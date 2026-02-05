Новини
Крими »
Доц. Милен Иванов за случая "Петрохан": Според мен ще се намерят най-малко още два трупа

Доц. Милен Иванов за случая "Петрохан": Според мен ще се намерят най-малко още два трупа

5 Февруари, 2026 19:13 5 226 73

  • милен иванов-
  • петрохан-
  • още два трупа

Прилича ми на провалена сделка за много пари, коментира още бившият заместник-ректор на Академията на МВР

Доц. Милен Иванов за случая "Петрохан": Според мен ще се намерят най-малко още два трупа - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Странен случай. Почти няма аналог в българската история. От всички имена, появили се около организацията, няма нито едно знаково. Това каза бившият заместник-ректор на Академията на МВР доц. Милен Иванов в предаването „Още от деня” по БНТ, цитиран от novini.bg.
Трима души са застреляни хладнокръвно, най-вероятно от човек с опит. В тази организация има човек, който 10 години е живял в Мексико. Нормално е той да има някакъв опит, свързан с използването на оръжие, обобщи той.

Намереното оръжие е 22 калибър. Това е странно оръжие. То е нефункционално в горски масиви – куршумът е лек, оловен, смачква се в дървета. Хора, което са в планинско-гориста местност не биха избрали такова оръжие. Но пък, ако имате други намерение, това е най-подходящото оръжие, обясни доц. Иванов.

По снимките изглеждаше, че това е паравоенна организация. Странното е, че всички сайтове, свързани с тази организация, вече не функционират. Освен това- всички профили на хора, които бяха споменати публично свързани с тях, са прочистени. Навсякъде излизаше, че сайтът е модифициран преди три дни, т.е. в деня на убийството. Това са странни неща, които се натрупват. Някой е работил върху сайтовете и то веднага, смята той.
Притеснително е главният прокурор да използва такива фрази по случая. Това означава, че информацията, която ще излиза тепърва може да шокира обществото. Дали е така или случайно споменаване на „Туин Пийкс”, отбеляза експертът.

При всички случаи има много странни неща около този случай. Прекалено много хора изчезнаха едновременно с убитите, за да имаме възможност да възстановим случая. Според мен ще се намерят най-малко още два трупа. При този тип убийства е имало повече хора, замесени в момента на извършването на убийствата. Човек рядко се самоубива с трима в куршум в главата и после става и запалва пожар, пошегува се доц. Иванов.

Разследващите ще кажат какво се е случило. Балистиката не лъже. Разследващите са наясно какво се е случило в момента на убийството, категоричен е той.

По думите му, при поръчково убийство са важни горещите следи и то в първите 24 часа. Според неговата версия става въпрос за неразбирателство за пари. Прилича ми на провалена сделка за много пари.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 39 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БоюЦиганина

    41 4 Отговор
    Пуснете кучета да душат за трупове и което намери - 2 кила вратни пържоли за награда

    Коментиран от #9

    19:18 05.02.2026

  • 2 Мурка

    21 3 Отговор
    Има ли шанс да са тлъсти ------МАЗНИ

    19:20 05.02.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    45 5 Отговор
    Нямало аналог 🤔
    Не е ли чувал за случая в Нови Искър или се прави на Луи дьо Финес от "Ни чул, ни видял" 🤔

    Коментиран от #8, #12

    19:22 05.02.2026

  • 4 АГАТ а Кристи

    53 2 Отговор
    Версиите - от южният до северният полюс...
    МВР и службите изпуснаха в огромни количества кафяво, ама много рядко...
    Явно се мъчат да прикрият нещо голямо свързано с тях !

    19:22 05.02.2026

  • 5 А на мен

    17 30 Отговор
    ми прилича на канал за отвличане на непълнолетни,деца и юноши,с цел сексуална експлоатация.

