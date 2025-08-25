Масов бой в Кюстендил, раниха мъж с нож

Разследват масов бой в кюстендилския квартал „Изток“, съобщиха от полицията.
Сбиването е станало на 22 август вечерта между жители на квартала.
42-годишен участник в конфликта е нанесъл рана с нож на мъж, счупил е стъкло на входната врата на къща със стъклени бутилки.
Той е задържан и напрежението е овладяно. На пострадалия е оказана медицинска помощ и е настанен в болница.
1 Шперца
13:19 25.08.2025
2 ж.к. Изток
Коментиран от #7
13:24 25.08.2025
3 провинциалист
13:25 25.08.2025
4 Само питам
Сега 36 години демокрация , а положението до под кривата круша .
13:26 25.08.2025
5 С ножове действа
Не пишете, че са хора.
13:39 25.08.2025
6 В началото на “демокрацията”
За 30+ г. обаче виждам само упадък и безнадеждност.
Вече не знам кое е по-лошо, старото или новото, а за по-хубаво даже не мисля.
Бог да я прости България!
13:44 25.08.2025
7 тимур
До коментар #2 от "ж.к. Изток":Потомци на индийци обитават квартала, питайте Азис!
14:06 25.08.2025