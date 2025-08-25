Масов бой в Кюстендил, раниха мъж с нож

Разследват масов бой в кюстендилския квартал „Изток“, съобщиха от полицията.

Сбиването е станало на 22 август вечерта между жители на квартала.

42-годишен участник в конфликта е нанесъл рана с нож на мъж, счупил е стъкло на входната врата на къща със стъклени бутилки.

Той е задържан и напрежението е овладяно. На пострадалия е оказана медицинска помощ и е настанен в болница.