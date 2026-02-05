Доц. Милен Иванов за случая "Петрохан": Според мен ще се намерят най-малко още два трупа

Странен случай. Почти няма аналог в българската история. От всички имена, появили се около организацията, няма нито едно знаково. Това каза бившият заместник-ректор на Академията на МВР доц. Милен Иванов в предаването „Още от деня” по БНТ, цитиран от novini.bg.

Трима души са застреляни хладнокръвно, най-вероятно от човек с опит. В тази организация има човек, който 10 години е живял в Мексико. Нормално е той да има някакъв опит, свързан с използването на оръжие, обобщи той.

Намереното оръжие е 22 калибър. Това е странно оръжие. То е нефункционално в горски масиви – куршумът е лек, оловен, смачква се в дървета. Хора, което са в планинско-гориста местност не биха избрали такова оръжие. Но пък, ако имате други намерение, това е най-подходящото оръжие, обясни доц. Иванов.

По снимките изглеждаше, че това е паравоенна организация. Странното е, че всички сайтове, свързани с тази организация, вече не функционират. Освен това- всички профили на хора, които бяха споменати публично свързани с тях, са прочистени. Навсякъде излизаше, че сайтът е модифициран преди три дни, т.е. в деня на убийството. Това са странни неща, които се натрупват. Някой е работил върху сайтовете и то веднага, смята той.

Притеснително е главният прокурор да използва такива фрази по случая. Това означава, че информацията, която ще излиза тепърва може да шокира обществото. Дали е така или случайно споменаване на „Туин Пийкс”, отбеляза експертът.

При всички случаи има много странни неща около този случай. Прекалено много хора изчезнаха едновременно с убитите, за да имаме възможност да възстановим случая. Според мен ще се намерят най-малко още два трупа. При този тип убийства е имало повече хора, замесени в момента на извършването на убийствата. Човек рядко се самоубива с трима в куршум в главата и после става и запалва пожар, пошегува се доц. Иванов.

Разследващите ще кажат какво се е случило. Балистиката не лъже. Разследващите са наясно какво се е случило в момента на убийството, категоричен е той.

По думите му, при поръчково убийство са важни горещите следи и то в първите 24 часа. Според неговата версия става въпрос за неразбирателство за пари. Прилича ми на провалена сделка за много пари.