруталното тройно убийство. Чичото на 25-годишния обвиняем Фахри Мустафа – Кемал, се е обесил в дома си, съобщи "Флагман.бг".

Самоубийството е станало снощи, 24 октомври, след като мъжът е бил на продължителен разпит в полицията. Новината за смъртта му е от тази сутрин, 25 октомври. Разследващите са проверявали дали Кемал има съучастие в тежкото престъпление от нощта на 20-ти срещу 21 октомври.

Припомняме, че тогава Фахри Мустафа беше задържан за убийството на майка си (47 г.), леля си (73 г.) и 13-годишната си сестра. Според данните от разследването, той е прострелял жертвите, като по телата са открити и рани от нож, след което е подпалил къщата. 7-годишното му братче също беше ранено с огнестрелно оръжие и ударено с приклад, но успя да избяга и да се спаси при съседи.

Основен проблем пред разследването остава липсата на оръжието на престъплението – ловна пушка, която все още не е открита, съобщиха от полицията още на 22 октомври. Чичото Кемал е бил привикан на разпит именно защото е ловец и е имало подозрения, че Фахри може да е използвал негово оръжие.

Според "Флагман.бг", позовавайки се на свои източници, вчера разследващите са установили "връзка на роднината с престъплението". Твърди се, че е имало съмнения, че Кемал може да е помогнал на племенника си да укрие следи и окървавени дрехи след убийствата. Самият Фахри Мустафа отрича да е извършил престъплението, а комуникацията с него е трудна, съобщиха по-рано от ОДМВР – Бургас.

Заради системно насилие, Фахри и баща му Селим са имали ограничителни заповеди да не доближават семейния дом.