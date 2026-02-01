Новини
Жестоко убийство на жена в Плевенско

Жестоко убийство на жена в Плевенско

1 Февруари, 2026 16:47

В момента по случая работят и полиция, и прокуратура

Жестоко убийство на жена в Плевенско - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицията разследва смърт на жена след жесток побой в плевенското село Койнаре. По случая като заподозрян за деянието е задържан съпругът на жертвата.

Според данни от разследването възрастният мъж е пребил до смърт жена си в нощта на 1 февруари.

В момента по случая работят и полиция, и прокуратура, като по информация на "Нова телевизия" задържаният е дал обяснения и е признал вина.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    10 5 Отговор
    Време е за Възраждане!!!

    16:50 01.02.2026

  • 2 Емигрант

    12 5 Отговор
    Само Възраждане могат да възродят затворите за бандити и чужди агенти!

    Коментиран от #3

    16:51 01.02.2026

  • 3 Ся Копрайм

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Емигрант":

    Половината правителство в оставка и половината парламент в момента, могат да бъдат обявени за лобисти и "чужди агенти", обаче имат имунитет.

    16:57 01.02.2026

  • 4 Ай на бас

    13 0 Отговор
    Че са граждани с български документи за самоличност

    Коментиран от #9

    17:00 01.02.2026

  • 5 Мето от факултето

    3 2 Отговор
    Ей заради такива субекти ме е срам да казвам, че съм българин. Предубедени са хорста

    Коментиран от #8

    17:01 01.02.2026

  • 6 Смърфиета

    1 4 Отговор
    Вярно ли е, че я е вързал и подкарал колата, а преди това я е измъчвал с нажежен кухненски нож?

    17:02 01.02.2026

  • 7 ИВАН

    0 0 Отговор
    Койнаре е градче, поне така се води.

    17:31 01.02.2026

  • 8 ма няма нужда

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мето от факултето":

    Това е поредната голяма си ганска драма.
    В плевенските села отдавна няма българи. Освен старци които едвам стават от миндера.

    Коментиран от #11

    17:31 01.02.2026

  • 9 на бас

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ай на бас":

    Че документите им са единственото българско нещо в тях.

    Коментиран от #10, #13

    17:33 01.02.2026

  • 10 Ай на бас

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "на бас":

    Много си проницателен!🤣

    17:35 01.02.2026

  • 11 Смърфиета

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "ма няма нужда":

    България умира. Трябва да се приспособяваме към новата нормалност, т.е. ,че няма нищо нормално в нея (България).

    17:42 01.02.2026

  • 12 Никой

    1 0 Отговор
    Това е връх в криминалистиката.

    На практика това е последното неразкрито убийство - ето ти ефективност.

    Коментиран от #14

    17:42 01.02.2026

  • 13 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "на бас":

    Индия обяви циганите за индийска народност преди няколко години. Не се базикам. Те сега са под покровителството на индийската държава. Засега то е само на хартия. Но Индия е ядрена сила.

    17:45 01.02.2026

  • 14 патоанатом

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Никой":

    Не си е платил, ще го осъдят, ще я лежи и ако си го искат, ще се върне, ако го изгонят от циганското село, ще дойде клошар в София. Призовавам "Смърфиета" да не разгласява следствена тайна, дори ако се касае за фактите около убийството, а не процесуално следствените действия. Казвам го съвсем добронамерена, без да я познавам. Тя е по-активна на този форум. Аз тъкмо взех токсикологични проби от един измръзнал клошар, и след един месец се надявам да го кремираме, за да освободим малко място. Сега отивам в барчето да пия една-две водки с колегите, да обменим клюки, после се качвам на колата и отивам да вечерям. Диазепамът ме хваща. Блаженство. Чао ви.

    17:51 01.02.2026

  • 15 Любопитен

    0 0 Отговор
    Оня, "професионалист" окръжния "прокурор" няма ли да даде интервю по телевизията или той сам от катастрофи на черен лед "разбира"?

    17:52 01.02.2026

  • 16 патоанатом

    1 0 Отговор
    П.П. Бях дежурен миналият уикенд, този пак. Капнал съм. Трябва да пия нещо, преди да се кача на колата. Има двама дежурни анестезиолози, мои приятели в барчето. Чао.

    17:57 01.02.2026

  • 17 Смърфиета

    0 0 Отговор
    Сега говори племеника на прокорора Михов, братовчед на Нотариуса в на Фокус.

    17:59 01.02.2026