Отвлякоха жена от автобус на автогарата в Плевен

2 Февруари, 2026 11:52 1 895 13

  • отвлечена-
  • плевен

Пострадалата е била заплашена, свалена насилствено от автобус и против волята ѝ е качена в автомобил

Отвлякоха жена от автобус на автогарата в Плевен - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Отвлякоха 40-годишна жена от автобус на автогарата в Плевен, съобщиха от полицията.

На 31 януари жена е подала сигнал, че майка ѝ е била отвлечена.

Пострадалата е била заплашена, свалена насилствено от автобус и против волята ѝ е качена в автомобил.

Колата е била засечена в Кнежа на кръстовището на улица „Димитър Бутански“ и улица „Елин Пелин“.

В автомобила е имало двама мъже на 32 години и 34-годишен, както и отвлечената жена. От нея са снети обяснения.

Мъжете са задържани. Извършен е оглед на автомобила и са разпитани свидетели.

За случая е сезирана прокуратурата. Установено е, че извършител на деянието е 34-годишният.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мюмюн от съседното село

    24 1 Отговор
    Въй пак сигански му рабути...

    11:56 02.02.2026

  • 3 .Установено е, че извършител на деянието

    25 0 Отговор
    е от команчите
    и след като става ясно че е традиция
    по живо по здраво

    11:56 02.02.2026

  • 4 Хипотетично

    11 0 Отговор
    А можеха и да не ги задържат при по-професионално отвличане.
    Накрая адвоката ще до/покаже, че жената сама е слязла от автобуса.

    11:58 02.02.2026

  • 5 коко

    20 0 Отговор
    Римски обичаи...Добре че не са отишли в София за да си коронясат император, никой няма да им попречи.Тогава ще имаме мургав император а Парламента ще стане Сенат,подчинен на Мешерето. Ракията,кюфтета и чалгите ще са безплатни, ще има гладиаторски борби с кол,нож,брадва и сап на Националния стадион.

    12:01 02.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Кристин Ретард

    6 0 Отговор
    Градът на команчитата

    12:03 02.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Не е платено

    5 0 Отговор
    за стоката, пардон булката.
    Прибират си я и развалят панаира.

    12:05 02.02.2026

  • 10 Смърфиета

    6 0 Отговор
    Да сте обърнали внимание, че по БНТ няма криминална хрони
    Почва съобщават го.

    12:06 02.02.2026

  • 11 Така става

    5 1 Отговор
    като не изкарва пари от чуждите джобове.
    Иначе защо ще дават толкова много пари за нея, ако тя не ги изкарва?

    12:08 02.02.2026

  • 12 Сиган

    0 1 Отговор
    Бу гарете въобще не правят таквиз работи
    Нема таквиз де били

    12:13 02.02.2026

  • 13 коко

    5 0 Отговор
    Не мога да разбера римляните какво работят като си стоят в къщи а повечето са с пенсии по инвалидност? А като им доскучае пребиват някого за развлечение, весел живот!

    12:14 02.02.2026