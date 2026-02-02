Мъж закла жена си с брадва в Койнаре

В частен дом в град Койнаре мъж е убил с брадва жената, с която е съжителствал, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Плевен.
Сигнал за инцидента е постъпил вчера в 11,04 часа. Незабавно на местопроизшествието са изпратени полицейски служители. Извършени са огледи. От местопрестъплението са иззети веществени доказателства. Тялото на 67-годишната е приведен за аутопсия.
70-годишният извършител е задържан за срок до 24 часа. Процесуално-следствените действия продължават под ръководството на прокурор при Окръжна прокуратура в Плевен, допълват от полицията.
В края на февруари миналата година, отново в град Койнаре, 24-годишен уби 35-годишен мъж. До убийството тогава се стигнало след спречкване между двамата.
