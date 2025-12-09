Хасърджиев, Росен Белов и екслегионерът Симеон Дряновски остават в ареста заради смъртоносен наркотик

Актьорът Росен Белов, д-р Станимир Хасърджиев и френския легионер остават в ареста. Причини за това решение на съда са нови доказателства по разследването, съобщи бТВ.

Тримата са с обвинения, че са държали по принуда с оръжие 20-годишен младеж в жилището в София на д-р Хасърджиев. В сигнала си младежът твърди, че е връзван и държан против волята му. Според обвинението - е принуждаван и да употребява наркотици.

"Има прецизиране и добавяне на нови обвинения на някои от лицата. Обвиненията са свързани с наркотични вещества и с порнографски материали. Все още не е ясно към кого, защото делото касае подробности за личния живот на обвиняемите", заяви пред журналисти прокурор Георги Коджаниколов.

Той заяви, че изненадващо за разследващите било едно от установените наркотични вещества - Гама-хидроксибутират (на английски: gamma-hydroxybutyrate, GHB) или познат на уличен жаргон - Джи. Това наркотично вещество е много опасно, особено комбинирано с алкохол. Шансът за летален край след ползването му е много голям. Той е намерен в дома на д-р Хасърджиев при претърсването.

"Оказва се, че достъпът до това наркотично вещество е много лесен и е сравнително непознат. Има твърдения по делото, които изследване, че е възможно да си го поръчваш по интернет. Пристига под формата на препарат за джанти. Напълно свободно се доставя от куриерски фирми. Той е течност, примесва се с други наркотични вещества. Дозировката му е от критично значение за това дали би се стигнало до фатален изход.

Разследването показва, че това е един от видовете наркотици, които са използвани за принуда спрямо младежа. Порнографското съдържание е намерено електронно във файлове.

На 28 октомври съдът остави тримата в ареста след като прецени, че те и деянията им са обществено опасни. В дома на доктор Хасърджиев са намерени наркотици. Има и обосновано предположение, че са извършили това, в което ги обвиняват.