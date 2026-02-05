Доц. Милен Иванов за случая "Петрохан": Според мен ще се намерят най-малко още два трупа

Странен случай. Почти няма аналог в българската история. От всички имена, появили се около организацията, няма нито едно знаково. Това каза бившият заместник-ректор на Академията на МВР доц. Милен Иванов в предаването „Още от деня” по БНТ, цитиран от novini.bg.
Трима души са застреляни хладнокръвно, най-вероятно от човек с опит. В тази организация има човек, който 10 години е живял в Мексико. Нормално е той да има някакъв опит, свързан с използването на оръжие, обобщи той.
Намереното оръжие е 22 калибър. Това е странно оръжие. То е нефункционално в горски масиви – куршумът е лек, оловен, смачква се в дървета. Хора, което са в планинско-гориста местност не биха избрали такова оръжие. Но пък, ако имате други намерение, това е най-подходящото оръжие, обясни доц. Иванов.
По снимките изглеждаше, че това е паравоенна организация. Странното е, че всички сайтове, свързани с тази организация, вече не функционират. Освен това- всички профили на хора, които бяха споменати публично свързани с тях, са прочистени. Навсякъде излизаше, че сайтът е модифициран преди три дни, т.е. в деня на убийството. Това са странни неща, които се натрупват. Някой е работил върху сайтовете и то веднага, смята той.
Притеснително е главният прокурор да използва такива фрази по случая. Това означава, че информацията, която ще излиза тепърва може да шокира обществото. Дали е така или случайно споменаване на „Туин Пийкс”, отбеляза експертът.
При всички случаи има много странни неща около този случай. Прекалено много хора изчезнаха едновременно с убитите, за да имаме възможност да възстановим случая. Според мен ще се намерят най-малко още два трупа. При този тип убийства е имало повече хора, замесени в момента на извършването на убийствата. Човек рядко се самоубива с трима в куршум в главата и после става и запалва пожар, пошегува се доц. Иванов.
Разследващите ще кажат какво се е случило. Балистиката не лъже. Разследващите са наясно какво се е случило в момента на убийството, категоричен е той.
По думите му, при поръчково убийство са важни горещите следи и то в първите 24 часа. Според неговата версия става въпрос за неразбирателство за пари. Прилича ми на провалена сделка за много пари.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БоюЦиганина
Коментиран от #9
19:18 05.02.2026
2 Мурка
19:20 05.02.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Не е ли чувал за случая в Нови Искър или се прави на Луи дьо Финес от "Ни чул, ни видял" 🤔
Коментиран от #8, #12
19:22 05.02.2026
4 АГАТ а Кристи
МВР и службите изпуснаха в огромни количества кафяво, ама много рядко...
Явно се мъчат да прикрият нещо голямо свързано с тях !
19:22 05.02.2026
5 А на мен
19:23 05.02.2026
6 Шогун
Сарафов обяснява, че ДАНС не са присъствали там!
А аз сухи мисля, че нещо не са се разбрали и са се застъпили двете групи😉едните подранили а другите се замотали да прикриват следи и да палят хижата😂
Коментиран от #46
19:23 05.02.2026
7 васко боклука
19:27 05.02.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":1.Пак през зимата,
2. пак в близкия район,
3. пак избити много хора,
4. пак има куче/та,
5. пак има камион ( там нов влекач, тук спрян на Петрохан на път от .... Русе за Турция🤔),
6. пак издирват ЕДИН убиец.....❗
И това ако не е аналогичен случай🤔
А дали и там, и тук истинският убиец е бил само един или група профита за мокри поръчки- няма да ни кажат❗
Коментиран от #10
19:28 05.02.2026
9 Цецо с багера
До коментар #1 от "БоюЦиганина":Надушат ли ги да ме викат да копая...
19:29 05.02.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":"Намереното оръжие е 22 калибър."
