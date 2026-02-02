Новини
Крими »
Мъж закла жена си с брадва в Койнаре

Мъж закла жена си с брадва в Койнаре

2 Февруари, 2026 11:46 1 494 17

  • койнаре-
  • брадва-
  • жена

От местопрестъплението са иззети веществени доказателства

Мъж закла жена си с брадва в Койнаре - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В частен дом в град Койнаре мъж е убил с брадва жената, с която е съжителствал, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Плевен.

Сигнал за инцидента е постъпил вчера в 11,04 часа. Незабавно на местопроизшествието са изпратени полицейски служители. Извършени са огледи. От местопрестъплението са иззети веществени доказателства. Тялото на 67-годишната е приведен за аутопсия.

70-годишният извършител е задържан за срок до 24 часа. Процесуално-следствените действия продължават под ръководството на прокурор при Окръжна прокуратура в Плевен, допълват от полицията.

В края на февруари миналата година, отново в град Койнаре, 24-годишен уби 35-годишен мъж. До убийството тогава се стигнало след спречкване между двамата.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Циганска

    5 1 Отговор
    работа. Да си се избиват.

    11:50 02.02.2026

  • 2 коко

    16 0 Отговор
    Кажи, Марийке, кой от вашата редакция е садист че поставя такива кървави ужасни картинки при заглавието?

    Коментиран от #5

    11:54 02.02.2026

  • 3 истина ти казвам

    3 3 Отговор
    Ми писнало му е на човека от женските и простотии! Обмислям и аз в най скоро време да предприема подобни действия щото куч...... си поверваха че всичко им е разрешено!👿

    Коментиран от #12, #17

    11:55 02.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Шопо

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "коко":

    Кака е садо-мазо

    11:58 02.02.2026

  • 6 Дюдю

    0 2 Отговор
    Ако е била тъпа брадвата,значи не е заклана.

    Коментиран от #13

    11:59 02.02.2026

  • 7 естествен подбор

    0 0 Отговор
    Много жалко че плевенските от чуковлък не се спречката с ботевградските престъпници - по-малко б0хлъоци по улиците щеше да има с няколко десетки бройки.

    12:09 02.02.2026

  • 8 Укр@инската посланичка

    2 0 Отговор
    Сеансите при инстаграм-психоложките объркват 2-те мозъчни клетки на жената

    12:11 02.02.2026

  • 9 Смърфиета

    1 3 Отговор
    Точно така, първо я е изтезавал с нажежен нож, после я е влачил с кола, накрая я посича с брадва.
    Мир на душата й! Така ли се постъпва с жена?

    Коментиран от #16

    12:11 02.02.2026

  • 10 Мъжа на урсулЪ

    1 1 Отговор
    Няма такова нещо. Отишла е да търси принца, който всяка уруспи@ смата че заслужава

    Коментиран от #15

    12:12 02.02.2026

  • 11 Дааа

    1 2 Отговор
    Така правят феновете на Възраждане ,след три ракии

    12:16 02.02.2026

  • 12 Тии

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "истина ти казвам":

    Побързай да не те изпревари Тя

    12:17 02.02.2026

  • 13 патоанатом

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дюдю":

    Ако има прорезна рана, значи не е разкъсна, а е посечена. Ако раната е съвсем повърхностна, тя е разкъсно-прорезна, или комплексна прорезно-разкъсно-контузна травма, включваща множество удари, нанесени в резултат на побой и употреба на хладно оръжие. Това е експертната ми оценка. Ако е имало следи от горене с нажежен нож, имаме особено жесток начин. Да не влизам в повече детайли. Тук сигурно четат и престъпници.

    12:19 02.02.2026

  • 14 Мара Общата

    0 0 Отговор
    Жината весел, дицата и той...

    12:20 02.02.2026

  • 15 Смърфиета

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Мъжа на урсулЪ":

    Проблемът, че не са само урозпий. Може да е съжителство в проблемния сегмент на контингента. Може да е ранен брак. И двете при системна употрэба на алкохол, или с придружаващи други психични състояния. Чак накрая допускаме, че може да е сфогничество. Трябва да се разпитат съседите, и да бъдат респектирани, за да сътрудничат за установяване фактическата обстановка по делото и тогава вече прокорорът си оформя обвинението и го фходира в съда.

    12:23 02.02.2026

  • 16 Познаваш я значи

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Смърфиета":

    Признай си че ти е роднина !

    12:27 02.02.2026

  • 17 Нидей със брадвата ве човек!

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "истина ти казвам":

    Много е жестоко . Земи една лопата !

    12:34 02.02.2026