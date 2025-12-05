Новини
Аферата "Хасърджиев": Задържаха гръцкия модел Анастасиос Михайлидис

Аферата "Хасърджиев": Задържаха гръцкия модел Анастасиос Михайлидис

5 Декември, 2025 19:01 992 6

По искане на Софийската районна прокуратура е образувано производство срещу него

Аферата "Хасърджиев": Задържаха гръцкия модел Анастасиос Михайлидис - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Задържаха гръцкия модел Анастасиос Михайлидис. По искане на Софийската районна прокуратура е образувано производство срещу него, съобщават от Нова телевизия. .

На 24 октомври тази година д-р Станимир Хасърджиев, Росен Белов, Симеон Дряновски и Анастасиос Михайлидис бяха арестувани. До задържането се стигна, след като 20-годишно момче се оплака, че е било държано насила в жилището на Хасърджиев. Данните от разследването показаха, че на младия мъж е даден и коктейл от наркотици.

След разпит гръцкият модел беше пуснат под домашен арест. Пред съда Михайлидис заяви, че живеел 4 месеца при Хасърджиев, защото имал нужда да отседне някъде.

На 28 октомври съдът остави Хасърджиев, Белов и Дряновски в ареста. Те са обвинени в принуда, за която е използвано огнестрелно оръжие. Съдът прецени, че те и деянията им са обществено опасни. В дома на доктор Хасърджиев са намерени наркотици. Има и обосновано предположение, че са извършили това, в което ги обвиняват.

На 3 декември Софийският районен съд отложи за 9 декември тази година заседанието по мярката за неотклонение на д-р Станимир Хасърджиев, актьора Росен Белов и бившия легионер Симеон Дряновски. Причината е, че един от обвиняемите има заболяване на очите, което било животозастрашаващо, поради което е назначена експертиза на здравословното му състояние.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сатана Z

    7 0 Отговор
    Педофили,сър!

    19:09 05.12.2025

  • 2 а тиква и прасе

    8 0 Отговор
    кога ще задържат за готвене
    на тиквеници и суджуци

    19:13 05.12.2025

  • 3 чакат

    4 0 Отговор
    Модела да взема уроци при Бай Ставри . На ред са боко и шиши !!

    19:25 05.12.2025

  • 4 Мъжка

    2 0 Отговор
    моделка !

    19:28 05.12.2025

  • 5 1111

    0 0 Отговор
    Тук пръст може да има само КОКОРЧО.₽

    19:33 05.12.2025

  • 6 ГРЪЦКИ МОДЕЛ

    2 0 Отговор
    Е новото официално название на обикновен гьой.

    19:48 05.12.2025