В Нови Искър .... също беше 22 калибър🤔
Коментиран от #11
19:31 05.02.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Не нужно човек да е ДО ЦЕНТ или ПРО ФАЙЛЪТ,
да свърже 2 и 2🤔
19:33 05.02.2026
12 Крюшьо
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Амиии...ние от ,,Сент Тропе" ряпа да лапаме спрямо ,,професионализЪма" на днешните ни български ...колеги...
19:34 05.02.2026
13 Пич
19:38 05.02.2026
14 Озадачен
Коментиран от #41
19:38 05.02.2026
15 БгБгБг Бългериен
19:39 05.02.2026
16 То труповете,
19:41 05.02.2026
17 Просто е
19:43 05.02.2026
18 кржухт
Коментиран от #23
19:44 05.02.2026
19 Теория на конспирацията
Тези са паравоенни, обучаващи млади кадри под прикритието на скаутски лагери!
Финансирани от кметове и биснесмени и може би ПП!
Тук идват и записите на един лидер на една партия да овладеят полицията!
Надушили са ги службите и ги изчистиха точно преди изборите с цел пресичане на етническо напрежение!
наем кой държи службите!дп
Единствения проблем е, че са се забавили при почистването и са се засекли с полиция ( която стои в небрано лозе)
19:46 05.02.2026
20 Стефи
Коментиран от #25, #36, #65
19:47 05.02.2026
21 Върхове Близнаци
Огън следвай ме
Совите не са това което са
Как пък стана това събитие веднага като ни приеха в еврозоната става дума за много евро
Ако бяхме с левове това нямаше да се случи
19:50 05.02.2026
22 ДА НАМЕРЯТ ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ
19:51 05.02.2026
23 Данко Харсъзина
До коментар #18 от "кржухт":Тая мантра с ел. енергията вече не върви. Изтърка се. Петата колона ще трябва да стягате чемодани за Москва.
19:52 05.02.2026
24 Тити на Кака
Защо сега полицията не може със свещ да открие поне един от тоя задружен колектив, та да го разпитат за доброто скорошно време? Защо държавните органи, закрилящи яростно децата, не питат къде е детенцето Леончо, дето живеело заедно с чичко паричко на семейни начала?
Защо Леончо Мамата още не ни изпяла новата си песен за милото си детенце, което чичко паричко измъкнал от лапите на образователната система?
Коментиран от #55
19:57 05.02.2026
25 Котеее
До коментар #20 от "Стефи":Ти ако имащ я сподели?
Коментиран от #28
19:58 05.02.2026
26 Българите се правеха на ербаб
Сега като сме разграден двор и с евро
Сульо и пульо ще се пробва за мокри поръчки
19:59 05.02.2026
27 среднощен
Най-вероятно извършителят е професионалист и е "имал точно тези намерения"...
Въпросът е - дали поръчителят ще спре до тук...
Проблемът на България е, че се "явява Латинска Америка" на ЕС...
Коментиран от #33
20:00 05.02.2026
28 Стефи
До коментар #25 от "Котеее":Нямам, затова и не коментирам.
Коментиран от #34
20:01 05.02.2026
29 История на убийството
Гледайте филма Атентатори
Коментиран от #37, #38, #71
20:03 05.02.2026
30 Да,бе
Коментиран от #68
20:06 05.02.2026
31 Данко Харсъзина
20:06 05.02.2026
32 Ченгето гледа ехидно
20:07 05.02.2026
33 Тити на Кака
До коментар #27 от "среднощен":Абе, не знам дали България е част от Латинска Америка в ЕС, но че почтените приятелчета на почтения кмет Терзиев са превърнали тия над 700 харизани кв км в мексикански щат вече е извън съмнение.
А в един мексикански щат редовните избивания са част от държавната традиция, така че нека не се чудим, че и в нашия мексикански щат е така!
20:07 05.02.2026
34 Котее
До коментар #28 от "Стефи":Ли нямаш или информация?
20:08 05.02.2026
35 хихи
20:08 05.02.2026
36 Тити на Кака
До коментар #20 от "Стефи":Ти откъде имаш информаци, че тия нямат информаци?
