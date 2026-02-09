Иззеха над 2000 литра етилов алкохол във Варна

Митнически служители от Териториална дирекция Митница Варна иззеха над 2000 литра наливен етилов алкохол при проверка за спазване на акцизното законодателство.

На 31.01.2026 г. служители от сектор „Акцизен оперативен контрол” към отдел „Митническо разузнаване и разследване” извършват проверка на специализиран малък обект за дестилиране (СМОД), разположен на територията на квартал в гр. Варна. В хода на извършените контролни действия митническите инспектори установяват множество PVC бидони и туби, съдържащи етилов алкохол с характеристики на ракия. Установени са общо 2081,5 литра етилов алкохол, за които лицето, ползващо имота, не е представило при проверката документи за заплащането на дължимия акциз и статута на инкриминираната стока.

Етиловият алкохол е иззет и по случая е образувано досъдебно производство по описа на ТД Митница Варна. Действията по разследването се извършват под надзора на Районна прокуратура – Варна.

От ТД Митница Варна отбелязват, че засиленият митнически контрол срещу нерегламентираното производство и търговия с алкохол е в защита както на потребителите, така и на коректните малки производители на ракия за лично и семейно потребление, изварявана в регистрирани СМОД, съгласно Закона за акцизите и данъчните складове.