СДВР разби склад със 150 кг марихуана в столичния квартал „Орландовци“

Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) разкри депо за съхранение на големи количества марихуана в промишлена сграда в квартал "Орландовци". При акцията са открити 71 кашона и 13 вакуумирани плика с тревиста маса, като общото количество надхвърля 150 килограма — рекордно за последните месеци, информира Пресцентърът на СДВР.
"Количеството наистина е доста голямо и вероятността една част от наркотичното вещество да е била предназначена за износ е голяма. Изследванията показват, че качеството е наисрина добро", заяви Никола Шопов, началник група в сектор "Наркотици" при СДВР.
При операцията са задържани двама мъже на 64 и 46 години, и двамата криминално проявени. На единия вече е повдигнато обвинение. Разследващите работят за установяване на други лица, свързани с депото, което по първоначални данни е действало в продължение на няколко месеца.
Полицията уточнява, че не е открито оборудване за отглеждане на растения, което означава, че в обекта се е извършвало само съхранение и подготовка на готовата продукция за дистрибуция.
Достъпът до помещенията е бил строго ограничен, а складът — добре укрит в индустриална зона, използвана от различни фирми.
Разследването продължава под надзора на Софийската градска прокуратура.
1 Сатана Z
Коментиран от #3
20:10 08.11.2025
2 вместо трева а кога ще
20:11 08.11.2025
3 разбили склад със 150 литра бензин
До коментар #1 от "Сатана Z":писали и за по големи удари
в казани с конфискувани 20 до 50л ракия
20:13 08.11.2025
4 150 килограма
20:23 08.11.2025
5 Шумен
Коментиран от #9
20:43 08.11.2025
6 Гост
20:43 08.11.2025
7 Доктор "Ох Боли"
20:49 08.11.2025
8 Бойко Българоубиец
20:51 08.11.2025
9 Исторически парк
До коментар #5 от "Шумен":Когато Радев вземе властта
20:52 08.11.2025
10 Доктор "Ох Боли"
16 Отидете в нощните заведения в
Проблемът е че от там получавате дивиденти А тук е станал някакъв проблем и не сте получили нищо.
Във всяко нощно заведение след 0,13 часа наркотиците хвърчат и се продават като салфетки а салфетките са просто за парлама ако разбирате какво искам да ви кажа с това. Но вие сте си затворили ушичките и очичките като маймунките.
21:20 08.11.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Доктор "Ох Боли"
21:23 08.11.2025
19 Браво на полисманите
21:36 08.11.2025