    19:23 05.02.2026

  • 6 Шогун

    47 1 Отговор
    Кмета дава интервю” като се качихме трябваше да изчакаме ДАНС да свършат с огледа и после влезнахме”!
    Сарафов обяснява, че ДАНС не са присъствали там!
    А аз сухи мисля, че нещо не са се разбрали и са се застъпили двете групи😉едните подранили а другите се замотали да прикриват следи и да палят хижата😂

    Коментиран от #46

    19:23 05.02.2026

  • 7 васко боклука

    24 9 Отговор
    трябваше да задържан отдавна и да говори и пише много

    19:27 05.02.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    33 4 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    1.Пак през зимата,
    2. пак в близкия район,
    3. пак избити много хора,
    4. пак има куче/та,
    5. пак има камион ( там нов влекач, тук спрян на Петрохан на път от .... Русе за Турция🤔),
    6. пак издирват ЕДИН убиец.....❗
    И това ако не е аналогичен случай🤔
    А дали и там, и тук истинският убиец е бил само един или група профита за мокри поръчки- няма да ни кажат❗

    Коментиран от #10

    19:28 05.02.2026

  • 9 Цецо с багера

    18 2 Отговор

    До коментар #1 от "БоюЦиганина":

    Надушат ли ги да ме викат да копая...

    19:29 05.02.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    27 4 Отговор

    До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    "Намереното оръжие е 22 калибър."
    В Нови Искър .... също беше 22 калибър🤔

    Коментиран от #11

    19:31 05.02.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    20 1 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Не нужно човек да е ДО ЦЕНТ или ПРО ФАЙЛЪТ,
    да свърже 2 и 2🤔

    19:33 05.02.2026

  • 12 Крюшьо

    20 3 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Амиии...ние от ,,Сент Тропе" ряпа да лапаме спрямо ,,професионализЪма" на днешните ни български ...колеги...

    19:34 05.02.2026

  • 13 Пич

    11 25 Отговор
    Аз лично не мога да предположа и да видя никакви връзки между Мексико - Терзиев - ДС , ПП, закриването на районното в Годеч за да се отстрани МВР , възможност за трафикиране на мътрял от Мексико през граница , възможност за пускане и извеждане на лица които гърмят по А.П. и разни други префполагаеми фантазии на разни конспиролози !!! Ако ви разправят такива щуротии , не вярвайте! Считам за най вероятно тези да са някакви сектанти , които са се самоубили едновременно. Въобще не вярвам че в нашата държава има нещо гнило , и толкова !!!

    19:38 05.02.2026

  • 14 Озадачен

    24 2 Отговор
    А ти откъде знаеш, че ще намерят още два трупа??? Много интересно!?

    Коментиран от #41

    19:38 05.02.2026

  • 15 БгБгБг Бългериен

    7 0 Отговор
    Бг рулетка с бутилка и неизвестност в бъдещето!!!?????

    19:39 05.02.2026

  • 16 То труповете,

    22 2 Отговор
    ги остави.Кого и какво се прикрива зад тоя случай?

    19:41 05.02.2026

  • 17 Просто е

    23 2 Отговор
    Да намерят останалите рейнджъри. Те знаят далаверата.

    19:43 05.02.2026

  • 18 кржухт

    45 8 Отговор
    Удариха всички българи със сметки за ток по 2 и пуснаха димката за Петрохан. Никои не коментира че сметките от лева ги направиха в ЕВРО и ни съдраха кожите. ГЕРБ некадърниците манипулират българите с поръчковите си медии и грабят колкото могат да носят. От 40 лева през декември сметките са 40 ЕВРО за януари, и това е масово в страната. Грабят разбойниците и пускат димки. СЛава на Господ Иисус Христос идват избори.

    Коментиран от #23

    19:44 05.02.2026

  • 19 Теория на конспирацията

    20 6 Отговор
    ДАНС са ги разработвали две години!
    Тези са паравоенни, обучаващи млади кадри под прикритието на скаутски лагери!
    Финансирани от кметове и биснесмени и може би ПП!
    Тук идват и записите на един лидер на една партия да овладеят полицията!
    Надушили са ги службите и ги изчистиха точно преди изборите с цел пресичане на етническо напрежение!
    наем кой държи службите!дп
    Единствения проблем е, че са се забавили при почистването и са се засекли с полиция ( която стои в небрано лозе)

    19:46 05.02.2026

  • 20 Стефи

    9 14 Отговор
    Стига сте коментирали като нмате информаци.

