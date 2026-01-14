Новини
Явор Колев: В България няма фалшификатори на евро, ментетата идват отвън

14 Януари, 2026 08:26 940 37

  • явор колев-
  • фалшиви евро-
  • фалшиви евробанкноти-
  • фалшификатори

Пазарът буквално "прелива" от ментета покрай въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г

Снимка: Bulgaria ON AIR
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият началник на отдел "Киберпрестъпност" в ГДБОП Явор Колев направи изненадващо успокоително изявление относно сигурността на новата валута, само дни след като службите предупредиха за засилен трафик на фалшиви пари. В ефира на "Bulgaria ON AIR" той категорично заяви, че "в България вече няма фалшификатори", а засечените неистински банкноти са с ниско качество и внос от страни извън Европейския съюз.

"В България вече няма фалшификатори. Това, което виждаме на пазара, е банкноти с много лошо качество, произвеждат се извън ЕС", заяви Явор Колев, цитиран от "Bulgaria ON AIR".

Това твърдение идва на фона на историческата репутация на страната ни като един от центровете за висококачествена полиграфия в сенчестия сектор и само пет дни след като източници от МВР сигнализираха, че пазарът буквално "прелива" от ментета покрай въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г.

Според експерта, паниката е излишна, тъй като явлението не е масово. Той посочи конкретните места, където гражданите трябва да бъдат особено бдителни – малки търговски обекти, казина и нощни заведения.

"Измамите стават там, където има напрежение, бърза се. През вечерните часове, когато има умора, се опитват да пласират фалшиво евро", обясни Колев.

Най-често фалшифицираните номинали остават тези от 50 и 100 евро, които са най-масови в обращение. Любопитен детайл е, че по-едрите купюри (200 и 500 евро) на практика са извадени от употреба в много търговски обекти в Европа, а и у нас, което ги прави непривлекателни за престъпниците.

В духа на модерните тенденции, Колев препоръча пълно преминаване към дигитални разплащания като универсална застраховка срещу измами.

"Ние трябва да бъдем спокойни и внимателни, когато работим с нашите данни и нашите пари", препоръча експертът, насочвайки потребителите към банкови карти и мобилни портфейли.

Той предупреди и за вторичен ефект от валутната смяна – ръст на фишинг атаките. Измамниците използват хаоса и неинформираността, за да изпращат фалшиви съобщения от името на банки и държавни институции. Колев припомни златното правило: Банките никога не изискват конфиденциална информация чрез SMS или имейл.

Въпреки успокоителния тон на експертите, гражданите трябва да имат "едно наум". До 31 януари, когато изтича срокът за двойно обращение на лев и евро, рискът от попадане на фалшификат остава висок, а отговорността за разпознаването му пада изцяло върху крайния потребител.

 


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 лошо е че фалшивитв банкноти

    7 1 Отговор
    трудно ще се разпознават . и случаите ще се увеличат .

    Коментиран от #16

    08:29 14.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Един кретен от службите

    16 0 Отговор
    - Другари хора, всичко ви е наред. Нема престъпност, поне ние не сме виждАли! Ваша работа е да се борите с фалшивото евро, да не сте го взимАли от банкомата! Всеки от вас може да отдели по няколко хиляди евро за курсове по разпознаване на фалшиви банкноти, и закупуване на необходимата апаратура. Моля ви се!

    08:32 14.01.2026

  • 4 провинциалист

    14 0 Отговор
    "а отговорността за разпознаването му пада изцяло върху крайния потребител" - маразбираса, макак иначе?!? Само в България потърпевшия е виновен. И който отговорно не разпознае как бива санкциониран и на какво основание? Целият народ са специалисти по фалшиви пари ли? Явор е ясен - чеп за зеле не става от него.

    08:47 14.01.2026

  • 5 тука даже

    12 0 Отговор
    и храната е менте

    08:47 14.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Страх тресе руските слуги

    1 17 Отговор
    да го кажат в прав текст , че ФАЛШИВИТЕ БАНКНОТИ ИДВАТ ОТ РУСКИТЕ ВАРВАРИ , независимо левове или евро, до като не изгоним до един руските натрапници начело с мутрафанова от родината си няма да се оправим !

    Коментиран от #12, #17, #20, #34

    08:50 14.01.2026

  • 8 Майстора

    10 1 Отговор
    Това което казва този човечец е вярно, но истината е , че с въвеждането на еврото фалшивите банкноти ще бъдат стократно повече, защото цял свят ги бълва.Даже и там където не е официална валута.Ще има много изгърмели съграждани.

    08:52 14.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Здрасти

    9 0 Отговор
    Не бе, хич няма.. Тук в България вуобще не е развъдник на престъпници. 35 години демокрация, бере плодове вече.

    08:55 14.01.2026

  • 11 слаба държава

    10 0 Отговор
    Ако това е вярно, значи службите не си вършат работата! А също и БНБ и МФ, които вместо да разясняват как да разпознаваме еврото ни пускаха цяла година малоумни клипчета.....

    08:57 14.01.2026

  • 12 провинциалист

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Страх тресе руските слуги":

    А я кажи българската дума "слуга" в кой род е!

