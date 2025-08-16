Нарочно прегазиха мъж от Сливен два пъти

Млад мъж е в реанимацията на сливенската болница с тежки наранявания, след като бил прегазен два пъти от лек автомобил тип ван. За престъплението е задържан съсед на пострадалия, съобщи кореспондентът на БТА в Сливен. Случаят е от 14 август.
Мъжът бил ударен от колата около 22 часа на ул. „Дели Ради“ в квартал „Даме Груев”. По данни на очевидци колата първоначално се отдалечила, след което се върнала и го прегазила повторно.
По случая Окръжната прокуратура в Сливен е образувала досъдебно производство.
1 БгТопИдиот🇧🇬
Коментиран от #4
18:31 16.08.2025
2 1488
все някой трябва да окаушат иначе нема бонус
18:32 16.08.2025
4 Стенли
До коментар #1 от "БгТопИдиот🇧🇬":Абе то както е тръгнало след време това ще важи за цялата страна
Коментиран от #10
18:35 16.08.2025
5 ХРИСТО СТОИЧКОВ
18:47 16.08.2025
6 Когато държавните органи не си
18:57 16.08.2025
7 Лумпен
19:00 16.08.2025
8 Прегазил е циганин!
19:02 16.08.2025
9 Когато няма справедливост ,всеки който
19:08 16.08.2025
10 То важи и сега
До коментар #4 от "Стенли":Конституцията е обществен договор между управляващи и управлявани.
Ако управляваните я нарушат, наказват се най-строго от властта.
Ако управляващите я нарушат, няма никакво наказание.
Възможно е да се накажат, само ако загубят изборите.
Изборите решават въпроса за властта, и за всичко останало след изборите.
Изборите правеха разликата между ГФР и ГДР,
между мерцедеса и мукавеният трабант.
Просперитетът на България е невъзможен,
без демократични избори!
Такива, каквито са днес в Германия и в целия ЕС:
-С възможност за гласуване и по пощата.
-С възможност за гласуване седмица преди денят на изборите.
-Всички кандидати да са равноправни!Да няма авантаж чрез"избираеми места"!
В България, дори в нарушение на чл.6, ал.2 от Конституцията на РБ,
водачите на партийни листи се привилегироват с гласовете на неотбелязалите преференции.
А водачи на партийните листи са партийните тартори.
От всичките 260 депутата, 160 са избрани още преди гласуването!!!
Като водачи на партийните листи!
Така, на практика, България е превърната в държава на партийната олигархия.
И ЦИК ни прави на идиоти, като обявява, че
2 670 преференции са повече от 30 310 преференции!
Според вас, 2 670 повече ли е от 30 310?
Различна Бъргария не се създава от безразлични хора.
Затова не се примирявайте!
И намирайте своя малък или голям начин да се борите.
Борете се!
Докато ЦИК престане да нарушава чл.6, ал.2 от Конституцията на РБ,
и да ни счита за малоумни!
19:10 16.08.2025
11 Боруна Лом
19:13 16.08.2025