Новини
Крими »
Поредно заседание по делото за убийството на 44-годишния Пейо Пеев

29 Януари, 2026 07:51 536 3

  • пейо пеев-
  • съд-
  • дело-
  • убийство-
  • габриела славова-
  • красимира трифоново

Обвиниха Габриела Славова и майка ѝ за убийството на Пейо Пеев

Поредно заседание по делото за убийството на 44-годишния Пейо Пеев - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поредно заседание в Софийския градски съд по делото за убийството на 44-годишния Пейо Пеев. Подсъдими са съпругата му Габриела и майка ѝ Красимира Трифонова, припомни "Нова телевизия".

Те бяха задържани преди 2 години, след като тялото на Пеев беше открито на Витоша. След това майката и дъщерята бяха обвинени, че са удушили младия мъж, като се предполага, че мотивът за престъплението е свързан с родителски права. Пейо Пеев и Габриела имат общо дете.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ВАР систем

    5 0 Отговор
    Колко време е необходимо на уважаемия и безпристрастен български съд, за да приключи едно елементарно дело? Две години, десет години или двайсет?

    Коментиран от #3

    08:00 29.01.2026

  • 2 Трол

    3 0 Отговор
    В САЩ това щеше да бъде пореден ден от 235-годишната присъда на Красимира и Габриела.

    08:06 29.01.2026

  • 3 Чакай бе

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "ВАР систем":

    Обвиняемите още внасят пари в касичките на съда. Според сумата ще е и присъдата.

    08:25 29.01.2026