    Коментиран от #25, #36, #65

    19:47 05.02.2026

  • 21 Върхове Близнаци

    12 6 Отговор
    Кулите близнаци
    Огън следвай ме
    Совите не са това което са
    Как пък стана това събитие веднага като ни приеха в еврозоната става дума за много евро
    Ако бяхме с левове това нямаше да се случи

    19:50 05.02.2026

  • 22 ДА НАМЕРЯТ ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ

    18 8 Отговор
    И ПОДБУДИТЕ ЗА ТОВА ЗВЕРСТВО. А НЕ ДА ТЪРСЯТ ОЩЕ ТРУПОВЕ. ЗАЩОТО ПРЕВЪРНАХА БЪЛГАРИЯ НАРОДА ВЪВ ТАКИВА. И ОТ КАК СВЕТНА ДЕМОН КРАЦИЯТА ЗЛИ ГЛУПОВАТИ НЕКАДЪРНИ АЛЧНИ ХОРА НИ ТРУПЯСАХА А ТЕ ЗАБОГАТЯХА ЯКО. РАЗСЛЕДВАНЕ СЪД И ЗАТВОР ЗА ВСИЧКИ МУШЕНИЦИ КРАДЦИ И УБИЙЦИ. РАДЕВ ТИ СИ НА ХОД. И АКО НЕ СТАНЕ ТОВА МИЛАТА НИ РОДИНА СИ ОТИВА.

    19:51 05.02.2026

  • 23 Данко Харсъзина

    7 37 Отговор

    До коментар #18 от "кржухт":

    Тая мантра с ел. енергията вече не върви. Изтърка се. Петата колона ще трябва да стягате чемодани за Москва.

    19:52 05.02.2026

  • 24 Тити на Кака

    30 1 Отговор
    Абе нали сутринта една кака, дето ползвала безплатните разходки до Мексико на тия хора обясняваше как в тази скромна частна вила / 1117 кв на два етажа/ през цялото време е бъкало от щастливи приятели на изтрепаните, които живеели, яли, пили и се веселили целогодишно за сметка на добрите момчета?
    Защо сега полицията не може със свещ да открие поне един от тоя задружен колектив, та да го разпитат за доброто скорошно време? Защо държавните органи, закрилящи яростно децата, не питат къде е детенцето Леончо, дето живеело заедно с чичко паричко на семейни начала?
    Защо Леончо Мамата още не ни изпяла новата си песен за милото си детенце, което чичко паричко измъкнал от лапите на образователната система?

    Коментиран от #55

    19:57 05.02.2026

  • 25 Котеее

    7 0 Отговор

    До коментар #20 от "Стефи":

    Ти ако имащ я сподели?

    Коментиран от #28

    19:58 05.02.2026

  • 26 Българите се правеха на ербаб

    19 3 Отговор
    Докато бяха защитени вън от Шенген и вън от еврозоната
    Сега като сме разграден двор и с евро
    Сульо и пульо ще се пробва за мокри поръчки

    19:59 05.02.2026

  • 27 среднощен

    25 1 Отговор
    "...Но пък, ако имате други намерение, това е най-подходящото оръжие, обясни доц. Иванов...";

    Най-вероятно извършителят е професионалист и е "имал точно тези намерения"...
    Въпросът е - дали поръчителят ще спре до тук...
    Проблемът на България е, че се "явява Латинска Америка" на ЕС...

    Коментиран от #33

    20:00 05.02.2026

  • 28 Стефи

    4 4 Отговор

    До коментар #25 от "Котеее":

    Нямам, затова и не коментирам.

    Коментиран от #34

    20:01 05.02.2026

  • 29 История на убийството

    8 4 Отговор
    Някой е запалил хижата тримата са излезли да видят какво става и били застреляни
    Гледайте филма Атентатори

    Коментиран от #37, #38, #71

    20:03 05.02.2026

  • 30 Да,бе

    16 4 Отговор
    Ако са същите трупове,за които си мисля ще са два,но ще тежат като десет и ще мирише на свинско с развалена тиква...Мешано.

