Мъж спа под колата си, за да дебне крадец на номера

Мъж спа под колата си, за да охранява регистрационните ѝ номера. Потърпевшият за пореден път останал без табели след поредната им кражба. Той се притеснява, че с откраднатите номера могат да се извършат злоупотреби, които да го вкарат в абсурден капан, съобщава Нова ТВ.

Оказва се, че за попадналите в подобна хипотеза следва истинско ходене по мъките - нова регистрация, нови номера, транспортиране с пътна помощ, смяна на талони и куп други документи. А шофирането без табели е грубо нарушение на закона, което се наказва сурово.

Потърпевшият Мартин Гергов споделя, че е прекарал нощта в спален чувал под колата си, за да дебне извършителя. Определя преживяването като тактическа подготовка на бивш военен. "Първият път, когато ми откраднаха номерата, разбрах, че ги няма чак като я закарах в сервиза. Аз помислих, че се шегуват с мен, но видях по камерите, че действително съм я закарал без номера. Звъннах на КАТ, защото беше с гръцка регистрация, но те ме препратиха към гръцкото консулство. Оттам пък обясниха, че тъй като случаят е прецедент, не могат да ми помогнат", разказва Гергов.

По думите му от Районното управление са поискали да отиде, за да регистрира кражбата, вместо да дойдат на местопрестъплението. "Дадох пълни показания. След това чрез зет ми, който е полицай в Гърция, нещата се задействаха. Гръцката полиция получи един входящ номер. В крайна сметка ми изпратиха нови номера. Преди седмица обаче отново забелязах, че пак ги няма. Звъннах отново на КАТ, а те ме накараха да повторя процедурата. Номерът се вкарва като откраднат в системата. Сега отново няма как да шофирам колата, която е на името на майка ми. Трябва да си поставя транзитни номера, но първо следва да ми я репатрират. Вече сложих камери и ще следя дали отново ще се случи", категоричен е Мартин.