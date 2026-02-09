Новини
Иззеха над 2000 литра етилов алкохол във Варна

9 Февруари, 2026

По случая е образувано досъдебно производство

Иззеха над 2000 литра етилов алкохол във Варна - 1
Снимка: АМ
Митнически служители от Териториална дирекция Митница Варна иззеха над 2000 литра наливен етилов алкохол при проверка за спазване на акцизното законодателство.

На 31.01.2026 г. служители от сектор „Акцизен оперативен контрол” към отдел „Митническо разузнаване и разследване” извършват проверка на специализиран малък обект за дестилиране (СМОД), разположен на територията на квартал в гр. Варна. В хода на извършените контролни действия митническите инспектори установяват множество PVC бидони и туби, съдържащи етилов алкохол с характеристики на ракия. Установени са общо 2081,5 литра етилов алкохол, за които лицето, ползващо имота, не е представило при проверката документи за заплащането на дължимия акциз и статута на инкриминираната стока.

Етиловият алкохол е иззет и по случая е образувано досъдебно производство по описа на ТД Митница Варна. Действията по разследването се извършват под надзора на Районна прокуратура – Варна.

От ТД Митница Варна отбелязват, че засиленият митнически контрол срещу нерегламентираното производство и търговия с алкохол е в защита както на потребителите, така и на коректните малки производители на ракия за лично и семейно потребление, изварявана в регистрирани СМОД, съгласно Закона за акцизите и данъчните складове.


България
Оценка 4.5 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Край, сега

    14 1 Отговор
    какво ще пият пивните бедни чужденци, които почиват на нашето бетонно кафявоморие?

    12:39 09.02.2026

  • 2 От редакцията

    8 1 Отговор
    Да се чете:
    Изпиха над 2000 литра етилов алкохол във Варна

    12:44 09.02.2026

  • 3 Гост

    9 2 Отговор
    Англичанчетата сега какво ще пият?

    Коментиран от #4, #9

    12:45 09.02.2026

  • 4 бай Иван Джибрата

    11 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Ще им сваря колкото трябва, няма проблем. Важното беше да ударим конкуренцията.

    12:54 09.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хахахах

    5 1 Отговор
    Браво, оправихме държавата. 2000 литра по 4 лева на литър акциз, 8 000 лева. Малееее, да почваме нова АЕЦ, събрахме парите.

    13:18 09.02.2026

  • 7 Нищо

    2 0 Отговор
    не е за сезона .

    13:22 09.02.2026

  • 8 Смърфиета

    4 0 Отговор
    Това ли намериха? Акцизите май вредят на икономиката повече, отколкото ракията и тютюна.

    13:30 09.02.2026

  • 9 Смърфиета

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Пише "алкохол с характеристики на ракия". А не за фини английски небца, за които спирта с характеристики на царевичен е по-подходящ.

    13:32 09.02.2026

  • 10 Ех, загрижените

    0 1 Отговор
    За нас, бе - скоро и жените ни ще започнат да оправят, да не ги оправи някой друг! Пуста грижа!

    13:32 09.02.2026

  • 11 иzpoжденец

    0 0 Отговор
    въхх

    13:40 09.02.2026

  • 12 665

    0 0 Отговор
    "съдържащи етилов алкохол с характеристики на ракия."
    ехехехе..

    15:15 09.02.2026

  • 13 Иткенбидон

    0 0 Отговор
    Ще провалите олинклузив сезона така.

    15:49 09.02.2026

  • 14 А сега де

    0 0 Отговор
    Какво ще пият копейките бре ,те пари за водка нямат

    17:27 09.02.2026