Новини
Крими »
Задържаха Бръмбара и Ширката след обир в София

Задържаха Бръмбара и Ширката след обир в София

15 Януари, 2026 14:02 716 3

  • обир-
  • бръмбара-
  • ширката

При обиска след задържането е открита значителна сума пари

Задържаха Бръмбара и Ширката след обир в София - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Двама известни представители на криминалния контингент, с прякори Бръмбара и Ширката, бяха задържани в София непосредствено след извършване на поредна домова кражба. Специализираната полицейска операция е проведена в ж.к. „Младост“ от сектор „Кражби“ към СДВР, съобщи Нова ТВ.

Задържаните мъже, на възраст около 40 и 50 години, са били обект на разследване в продължение на близо два месеца. Те са действали изключително организирано, като са използвали специализирани инструменти и заготовки за отключване на врати.

Според полицията изборът на апартамента в днешния случай е бил „въпрос на късмет“. Крадците са обикаляли и наблюдавали блока, докато се уверят, че в конкретното жилище няма никой, след което са пристъпили към действие.

При обиска след задържането е открита значителна сума пари. Макар по оперативна информация групата да се е специализирала и в кражбата на златни накити, при този удар такива не са намерени. Извършителите са задържани около 09:20 ч. сутринта, веднага след като излезли от входа на обрания блок.

„Лицата са известни на органите на реда, многократно са задържани и осъждани за взломни кражби от жилища“, обясни Иван Райчев - нач.сектор "Кражби", СДВР.

Благодарение на работата на СДВР и районните управления домовите кражби на територията на столицата са намалели с около 25%.

В момента срещу Бръмбара и Ширката е образувано досъдебно производство. Те са задържани за 24 часа.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Благодарение на работата на СДВР

    3 0 Отговор
    Лицата са известни на органите на реда, многократно са задържани и осъждани за взломни кражби
    и пускани да жънат пак и за други

    чакаме следващия сериал от бг филмовата продукция "КРАДЦИТЕ"

    14:22 15.01.2026

  • 2 Цеко сифоня

    0 0 Отговор
    А Тулупа и Прасето кога ?

    Коментиран от #3

    14:24 15.01.2026

  • 3 А Тулупа и Прасето кога ?

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Цеко сифоня":

    когато тръп изпрати въртолетите да ги приберат за церемония в сащ
    за връчване на медал гранитски
    като мъдуро

    14:33 15.01.2026