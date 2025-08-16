Новини
Нарочно прегазиха мъж от Сливен два пъти

16 Август, 2025 18:30 1 357 11

  • сливен-
  • прегазване-
  • кола

Задържан е съсед на пострадалия

Нарочно прегазиха мъж от Сливен два пъти - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Млад мъж е в реанимацията на сливенската болница с тежки наранявания, след като бил прегазен два пъти от лек автомобил тип ван. За престъплението е задържан съсед на пострадалия, съобщи кореспондентът на БТА в Сливен. Случаят е от 14 август.

Мъжът бил ударен от колата около 22 часа на ул. „Дели Ради“ в квартал „Даме Груев”. По данни на очевидци колата първоначално се отдалечила, след което се върнала и го прегазила повторно.

По случая Окръжната прокуратура в Сливен е образувала досъдебно производство.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  БгТопИдиот🇧🇬

    31 0
    Бели останаха ли в Сливен?

    Коментиран от #4

    18:31 16.08.2025

  1488

    10 3
    "За престъплението е задържан съсед на пострадалия"

    все някой трябва да окаушат иначе нема бонус

    18:32 16.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  Стенли

    13 1

    До коментар #1 от "БгТопИдиот🇧🇬":

    Абе то както е тръгнало след време това ще важи за цялата страна

    Коментиран от #10

    18:35 16.08.2025

  ХРИСТО СТОИЧКОВ

    12 1
    Сливен съсед опитът за убийство. Мургавелковци както обикновено

    18:47 16.08.2025

  Когато държавните органи не си

    9 0
    Вършат работата ,хората сами ще си я свършат както могат

    18:57 16.08.2025

  Лумпен

    6 0
    Има 240 тикви за. Газене..!

    19:00 16.08.2025

  Прегазил е циганин!

    6 0
    Българите мразят циганите!

    19:02 16.08.2025

  Когато няма справедливост ,всеки който

    4 0
    Няма оръжие ще използва каквото има и автомобила също върши работа

    19:08 16.08.2025

  То важи и сега

    4 0

    До коментар #4 от "Стенли":

    Конституцията е обществен договор между управляващи и управлявани.
    Ако управляваните я нарушат, наказват се най-строго от властта.
    Ако управляващите я нарушат, няма никакво наказание.
    Възможно е да се накажат, само ако загубят изборите.
    Изборите решават въпроса за властта, и за всичко останало след изборите.
    Изборите правеха разликата между ГФР и ГДР,
    между мерцедеса и мукавеният трабант.

    Просперитетът на България е невъзможен,
    без демократични избори!
    Такива, каквито са днес в Германия и в целия ЕС:

    -С възможност за гласуване и по пощата.
    -С възможност за гласуване седмица преди денят на изборите.
    -Всички кандидати да са равноправни!Да няма авантаж чрез"избираеми места"!
    В България, дори в нарушение на чл.6, ал.2 от Конституцията на РБ,
    водачите на партийни листи се привилегироват с гласовете на неотбелязалите преференции.
    А водачи на партийните листи са партийните тартори.
    От всичките 260 депутата, 160 са избрани още преди гласуването!!!
    Като водачи на партийните листи!

    Така, на практика, България е превърната в държава на партийната олигархия.
    И ЦИК ни прави на идиоти, като обявява, че
    2 670 преференции са повече от 30 310 преференции!

    Според вас, 2 670 повече ли е от 30 310?

    Различна Бъргария не се създава от безразлични хора.
    Затова не се примирявайте!
    И намирайте своя малък или голям начин да се борите.

    Борете се!
    Докато ЦИК престане да нарушава чл.6, ал.2 от Конституцията на РБ,
    и да ни счита за малоумни!

    19:10 16.08.2025

  Боруна Лом

    1 0
    ЯВНО СА ГО ВИКАЛИ НА БИС

    19:13 16.08.2025