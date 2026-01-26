Новини
Мъж спа под колата си, за да дебне крадец на номера

26 Януари, 2026 09:26 1 661 16

Потърпевшият Мартин Гергов споделя, че е прекарал нощта в спален чувал под колата си, за да дебне извършителя

Мъж спа под колата си, за да охранява регистрационните ѝ номера. Потърпевшият за пореден път останал без табели след поредната им кражба. Той се притеснява, че с откраднатите номера могат да се извършат злоупотреби, които да го вкарат в абсурден капан, съобщава Нова ТВ.

Оказва се, че за попадналите в подобна хипотеза следва истинско ходене по мъките - нова регистрация, нови номера, транспортиране с пътна помощ, смяна на талони и куп други документи. А шофирането без табели е грубо нарушение на закона, което се наказва сурово.

Потърпевшият Мартин Гергов споделя, че е прекарал нощта в спален чувал под колата си, за да дебне извършителя. Определя преживяването като тактическа подготовка на бивш военен. "Първият път, когато ми откраднаха номерата, разбрах, че ги няма чак като я закарах в сервиза. Аз помислих, че се шегуват с мен, но видях по камерите, че действително съм я закарал без номера. Звъннах на КАТ, защото беше с гръцка регистрация, но те ме препратиха към гръцкото консулство. Оттам пък обясниха, че тъй като случаят е прецедент, не могат да ми помогнат", разказва Гергов.

По думите му от Районното управление са поискали да отиде, за да регистрира кражбата, вместо да дойдат на местопрестъплението. "Дадох пълни показания. След това чрез зет ми, който е полицай в Гърция, нещата се задействаха. Гръцката полиция получи един входящ номер. В крайна сметка ми изпратиха нови номера. Преди седмица обаче отново забелязах, че пак ги няма. Звъннах отново на КАТ, а те ме накараха да повторя процедурата. Номерът се вкарва като откраднат в системата. Сега отново няма как да шофирам колата, която е на името на майка ми. Трябва да си поставя транзитни номера, но първо следва да ми я репатрират. Вече сложих камери и ще следя дали отново ще се случи", категоричен е Мартин.


  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    8 2 Отговор
    Чудя се как ли пази жена си да не ѝ обелят боята от много търкане...

    09:33 26.01.2026

  • 2 Интересно

    30 4 Отговор
    Като е грубо нарушение карането без номера ,как украинските коли повече от година се движеха по нашите пътища без такива?Между другото и сегашните им постоянни нарушения и превишена скорост ,някак си все остават невидяни от нашата полиция.

    09:35 26.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Съжелявам да го кажа

    10 1 Отговор
    Но автомобили с чужда регистрация са лесна плячка от години.
    Нямам представа защо нея регистрира тук явно ползва някакви облекчения в гръцко.
    Терикатлъка ще му изяде главата на този псевдо грък и пишман българин.
    Явно някой нарочно му прави номера

    Коментиран от #9, #15

    09:50 26.01.2026

  • 7 това е същото

    7 0 Отговор
    Същото е както да замениш светофара с по-простото устройство Регулировчик. Ако иска да си пази номерата, да си ги сваля сам, вместо да мръзне навън под колата. А ако крадеца е бил въоръжен, щехме и студено жито да му ядем.

    09:54 26.01.2026

  • 8 С тези крадени

    6 0 Отговор
    номера, очаквайте крупен обир тези дни или седмици... Както се казва, случайни кражби няма...

    09:54 26.01.2026

  • 9 принципно е задължен след 6тия месец

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Съжелявам да го кажа":

    да и смени номерата със сини български номера на временно пребиваващ в страната.

    09:55 26.01.2026

  • 10 Оня с рикията

    5 3 Отговор
    Тоа пич не е ли чувал за винтоверт и по две рапидки на предния и на задния номер?

    Коментиран от #11, #13

    10:00 26.01.2026

  • 11 не рапидки

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Оня с рикията":

    Това се прави с коларски болт

    10:01 26.01.2026

  • 12 Тити на Кака

    3 0 Отговор
    Мъж, който кара кола в България с гръцка регистрация на името на майка си /!/два пъти става жертва на кражба на номерата. И след двата случая първо се обажда на КАТ, въпреки че още първия път му обясняват, че българските власти нямат отношение към гръцки регистрационни номера и вече е минал / знае/ процедурата по гръцкото законодателство. А после спи под колата си, за да залови крадеца. Накрая слага камера за наблюдение и тръгва по телевизиите.
    Интересно.....

    10:03 26.01.2026

  • 13 Да знаеш

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Оня с рикията":

    И крадците имат винтоверти.
    А рапидките ще те спасят само да не ти паднат номерата,
    като минеш през някоя дупка на улицата.

    10:10 26.01.2026

  • 14 Стефчо от рекламата

    2 1 Отговор
    "Мартинчо, сложи си едни терлици бе мама! Ще настинеш!"

    10:11 26.01.2026

  • 15 съжАлявам

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Съжелявам да го кажа":

    а не съжЕлявам,бългЪрино!!!

    10:21 26.01.2026

  • 16 Миньоро

    0 0 Отговор
    Педи години при регистрация на задният номер се поставяше нит с инициалите на КАТ.

    10:23 26.01.2026