    08:57 14.01.2026

  • 13 МП4

    10 0 Отговор
    Тази подлога която работи с мафията , ще казва кое от къде идва. Точно вашите хопа печатат фалшивите пари хяхя

    08:59 14.01.2026

  • 14 Щерев

    9 0 Отговор
    Разбира се че няма фалшиво евро маде ин булгария и всичко се внася отвън защото печатниците на фалшиво евро са под чадъра на МВР и къдравата Сю и явор колев няма да разследва българската печатница на буда и сю.

    09:00 14.01.2026

  • 15 коварство

    3 0 Отговор
    Част от евробанкнотите са обработени с новия грипен щам, при това в зоните с релеф, така че не могат да се ползват ръкавици. При осветяването с ултра вайълет се вижда, макар и трудно как някой вирус се зъби демонично (демократично).

    09:01 14.01.2026

  • 16 Българин

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "лошо е че фалшивитв банкноти":

    Дизаина на българските евробанкноти е елементарен и дори Бат Сали който правеше шофьорски книжки би ги правил с лекота.

    09:02 14.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Здрасти

    9 0 Отговор
    Питам, на кого му трябваше това нещо? На кого му трябваше цялата тая суматоха и неудобство покрай смяната на валутата + риска от измами + брутално то поскъпване на стоки. Много глупав народ, пълен с мижатурки. Халал да ви е и еврото и еврозоната и Шенген управляващите и мигрантите и инфлацията и отровата в храната. Хайде, честито глупаци!

    Коментиран от #33

    09:06 14.01.2026

  • 20 Щерев

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Страх тресе руските слуги":

    сороска гад

    Коментиран от #35

    09:08 14.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 А да питам

    4 0 Отговор
    ВЧЕРА ГЛЕДАМ НА БАНКНОТА ОТ 20 ЕВРО "ЗА БЪЛГАРИЯ" ИЗПИСАНА ГОДИНА 2015, БЯХМЕ ЛИ "КАНДИДАТИ" ЗА ЕВРЗОНАТА ТОГАВА, ИЛИ ВСИЧКО Е БИЛО ПЛАНУВАНО ДАЛЕЧ ПО РАНО.

    Коментиран от #32, #36

    09:13 14.01.2026

  • 23 А дано

    4 0 Отговор
    Фалшивите станат повече от истинските.

    09:16 14.01.2026

  • 24 Мери Попинз

    2 0 Отговор
    Кой връща петдесетачки, като стотачки още не са разпространени, а за 200 и дума не може да става?!.

    09:18 14.01.2026

  • 25 Иванчо I-ви

    4 0 Отговор
    Да бе, нямало фалшификтори... А украинеца който преди година и половина излезе от затвора излежал присъдата си точно за това ? Като им разкриха печатницата на в хотел на Слънчака, някак странно се оказа че матриците за печатане ги няма там. Намериха само напечатаните Евра. Сега човека е на свобода и си работи каквото е учил. Печатар.

    09:19 14.01.2026

  • 26 Яворе,? Какво стана с Печатницата

    2 0 Отговор
    От ЖП Института, Работили, кой е Приватизира? Тя Печатеше Евро! Или да Забравиме за Нея??

    09:22 14.01.2026

  • 27 Бъка

    2 0 Отговор
    от такива !

    09:23 14.01.2026

  • 28 Берлин

    1 0 Отговор
    Нашите печатници за фалшиви пари не работят,за сега,няма команда от МВР,фалшиви евра не са нашите.сигурен съм на 💯.

    09:24 14.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 БНБ Шефа какво каза не Отдавна?

    4 0 Отговор
    "Че 200 Евровите фалшиви банкноти трудно се Разпознавали и от БНБ"!!! Или да Забравиме и това?

    09:25 14.01.2026

  • 31 100% Оргинал /// три чарти

    1 0 Отговор
    Фалшиво управление избрано с фалшиви гласове. Парите обаче са истински...

    09:27 14.01.2026

  • 32 Иванчо I-ви

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "А да питам":

    Явно за първи път виждаш Евро. Български Евро банкноти все още не са печатани. Само монети са сечени и не всички евро монети се секат в БГ.

    09:30 14.01.2026

  • 33 Берлин

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Здрасти":

    Райхсминистър казал , сменяте лев на евро получавате бонус по 300 хил евра в германската банка,а някой и повече, нашите Убавци нощ не спаха, всичко ще продадат за пари, същите като окрбандерите,

    09:31 14.01.2026

  • 34 САПНА

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Страх тресе руските слуги":

    Хахаха, пак до Русия стигнахме. Като започнеш от дупките по улиците и стигнеш до фалшивите пари, все Путин е виновен :)

    09:32 14.01.2026

  • 35 Цаца ама от едрата

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Щерев":

    Той преди да излезе от дома си се оглежда за Путин и руски агенти :)

    09:35 14.01.2026

  • 36 Абдел Кадер Бай

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "А да питам":

    2013година е първата емисия с надпис ЕВРО на кирилица. Явно не си ги ползвал до сега.

    09:42 14.01.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.