    Коментиран от #68

    20:06 05.02.2026

  • 31 Данко Харсъзина

    13 5 Отговор
    Зад всичко това стоят розовите понита. Шишко ще ги удари с компроматите непосредствено преди изборите.

    20:06 05.02.2026

  • 32 Ченгето гледа ехидно

    5 0 Отговор
    Къде са тези два трупа?Равносметката-три трупа и един изчезнал и ще харчи едни пари.

    20:07 05.02.2026

  • 33 Тити на Кака

    19 2 Отговор

    До коментар #27 от "среднощен":

    Абе, не знам дали България е част от Латинска Америка в ЕС, но че почтените приятелчета на почтения кмет Терзиев са превърнали тия над 700 харизани кв км в мексикански щат вече е извън съмнение.
    А в един мексикански щат редовните избивания са част от държавната традиция, така че нека не се чудим, че и в нашия мексикански щат е така!

    20:07 05.02.2026

  • 34 Котее

    4 1 Отговор

    До коментар #28 от "Стефи":

    Ли нямаш или информация?

    20:08 05.02.2026

  • 35 хихи

    7 0 Отговор
    "Ворошиловски стрелец"

    20:08 05.02.2026

  • 36 Тити на Кака

    6 0 Отговор

    До коментар #20 от "Стефи":

    Ти откъде имаш информаци, че тия нямат информаци?
    От едни фатмаци?

    20:10 05.02.2026

  • 37 Глупости

    13 0 Отговор

    До коментар #29 от "История на убийството":

    С къде са били оградите...кучетата-пазачи пуснати зад тях...как мислиш ,че ще влезе да пали непознат човек и то такава масивна постройка бе?
    Това да не е купа със слама?

    Коментиран от #67

    20:12 05.02.2026

  • 38 А ти братле

    16 0 Отговор

    До коментар #29 от "История на убийството":

    Гледай интервюто на кмета който е поемно лице в случая!
    Единия е с изгорена брада, другия с гол изгорял гръб лежащ по очи!
    Следователно са застреляни в хижата и подпалени и после вадени на вън по заповед!

    20:12 05.02.2026

  • 39 Анонимен

    9 1 Отговор
    Интересно, че ако са открили нещо, държавата не е помогнала!

    20:13 05.02.2026

  • 40 дядото

    15 0 Отговор
    цялата общественост се блъска в догатки и търсене на истината,а мвр,прокуратура и данс правят мъглата все по-непрогледна,за да скрият фактите и истината.няма да им се получи

    20:14 05.02.2026

  • 41 така е

    20 2 Отговор

    До коментар #14 от "Озадачен":

    Прави впечатление, че казва поне два трупа, а ние очакваме да се намери само трупа на Калушев, не дай Боже. Кой тогава ще е вторият труп? И не, случаят не е почти безпрецедентен. Масово убийство в Нови Искър беше подобно - няколко трупа, контролни изстрели, неизвестни хора, и накрая изкараха всичко това някаква любовна история, а извършителят се беше самоубил, най-вероятно, защото не е могъл да понесе вината си. Истината никога няма да излезе наяве, така, както стана и в Нови Искър.

    Коментиран от #45

    20:14 05.02.2026

  • 42 Кмета

    17 2 Отговор
    Според мен това е дело на сръбски професионалисти и въпросния човек който се издирва няма да бъде намерен никога!

    Коментиран от #56

    20:15 05.02.2026

  • 43 Госあ

    18 2 Отговор
    Провинциална държава, провинциални клюки и провинциалисти. Жалка картинка. Що така, се чудя…уж стара държава с културно-исторически артефакти. Един приятел вика, защото интелектуалците ни са провинциалисти…има нещо такова. Няма комунисти като Пеньо Пенев, Вапцаров, Гео Милев, Смирненски. Търгашите от провинцията станаха интелектуалци

    20:16 05.02.2026

  • 44 Мдаа

    15 3 Отговор
    Това убийство е извършено от професионалисти. Със същият калибър са убити много знакови фигури от ъндърграунда. Оловните патрони не оставят нарези и неможе да се разбере от кое оръжие са изстреляни. Денят в който са убити също е избран като по учебник за прикриване на следите.

