Явор Колев: В България няма фалшификатори на евро, ментетата идват отвън

Бившият началник на отдел "Киберпрестъпност" в ГДБОП Явор Колев направи изненадващо успокоително изявление относно сигурността на новата валута, само дни след като службите предупредиха за засилен трафик на фалшиви пари. В ефира на "Bulgaria ON AIR" той категорично заяви, че "в България вече няма фалшификатори", а засечените неистински банкноти са с ниско качество и внос от страни извън Европейския съюз.
"В България вече няма фалшификатори. Това, което виждаме на пазара, е банкноти с много лошо качество, произвеждат се извън ЕС", заяви Явор Колев, цитиран от "Bulgaria ON AIR".
Това твърдение идва на фона на историческата репутация на страната ни като един от центровете за висококачествена полиграфия в сенчестия сектор и само пет дни след като източници от МВР сигнализираха, че пазарът буквално "прелива" от ментета покрай въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г.
Според експерта, паниката е излишна, тъй като явлението не е масово. Той посочи конкретните места, където гражданите трябва да бъдат особено бдителни – малки търговски обекти, казина и нощни заведения.
"Измамите стават там, където има напрежение, бърза се. През вечерните часове, когато има умора, се опитват да пласират фалшиво евро", обясни Колев.
Най-често фалшифицираните номинали остават тези от 50 и 100 евро, които са най-масови в обращение. Любопитен детайл е, че по-едрите купюри (200 и 500 евро) на практика са извадени от употреба в много търговски обекти в Европа, а и у нас, което ги прави непривлекателни за престъпниците.
В духа на модерните тенденции, Колев препоръча пълно преминаване към дигитални разплащания като универсална застраховка срещу измами.
"Ние трябва да бъдем спокойни и внимателни, когато работим с нашите данни и нашите пари", препоръча експертът, насочвайки потребителите към банкови карти и мобилни портфейли.
Той предупреди и за вторичен ефект от валутната смяна – ръст на фишинг атаките. Измамниците използват хаоса и неинформираността, за да изпращат фалшиви съобщения от името на банки и държавни институции. Колев припомни златното правило: Банките никога не изискват конфиденциална информация чрез SMS или имейл.
Въпреки успокоителния тон на експертите, гражданите трябва да имат "едно наум". До 31 януари, когато изтича срокът за двойно обращение на лев и евро, рискът от попадане на фалшификат остава висок, а отговорността за разпознаването му пада изцяло върху крайния потребител.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 лошо е че фалшивитв банкноти
Коментиран от #16
08:29 14.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Един кретен от службите
08:32 14.01.2026
4 провинциалист
08:47 14.01.2026
5 тука даже
08:47 14.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Страх тресе руските слуги
Коментиран от #12, #17, #20, #34
08:50 14.01.2026
8 Майстора
08:52 14.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Здрасти
08:55 14.01.2026
11 слаба държава
08:57 14.01.2026
12 провинциалист
До коментар #7 от "Страх тресе руските слуги":А я кажи българската дума "слуга" в кой род е!
08:57 14.01.2026
13 МП4
08:59 14.01.2026
14 Щерев
09:00 14.01.2026
15 коварство
09:01 14.01.2026
16 Българин
До коментар #1 от "лошо е че фалшивитв банкноти":Дизаина на българските евробанкноти е елементарен и дори Бат Сали който правеше шофьорски книжки би ги правил с лекота.
09:02 14.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Здрасти
Коментиран от #33
09:06 14.01.2026
20 Щерев
До коментар #7 от "Страх тресе руските слуги":сороска гад
Коментиран от #35
09:08 14.01.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 А да питам
Коментиран от #32, #36
09:13 14.01.2026
23 А дано
09:16 14.01.2026
24 Мери Попинз
09:18 14.01.2026
25 Иванчо I-ви
09:19 14.01.2026
26 Яворе,? Какво стана с Печатницата
09:22 14.01.2026
27 Бъка
09:23 14.01.2026
28 Берлин
09:24 14.01.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 БНБ Шефа какво каза не Отдавна?
09:25 14.01.2026
31 100% Оргинал /// три чарти
09:27 14.01.2026
32 Иванчо I-ви
До коментар #22 от "А да питам":Явно за първи път виждаш Евро. Български Евро банкноти все още не са печатани. Само монети са сечени и не всички евро монети се секат в БГ.
09:30 14.01.2026
33 Берлин
До коментар #19 от "Здрасти":Райхсминистър казал , сменяте лев на евро получавате бонус по 300 хил евра в германската банка,а някой и повече, нашите Убавци нощ не спаха, всичко ще продадат за пари, същите като окрбандерите,
09:31 14.01.2026
34 САПНА
До коментар #7 от "Страх тресе руските слуги":Хахаха, пак до Русия стигнахме. Като започнеш от дупките по улиците и стигнеш до фалшивите пари, все Путин е виновен :)
09:32 14.01.2026
35 Цаца ама от едрата
До коментар #20 от "Щерев":Той преди да излезе от дома си се оглежда за Путин и руски агенти :)
09:35 14.01.2026
36 Абдел Кадер Бай
До коментар #22 от "А да питам":2013година е първата емисия с надпис ЕВРО на кирилица. Явно не си ги ползвал до сега.
09:42 14.01.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.