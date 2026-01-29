Поредно заседание по делото за убийството на 44-годишния Пейо Пеев

Поредно заседание в Софийския градски съд по делото за убийството на 44-годишния Пейо Пеев. Подсъдими са съпругата му Габриела и майка ѝ Красимира Трифонова, припомни "Нова телевизия".
Те бяха задържани преди 2 години, след като тялото на Пеев беше открито на Витоша. След това майката и дъщерята бяха обвинени, че са удушили младия мъж, като се предполага, че мотивът за престъплението е свързан с родителски права. Пейо Пеев и Габриела имат общо дете.
1 ВАР систем
Коментиран от #3
08:00 29.01.2026
2 Трол
08:06 29.01.2026
3 Чакай бе
До коментар #1 от "ВАР систем":Обвиняемите още внасят пари в касичките на съда. Според сумата ще е и присъдата.
08:25 29.01.2026