    20:16 05.02.2026

  • 45 Някой си

    12 0 Отговор

    До коментар #41 от "така е":

    Златев! Който бил петия съдружник в тази агенция и който липсва незнайно защо. Но защо го броят за присъстваш също никой не казва а явно се знае

    Коментиран от #50

    20:24 05.02.2026

  • 46 Шогун

    22 0 Отговор

    До коментар #6 от "Шогун":

    Между другото очаквам скоро кмета да го порази някой сърдечен арест, много главоблъсканици им създаде!!

    20:26 05.02.2026

  • 47 ?????

    5 0 Отговор
    Прилича на истина.

    20:39 05.02.2026

  • 48 ?????

    3 0 Отговор
    Прилича на истина.

    20:39 05.02.2026

  • 49 гошо

    19 0 Отговор
    Има ли други подобни Петрохана в страната, всички мълчат.

    Коментиран от #72

    20:48 05.02.2026

  • 50 прочел

    16 0 Отговор

    До коментар #45 от "Някой си":

    В Пловдив онлайн има линк към филма на Калушев за мексиканските пещери. Един от участниците там през 2014 е Ники, 11 години. После им става съдружник на 18, а сега трябва да е на 22. Вероятно той е другия, когото търсят, но нашата полиция вместо да казва истината, постоянно си служи със заблуди. Официално се търси 16 годишен.

    20:49 05.02.2026

  • 51 Как

    10 0 Отговор
    Петрохан е суджук. Боб и петрохан - класика.

    20:51 05.02.2026

  • 52 БОЙС ТУ МЕН

    13 3 Отговор
    ПО ПЪРВА ПРОГРАМА
    ИМАШЕ ОТКЪС НА ПРОПОВЕД
    НА ТОЯ ПИШМАН РЕЙНДЖ ЛОВЪР
    АБОСОЛЮТЕН ГEЙ....И НАПУШЕН
    С МАНИЕРИ И ИЗКАЗ НА ТОТАЛ 😘....

    21:01 05.02.2026

  • 53 Стига с тази исторшя

    3 1 Отговор
    Големи пари,голям дертТрябва да се напъне цялата система.Не е за обикновените хора.Хайде по радостно,повече оптимизъм.

    22:14 05.02.2026

  • 54 Спец

    7 0 Отговор
    Оръжието не е 22кал. Такава самозарядна карабина няма.Стрелеца е един и изстрелите са произведени от около 50м.От долу нагоре,като последният от тримата простреляни е този под брадата докато се е чудел от къде се стреля и е гледал нагоре...За повече подробности- Утре!

    Коментиран от #59, #61, #62, #64

    22:30 05.02.2026

  • 55 Дека са?

    14 0 Отговор

    До коментар #24 от "Тити на Кака":

    Тъй де. Досега три трупа и още два се очаквали? А до 10 бройки? Нали постоянно се шматкали 10 човека? Дека са другите 5?

    22:35 05.02.2026

  • 56 стига бе

    12 0 Отговор

    До коментар #42 от "Кмета":

    Да не искаш да кажеш, че Сретен изпраща предизборни поздрави на един кандидат депутат? Дето се казва - бий самара, да се сети магарето. Може, може, знам ли. Откакто се случи това откъм зайчарник звук не се чува.

    22:36 05.02.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Моряка

    8 0 Отговор

    До коментар #54 от "Спец":

    Каква карабина,бе момче.Те са елеминирани с пистолет до сляпото око и под брадата.Почерк на мафиоти.

    23:33 05.02.2026

  • 63 Нещо избягва

    7 0 Отговор
    Собственика на хижата,лидера на цялата тази формулировка,го няма....и не се знае жив ли е,мъртъв ли е?Очакванията са,че може да е убит...но най-вероятно този човек е жив,и ще бъде добре скрит...Той е бил главният,лидера,а по принцип такива оцеляват,горят тези около тях.

    23:43 05.02.2026

  • 64 Казуар

    7 0 Отговор

    До коментар #54 от "Спец":

    Калибър 22 магнум е друго нещо, патронът е удължен с неоловен корпус на куршума, ползва се и при дългоцевни оръжия с оптически мерник.

