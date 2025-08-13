Мъж с близо 4 промила в 10 ч. сутринта катастрофира край София

Водач с внушителна алкохолна проба е катастрофирал с автомобила си край София във вторник, съобщиха от ОДМВР-София.
Сигнал за пътния инцидент е постъпил вчера на телефон 112 около 10,35 часа в района на 35-и километър на главен път 1-8, съобщава агенция "Фокус“.
На място полицейските служители установили самокатастрофирал товарен автомобил "Рено Канго“.
Водачът е изпробван с дрегер, който отчел 3,59 промила алкохол. 48-годишният софиянец е настанен за лечение с луксация на коляно.
По случая е образувано досъдебно производство.
През изминалото денонощие са загинали двама души и 39 са ранени при пътнотранспортни произшествия. В София са станали 19 леки произшествия и четири тежки, при които са ранени осем души.
От началото на месеца инцидентите на пътя са 294, с 16 загинали и 394 ранени. От началото на годината в страната са регистрирани 4078 катастрофи с 255 загинали и 5115 ранени.
От МВР отчитат 14 по-малко загинали при пътни произшествия през 2025 г., в сравнение с 269 загинали през същия период на 2024 г.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СУМПС С „ПАТРОНЧЕ” 40°
УПОЙКА НЕ МУ ТРЯБВА...👍
15:53 13.08.2025
2 Мнение
16:21 13.08.2025
3 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
допълнена с разбор, колко от произшествията се дължат на употребени алкохол и опиати!
16:51 13.08.2025