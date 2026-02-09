Иззеха над 2000 литра етилов алкохол във Варна

Митнически служители от Териториална дирекция Митница Варна иззеха над 2000 литра наливен етилов алкохол при проверка за спазване на акцизното законодателство.
На 31.01.2026 г. служители от сектор „Акцизен оперативен контрол” към отдел „Митническо разузнаване и разследване” извършват проверка на специализиран малък обект за дестилиране (СМОД), разположен на територията на квартал в гр. Варна. В хода на извършените контролни действия митническите инспектори установяват множество PVC бидони и туби, съдържащи етилов алкохол с характеристики на ракия. Установени са общо 2081,5 литра етилов алкохол, за които лицето, ползващо имота, не е представило при проверката документи за заплащането на дължимия акциз и статута на инкриминираната стока.
Етиловият алкохол е иззет и по случая е образувано досъдебно производство по описа на ТД Митница Варна. Действията по разследването се извършват под надзора на Районна прокуратура – Варна.
От ТД Митница Варна отбелязват, че засиленият митнически контрол срещу нерегламентираното производство и търговия с алкохол е в защита както на потребителите, така и на коректните малки производители на ракия за лично и семейно потребление, изварявана в регистрирани СМОД, съгласно Закона за акцизите и данъчните складове.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Край, сега
12:39 09.02.2026
2 От редакцията
Изпиха над 2000 литра етилов алкохол във Варна
12:44 09.02.2026
3 Гост
Коментиран от #4, #9
12:45 09.02.2026
4 бай Иван Джибрата
До коментар #3 от "Гост":Ще им сваря колкото трябва, няма проблем. Важното беше да ударим конкуренцията.
12:54 09.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Хахахах
13:18 09.02.2026
7 Нищо
13:22 09.02.2026
8 Смърфиета
13:30 09.02.2026
9 Смърфиета
До коментар #3 от "Гост":Пише "алкохол с характеристики на ракия". А не за фини английски небца, за които спирта с характеристики на царевичен е по-подходящ.
13:32 09.02.2026
10 Ех, загрижените
13:32 09.02.2026
11 иzpoжденец
13:40 09.02.2026
12 665
ехехехе..
15:15 09.02.2026
13 Иткенбидон
15:49 09.02.2026
14 А сега де
17:27 09.02.2026