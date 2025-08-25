Новини
Масов бой в Кюстендил, раниха мъж с нож

25 Август, 2025 13:16

Сбиването е станало на 22 август вечерта между жители на квартал „Изток“

Разследват масов бой в кюстендилския квартал „Изток“, съобщиха от полицията.

Сбиването е станало на 22 август вечерта между жители на квартала.

42-годишен участник в конфликта е нанесъл рана с нож на мъж, счупил е стъкло на входната врата на къща със стъклени бутилки.

Той е задържан и напрежението е овладяно. На пострадалия е оказана медицинска помощ и е настанен в болница.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Шперца

    6 0 Отговор
    Социалните работници, които правят проверки в тоя квартал, движат с 2 паттулки за охрана. Тия са аборигени

    13:19 25.08.2025

  • 2 ж.к. Изток

    4 0 Отговор
    На Изток е Индия...

    Коментиран от #7

    13:24 25.08.2025

  • 3 провинциалист

    3 0 Отговор
    А защо не са им изпратили оръжие, за да се защитават? Като в Украйна.

    13:25 25.08.2025

  • 4 Само питам

    8 0 Отговор
    Как бай Тошо ги приобщи и ги накара да работят . Как всичките им деца ходеха на училище .
    Сега 36 години демокрация , а положението до под кривата круша .

    13:26 25.08.2025

  • 5 С ножове действа

    3 0 Отговор
    племето на команчите от раджастан и джайпур.
    Не пишете, че са хора.

    13:39 25.08.2025

  • 6 В началото на “демокрацията”

    4 0 Отговор
    наистина имах някакви надежди, че ни чака по-добро бъдеще в България.
    За 30+ г. обаче виждам само упадък и безнадеждност.
    Вече не знам кое е по-лошо, старото или новото, а за по-хубаво даже не мисля.
    Бог да я прости България!

    13:44 25.08.2025

  • 7 тимур

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "ж.к. Изток":

    Потомци на индийци обитават квартала, питайте Азис!

    14:06 25.08.2025