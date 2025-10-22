Новини
Фахри избил цялото си семейство със 7 патрона за 2-3 минути, мушкал майка си и с нож

22 Октомври, 2025 13:22 924 16

  • убийство-
  • фахри-
  • люляково-
  • полиция-
  • стрелба

Екип на полиция пристига бързо на терен

Фахри избил цялото си семейство със 7 патрона за 2-3 минути, мушкал майка си и с нож - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ясна е цялата хронология на едно от най-тежките престъпления в Бургаска област през последните 30 години

2-3 минути е продължил ужасът в руенското село с. Люляково, при който 25-годишния Фахри Мустафа застреля хладнокръвно майка си, леля си и малката си сестричка. Той е влязъл с взлом в старата семейна къща, от която е бил изгонен за домашно насилие през август. Счупил прозореца около 3:50 ч., при което събудил всички в сградата. След това открил огън - последователно и методично. Това разкриха на извънреден брифинг днес окръжният прокурор Георги Чинев и директорът на ОДМВР-Бургас старши комисар Владимир Маринов.

Изстреляни са общо 7 патрона. Фахри първо убил майка си, след това застрелял леля си и накрая се насочил към 13-годишната си сестра, в която попаднали последните патрони. Останал само малкият му брат, за който вече нямало олово, затова убиецът извадил нож.

Първо ударил с приклад малкото дете, счупвайки му черепа. След това 7-годишното дете тръгнало да бяга и Фахри успял да го уцели само с нож - в седалищната част. Но детето избягало успешно и потърсило съседите.

Именно те подават сигнал за случващото се около 4:15 ч. през нощта. Екип на полиция пристига бързо на терен. С тях идват и началникът на РУ-Руен Нури Нуриев и началникът на отдел „Криминална полиция” Хюсеин Хюсеин, на място са и служителите от сектор "Специализирани тактически действия". Те виждат, че в къщата няма признаци на живот, но от нея постепенно започва да излиза дим. Двамата, с риск за живота си, тъй като вътре все още може да е активният стрелец Фахри, слагат бронежилетки и влизат в дома, за да проверят дали няма оцелели. Те откриват само трите трупа и виждат, че пожарът започва да се разраства. Той е погасен по-късно, но телата на убитите са обгорени значително и сега предстоят тежки експертизи. По тях също има следи от рани, нанесени с нож.

„Не си спомням скоро и дали изобщо да сме повдигали обвинение, което да е подкрепено от толкова допълнително утежняващи вината квалификации. Касае се за: Убийство на майка, убийство на повече от едно лице, предумишлено убийство, убийство със средствo, опасно за мнозина, убийство с особена жестокост и по особено мъчителен начин, убийство при условия на домашно насилие. Обвиняемият е с повдигнато обвинение и предстои да бъде внесено искане за задържането му с мярка „постоянен арест”, каза окръжният прокурор Георги Чинев.

Оръжието на убийството - крадената ловна пушка, все още не е намерено. Работи се по издирването му. Ножът, с който са нанесени порезните рани също не е открит. Предстои да се извърши повторен оглед и на къщата.
Към момента е ясно, че Фахри не се води на отчет към Центъра за психично здраве, но има данни за семейна обремененост. Баща му е с диагноза шизофрения и е лежал в ЦПЗ неколкократно. Знае се още, че 25-годишният все още не е признал вината си.

„Говори бавно, трудно, заеква. Казва, че няма нищо общо със случая”, каза ст. комисар Владимир Маринов.

Предстои да се изясни и точният мотив за тежкото престъпление. Работната хипотеза на този етап от разследването е, че за Фахри е било „невъзможно” да приеме дистанцирането му от жилището по силата на съдебното решение за домашно насилие.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Росен Горския

    5 1 Отговор
    Не си ли е направил селфи и с някой таблет през това време?

    13:24 22.10.2025

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    8 1 Отговор
    Голема нинджа е Фахри!Сигурно ще го помилват ,и ще стане главен бодигард на вожда на Новото начало. 🐖🦍🥳🤣👍

    13:26 22.10.2025

  • 3 Здрасти

    11 2 Отговор
    Кармангел чорафте! И за капак нури нуриев и хюсеин сюсеим! България е приключила отдавна, просто в София още не го знаят.

    Коментиран от #6, #9

    13:27 22.10.2025

  • 4 живало хлапе

    11 0 Отговор
    "Първо ударил с приклад малкото дете, счупвайки му черепа. След това 7-годишното дете тръгнало да бяга"

    13:27 22.10.2025

  • 5 Дайте му 2 шанс момчето ше се оправи🤣🤣

    8 1 Отговор
    Ше поплаче малко в съда и ше бъде пуснат

    13:29 22.10.2025

  • 6 Е то в града държава софия

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "Здрасти":

    Не знаят що става отвъд околоврэз там😂😂😂и не го броят за беге

    13:30 22.10.2025

  • 7 Аман

    10 1 Отговор
    Последните дни имаше доста крими случки, а като прибавим и Аудито в автобуса картинката е завършена. Интересното е, че всички извършители са команчи или сиукси. Като имаме предвид и "правилно" гласуващите апачи разбираме, че на следващите избори трябва да се действа.

    13:33 22.10.2025

  • 8 1488

    6 2 Отговор
    какво е общото между туй момче, стоичков, фамилия стораро и бащата на сияна ?
    сички са избиратели на феномена с голямото Д

    13:34 22.10.2025

  • 9 Саша Грей

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "Здрасти":

    В София го знаят много отдавна. Направи справка на гласуването в близките 35 години и с учудване ще разбереш, че единствено в София са разбрали за какво иде реч.

    13:36 22.10.2025

  • 10 Комшийката Зулуна

    3 1 Отговор
    То дитету много дубро пуздравява сички

    13:39 22.10.2025

  • 11 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 3 Отговор
    Фахри избил цялото си семейство със 7 патрона за 2-3 минути, мушкал майка си и с нож.

    Колко Холивудско !

    Преходът приключи вече сме 100% краварска димуКРАДция.

    Коментиран от #14

    13:45 22.10.2025

  • 12 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Ромски неволи.

    14:00 22.10.2025

  • 13 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Циганите мюсюлмани наричат себе си турци, но не са турци, а са си цигани, които говорят турски.

    14:07 22.10.2025

  • 14 55555

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Не руска колиба-и плана Голгота в изпълнение.!!!

    14:13 22.10.2025

  • 15 Фахри махри

    1 0 Отговор
    Е6алосие.

    14:13 22.10.2025

  • 16 Перо

    1 0 Отговор
    Вътрешният министър да каже, на кой е издадено разрешителното за ловната пушка, как се съхранява и кога е правена проверка от подчинената му служба КОС за правилното съхранение, ползване и преглед на оръжието! Да не ми обяснява унтерменша, че няма да слага служители по ресторанти и магазини, което няма отношение по случая!

    14:14 22.10.2025