От едни фатмаци?
20:10 05.02.2026
37 Глупости
До коментар #29 от "История на убийството":С къде са били оградите...кучетата-пазачи пуснати зад тях...как мислиш ,че ще влезе да пали непознат човек и то такава масивна постройка бе?
Това да не е купа със слама?
Коментиран от #67
20:12 05.02.2026
38 А ти братле
До коментар #29 от "История на убийството":Гледай интервюто на кмета който е поемно лице в случая!
Единия е с изгорена брада, другия с гол изгорял гръб лежащ по очи!
Следователно са застреляни в хижата и подпалени и после вадени на вън по заповед!
20:12 05.02.2026
39 Анонимен
20:13 05.02.2026
40 дядото
20:14 05.02.2026
41 така е
До коментар #14 от "Озадачен":Прави впечатление, че казва поне два трупа, а ние очакваме да се намери само трупа на Калушев, не дай Боже. Кой тогава ще е вторият труп? И не, случаят не е почти безпрецедентен. Масово убийство в Нови Искър беше подобно - няколко трупа, контролни изстрели, неизвестни хора, и накрая изкараха всичко това някаква любовна история, а извършителят се беше самоубил, най-вероятно, защото не е могъл да понесе вината си. Истината никога няма да излезе наяве, така, както стана и в Нови Искър.
Коментиран от #45
20:14 05.02.2026
42 Кмета
Коментиран от #56
20:15 05.02.2026
43 Госあ
20:16 05.02.2026
44 Мдаа
20:16 05.02.2026
45 Някой си
До коментар #41 от "така е":Златев! Който бил петия съдружник в тази агенция и който липсва незнайно защо. Но защо го броят за присъстваш също никой не казва а явно се знае
Коментиран от #50
20:24 05.02.2026
46 Шогун
До коментар #6 от "Шогун":Между другото очаквам скоро кмета да го порази някой сърдечен арест, много главоблъсканици им създаде!!
20:26 05.02.2026
47 ?????
20:39 05.02.2026
48 ?????
20:39 05.02.2026
49 гошо
Коментиран от #72
20:48 05.02.2026
50 прочел
До коментар #45 от "Някой си":В Пловдив онлайн има линк към филма на Калушев за мексиканските пещери. Един от участниците там през 2014 е Ники, 11 години. После им става съдружник на 18, а сега трябва да е на 22. Вероятно той е другия, когото търсят, но нашата полиция вместо да казва истината, постоянно си служи със заблуди. Официално се търси 16 годишен.
20:49 05.02.2026
51 Как
20:51 05.02.2026
52 БОЙС ТУ МЕН
ИМАШЕ ОТКЪС НА ПРОПОВЕД
НА ТОЯ ПИШМАН РЕЙНДЖ ЛОВЪР
АБОСОЛЮТЕН ГEЙ....И НАПУШЕН
С МАНИЕРИ И ИЗКАЗ НА ТОТАЛ 😘....
21:01 05.02.2026
53 Стига с тази исторшя
22:14 05.02.2026
54 Спец
Коментиран от #59, #61, #62, #64
22:30 05.02.2026
55 Дека са?
До коментар #24 от "Тити на Кака":Тъй де. Досега три трупа и още два се очаквали? А до 10 бройки? Нали постоянно се шматкали 10 човека? Дека са другите 5?
22:35 05.02.2026
56 стига бе
До коментар #42 от "Кмета":Да не искаш да кажеш, че Сретен изпраща предизборни поздрави на един кандидат депутат? Дето се казва - бий самара, да се сети магарето. Може, може, знам ли. Откакто се случи това откъм зайчарник звук не се чува.
22:36 05.02.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Моряка
До коментар #54 от "Спец":Каква карабина,бе момче.Те са елеминирани с пистолет до сляпото око и под брадата.Почерк на мафиоти.
