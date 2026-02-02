Отвлякоха жена от автобус на автогарата в Плевен

Отвлякоха 40-годишна жена от автобус на автогарата в Плевен, съобщиха от полицията.
На 31 януари жена е подала сигнал, че майка ѝ е била отвлечена.
Пострадалата е била заплашена, свалена насилствено от автобус и против волята ѝ е качена в автомобил.
Колата е била засечена в Кнежа на кръстовището на улица „Димитър Бутански“ и улица „Елин Пелин“.
В автомобила е имало двама мъже на 32 години и 34-годишен, както и отвлечената жена. От нея са снети обяснения.
Мъжете са задържани. Извършен е оглед на автомобила и са разпитани свидетели.
За случая е сезирана прокуратурата. Установено е, че извършител на деянието е 34-годишният.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Мюмюн от съседното село
11:56 02.02.2026
3 .Установено е, че извършител на деянието
и след като става ясно че е традиция
по живо по здраво
11:56 02.02.2026
4 Хипотетично
Накрая адвоката ще до/покаже, че жената сама е слязла от автобуса.
11:58 02.02.2026
5 коко
12:01 02.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Кристин Ретард
12:03 02.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Не е платено
Прибират си я и развалят панаира.
12:05 02.02.2026
10 Смърфиета
Почва съобщават го.
12:06 02.02.2026
11 Така става
Иначе защо ще дават толкова много пари за нея, ако тя не ги изкарва?
12:08 02.02.2026
12 Сиган
Нема таквиз де били
12:13 02.02.2026
13 коко
12:14 02.02.2026