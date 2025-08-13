Новини
Мъж с близо 4 промила в 10 ч. сутринта катастрофира край София

13 Август, 2025 15:45 1 250 3

  • алкохолна проба-
  • пиян-
  • 4 промила-
  • катастрофа

Водачът е изпробван с дрегер, който отчел 3,59 промила алкохол

Мъж с близо 4 промила в 10 ч. сутринта катастрофира край София - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Водач с внушителна алкохолна проба е катастрофирал с автомобила си край София във вторник, съобщиха от ОДМВР-София.

Сигнал за пътния инцидент е постъпил вчера на телефон 112 около 10,35 часа в района на 35-и километър на главен път 1-8, съобщава агенция "Фокус“.

На място полицейските служители установили самокатастрофирал товарен автомобил "Рено Канго“.

Водачът е изпробван с дрегер, който отчел 3,59 промила алкохол. 48-годишният софиянец е настанен за лечение с луксация на коляно.

По случая е образувано досъдебно производство.

През изминалото денонощие са загинали двама души и 39 са ранени при пътнотранспортни произшествия. В София са станали 19 леки произшествия и четири тежки, при които са ранени осем души.

От началото на месеца инцидентите на пътя са 294, с 16 загинали и 394 ранени. От началото на годината в страната са регистрирани 4078 катастрофи с 255 загинали и 5115 ранени.

От МВР отчитат 14 по-малко загинали при пътни произшествия през 2025 г., в сравнение с 269 загинали през същия период на 2024 г.


  • 1 СУМПС С „ПАТРОНЧЕ” 40°

    2 0 Отговор
    ПОНЕ С ТОЛКОВА МНОГО ЕТАНОЛ В КРЪВТА
    УПОЙКА НЕ МУ ТРЯБВА...👍

    15:53 13.08.2025

  • 2 Мнение

    3 0 Отговор
    Добре, че е самокатастрофирал, а не е отрепал някой. Да се беше самопретрепал та да ни отърве за в бъдеще от катастрофи

    16:21 13.08.2025

  • 3 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 0 Отговор
    Аз очаквах в изчерпателната ви статистика, да беше
    допълнена с разбор, колко от произшествията се дължат на употребени алкохол и опиати!

    16:51 13.08.2025