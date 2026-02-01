Жестоко убийство на жена в Плевенско

Полицията разследва смърт на жена след жесток побой в плевенското село Койнаре. По случая като заподозрян за деянието е задържан съпругът на жертвата.
Според данни от разследването възрастният мъж е пребил до смърт жена си в нощта на 1 февруари.
В момента по случая работят и полиция, и прокуратура, като по информация на "Нова телевизия" задържаният е дал обяснения и е признал вина.
1 Наблюдател
16:50 01.02.2026
2 Емигрант
Коментиран от #3
16:51 01.02.2026
3 Ся Копрайм
До коментар #2 от "Емигрант":Половината правителство в оставка и половината парламент в момента, могат да бъдат обявени за лобисти и "чужди агенти", обаче имат имунитет.
16:57 01.02.2026
4 Ай на бас
Коментиран от #9
17:00 01.02.2026
5 Мето от факултето
Коментиран от #8
17:01 01.02.2026
6 Смърфиета
17:02 01.02.2026
7 ИВАН
17:31 01.02.2026
8 ма няма нужда
До коментар #5 от "Мето от факултето":Това е поредната голяма си ганска драма.
В плевенските села отдавна няма българи. Освен старци които едвам стават от миндера.
Коментиран от #11
17:31 01.02.2026
9 на бас
До коментар #4 от "Ай на бас":Че документите им са единственото българско нещо в тях.
Коментиран от #10, #13
17:33 01.02.2026
10 Ай на бас
До коментар #9 от "на бас":Много си проницателен!🤣
17:35 01.02.2026
11 Смърфиета
До коментар #8 от "ма няма нужда":България умира. Трябва да се приспособяваме към новата нормалност, т.е. ,че няма нищо нормално в нея (България).
17:42 01.02.2026
12 Никой
На практика това е последното неразкрито убийство - ето ти ефективност.
Коментиран от #14
17:42 01.02.2026
13 Смърфиета
До коментар #9 от "на бас":Индия обяви циганите за индийска народност преди няколко години. Не се базикам. Те сега са под покровителството на индийската държава. Засега то е само на хартия. Но Индия е ядрена сила.
17:45 01.02.2026
14 патоанатом
До коментар #12 от "Никой":Не си е платил, ще го осъдят, ще я лежи и ако си го искат, ще се върне, ако го изгонят от циганското село, ще дойде клошар в София. Призовавам "Смърфиета" да не разгласява следствена тайна, дори ако се касае за фактите около убийството, а не процесуално следствените действия. Казвам го съвсем добронамерена, без да я познавам. Тя е по-активна на този форум. Аз тъкмо взех токсикологични проби от един измръзнал клошар, и след един месец се надявам да го кремираме, за да освободим малко място. Сега отивам в барчето да пия една-две водки с колегите, да обменим клюки, после се качвам на колата и отивам да вечерям. Диазепамът ме хваща. Блаженство. Чао ви.
17:51 01.02.2026
15 Любопитен
17:52 01.02.2026
16 патоанатом
17:57 01.02.2026
17 Смърфиета
17:59 01.02.2026