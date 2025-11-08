СДВР разби склад със 150 кг марихуана в столичния квартал „Орландовци“

Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) разкри депо за съхранение на големи количества марихуана в промишлена сграда в квартал "Орландовци". При акцията са открити 71 кашона и 13 вакуумирани плика с тревиста маса, като общото количество надхвърля 150 килограма — рекордно за последните месеци, информира Пресцентърът на СДВР.

"Количеството наистина е доста голямо и вероятността една част от наркотичното вещество да е била предназначена за износ е голяма. Изследванията показват, че качеството е наисрина добро", заяви Никола Шопов, началник група в сектор "Наркотици" при СДВР.

При операцията са задържани двама мъже на 64 и 46 години, и двамата криминално проявени. На единия вече е повдигнато обвинение. Разследващите работят за установяване на други лица, свързани с депото, което по първоначални данни е действало в продължение на няколко месеца.

Полицията уточнява, че не е открито оборудване за отглеждане на растения, което означава, че в обекта се е извършвало само съхранение и подготовка на готовата продукция за дистрибуция.

Достъпът до помещенията е бил строго ограничен, а складът — добре укрит в индустриална зона, използвана от различни фирми.

Разследването продължава под надзора на Софийската градска прокуратура.