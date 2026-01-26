Мъж спа под колата си, за да дебне крадец на номера

Мъж спа под колата си, за да охранява регистрационните ѝ номера. Потърпевшият за пореден път останал без табели след поредната им кражба. Той се притеснява, че с откраднатите номера могат да се извършат злоупотреби, които да го вкарат в абсурден капан, съобщава Нова ТВ.
Оказва се, че за попадналите в подобна хипотеза следва истинско ходене по мъките - нова регистрация, нови номера, транспортиране с пътна помощ, смяна на талони и куп други документи. А шофирането без табели е грубо нарушение на закона, което се наказва сурово.
Потърпевшият Мартин Гергов споделя, че е прекарал нощта в спален чувал под колата си, за да дебне извършителя. Определя преживяването като тактическа подготовка на бивш военен. "Първият път, когато ми откраднаха номерата, разбрах, че ги няма чак като я закарах в сервиза. Аз помислих, че се шегуват с мен, но видях по камерите, че действително съм я закарал без номера. Звъннах на КАТ, защото беше с гръцка регистрация, но те ме препратиха към гръцкото консулство. Оттам пък обясниха, че тъй като случаят е прецедент, не могат да ми помогнат", разказва Гергов.
По думите му от Районното управление са поискали да отиде, за да регистрира кражбата, вместо да дойдат на местопрестъплението. "Дадох пълни показания. След това чрез зет ми, който е полицай в Гърция, нещата се задействаха. Гръцката полиция получи един входящ номер. В крайна сметка ми изпратиха нови номера. Преди седмица обаче отново забелязах, че пак ги няма. Звъннах отново на КАТ, а те ме накараха да повторя процедурата. Номерът се вкарва като откраднат в системата. Сега отново няма как да шофирам колата, която е на името на майка ми. Трябва да си поставя транзитни номера, но първо следва да ми я репатрират. Вече сложих камери и ще следя дали отново ще се случи", категоричен е Мартин.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
09:33 26.01.2026
2 Интересно
09:35 26.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Съжелявам да го кажа
Нямам представа защо нея регистрира тук явно ползва някакви облекчения в гръцко.
Терикатлъка ще му изяде главата на този псевдо грък и пишман българин.
Явно някой нарочно му прави номера
Коментиран от #9, #15
09:50 26.01.2026
7 това е същото
09:54 26.01.2026
8 С тези крадени
09:54 26.01.2026
9 принципно е задължен след 6тия месец
До коментар #6 от "Съжелявам да го кажа":да и смени номерата със сини български номера на временно пребиваващ в страната.
09:55 26.01.2026
10 Оня с рикията
Коментиран от #11, #13
10:00 26.01.2026
11 не рапидки
До коментар #10 от "Оня с рикията":Това се прави с коларски болт
10:01 26.01.2026
12 Тити на Кака
Интересно.....
10:03 26.01.2026
13 Да знаеш
До коментар #10 от "Оня с рикията":И крадците имат винтоверти.
А рапидките ще те спасят само да не ти паднат номерата,
като минеш през някоя дупка на улицата.
10:10 26.01.2026
14 Стефчо от рекламата
10:11 26.01.2026
15 съжАлявам
До коментар #6 от "Съжелявам да го кажа":а не съжЕлявам,бългЪрино!!!
10:21 26.01.2026
16 Миньоро
10:23 26.01.2026