23:33 05.02.2026
63 Нещо избягва
23:43 05.02.2026
64 Казуар
До коментар #54 от "Спец":Калибър 22 магнум е друго нещо, патронът е удължен с неоловен корпус на куршума, ползва се и при дългоцевни оръжия с оптически мерник.
00:06 06.02.2026
65 Озадачена
До коментар #20 от "Стефи":Защо да не коментират коментиращите темата, госпожо, пречат ли Ви? И напротив, на обществеността бе поднесена доста информация, в частност множество факти и обстоятелства. Всички от тях шокиращи.
Вие, госпожо, с императивния си тон и с важността си на зелена градинска лейка си коментирайте прогнозата за времето. От етични съображения не упоменавам друг качествен признак на лейките.
01:03 06.02.2026
66 въпроси
Терзиев какви финансира и подпомага.
02:58 06.02.2026
67 спомен
До коментар #37 от "Глупости":Те партийния дом подпалиха навремето,че тази хижа ли ще им се опре.Прилича на гимназия.Няма как службите да не знаят всичко.Местните начело с кмета също.Но са били на хранилка.Децата са били само за параван.Парите са в трафик на мигранти,наркотик и оръжие.Наркотика е в графата сигурни печалби."Болните"всеки ден имат нужда.Броя им расте.Докато с мигранти и оръжие е променливо.При всички случаи става въпрос за много пари.Започнали са да работят за себе си и службите изпълняват екзекуцията.Да,разстреляни са от познати хора.Как непознати ще затворят огромните кучета?Заставят ги да стоят на колене и ги екзекутират.После палят сградата.Пожарната я гаси,но по късно наново пак я палят.Никакви секти и ритуали.Бандити не се гърмят.Бандитите са борят за живота си до последно.
08:28 06.02.2026
68 123
До коментар #30 от "Да,бе":Смело казано.
09:04 06.02.2026
69 Сделката е за
Коментиран от #70
14:37 06.02.2026
70 Има и други версий !
До коментар #69 от "Сделката е за":Едната землянка е в село Кости ,тракийско Ел-дорадо 30 могили, втората е в село Българево близо до Нос Емине ,
археологическа Мека на Древните Скитски Гетски Царства,третата която е "щаба на бандата" е в Петрохан близо до златните мини ???Прави впечатление ,че всичките им" работни помещения", са е близо до границите на държавата ни???Става въпрос за ОПГ, с цел контрабанда, дали са се занимавали с дрога , бежанци или трафик с артефакти
или и трите заедно ??? За да има убити , нещо се е провалило, или някой е убит, или не е платена сумата
на Синдиката, който е действал в Държавата, алтернатива измама с пари???
Имало и заселени мексиканци, които са ги наблюдавали от селото , близо до" щаба" които сега ги няма???
Да се занимават с бежанци , и се наблюдават от мексиканци "дали си вършат съвестно работата" ,
нещо не се вързва с трафик на бежанци, но се вързва за трафик на дрога!??
Ако изключим "мексиканската следа" , може да е трафик на всичко, което генерира милони ,трафик на бежанци и антики!
15:22 06.02.2026
71 Питам
До коментар #29 от "История на убийството":Нещо си скаран с логиката . След като някой е запалил хижата , защо тези са излезли да видят какво става без да вземат със себе си кучетата ? Тези са чакали някой и за това са затворили кучетата , за да не го нападат и смущават . Може и да им е бил познат от техните , но са затворили кучетата , да не му досаждат. А може кучетата да са затворени и след като тези са отстреляни от човек който ги познава . Според мен последното отпада . Защото е логично човек който е от групата по скоро да застреля кучетата , а не да ги обрече на мъчителна смърт в пожара .
17:36 06.02.2026
72 Помни
До коментар #49 от "гошо":Имало друг такъв обект на това НПО край Бургас, около Несебър. Така , че това не е единственият такъв обект на това НПО . Въпросът е дали има други такива НПО със същата , или подобна дейност .
17:39 06.02.2026
73 щирлиц
18:37 06.02.2026