    00:06 06.02.2026

  • 65 Озадачена

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Стефи":

    Защо да не коментират коментиращите темата, госпожо, пречат ли Ви? И напротив, на обществеността бе поднесена доста информация, в частност множество факти и обстоятелства. Всички от тях шокиращи.
    Вие, госпожо, с императивния си тон и с важността си на зелена градинска лейка си коментирайте прогнозата за времето. От етични съображения не упоменавам друг качествен признак на лейките.

    01:03 06.02.2026

  • 66 въпроси

    10 0 Отговор
    Как в гората въоръжени нелегитимни измвкяри ще ти казват къде да минаваш и ще ти искат докумебти.
    Терзиев какви финансира и подпомага.

    02:58 06.02.2026

  • 67 спомен

    7 0 Отговор

    До коментар #37 от "Глупости":

    Те партийния дом подпалиха навремето,че тази хижа ли ще им се опре.Прилича на гимназия.Няма как службите да не знаят всичко.Местните начело с кмета също.Но са били на хранилка.Децата са били само за параван.Парите са в трафик на мигранти,наркотик и оръжие.Наркотика е в графата сигурни печалби."Болните"всеки ден имат нужда.Броя им расте.Докато с мигранти и оръжие е променливо.При всички случаи става въпрос за много пари.Започнали са да работят за себе си и службите изпълняват екзекуцията.Да,разстреляни са от познати хора.Как непознати ще затворят огромните кучета?Заставят ги да стоят на колене и ги екзекутират.После палят сградата.Пожарната я гаси,но по късно наново пак я палят.Никакви секти и ритуали.Бандити не се гърмят.Бандитите са борят за живота си до последно.

    08:28 06.02.2026

  • 68 123

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Да,бе":

    Смело казано.

    09:04 06.02.2026

  • 69 Сделката е за

    0 1 Отговор
    2 тона злато пещерно злато на Вълчан войвода

    Коментиран от #70

    14:37 06.02.2026

  • 70 Има и други версий !

    1 1 Отговор

    До коментар #69 от "Сделката е за":

    Едната землянка е в село Кости ,тракийско Ел-дорадо 30 могили, втората е в село Българево близо до Нос Емине ,
    археологическа Мека на Древните Скитски Гетски Царства,третата която е "щаба на бандата" е в Петрохан близо до златните мини ???Прави впечатление ,че всичките им" работни помещения", са е близо до границите на държавата ни???Става въпрос за ОПГ, с цел контрабанда, дали са се занимавали с дрога , бежанци или трафик с артефакти
    или и трите заедно ??? За да има убити , нещо се е провалило, или някой е убит, или не е платена сумата
    на Синдиката, който е действал в Държавата, алтернатива измама с пари???
    Имало и заселени мексиканци, които са ги наблюдавали от селото , близо до" щаба" които сега ги няма???
    Да се занимават с бежанци , и се наблюдават от мексиканци "дали си вършат съвестно работата" ,
    нещо не се вързва с трафик на бежанци, но се вързва за трафик на дрога!??
    Ако изключим "мексиканската следа" , може да е трафик на всичко, което генерира милони ,трафик на бежанци и антики!

    15:22 06.02.2026

  • 71 Питам

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "История на убийството":

    Нещо си скаран с логиката . След като някой е запалил хижата , защо тези са излезли да видят какво става без да вземат със себе си кучетата ? Тези са чакали някой и за това са затворили кучетата , за да не го нападат и смущават . Може и да им е бил познат от техните , но са затворили кучетата , да не му досаждат. А може кучетата да са затворени и след като тези са отстреляни от човек който ги познава . Според мен последното отпада . Защото е логично човек който е от групата по скоро да застреля кучетата , а не да ги обрече на мъчителна смърт в пожара .

    17:36 06.02.2026

  • 72 Помни

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "гошо":

    Имало друг такъв обект на това НПО край Бургас, около Несебър. Така , че това не е единственият такъв обект на това НПО . Въпросът е дали има други такива НПО със същата , или подобна дейност .

    17:39 06.02.2026

  • 73 щирлиц

    0 0 Отговор
    Голям експерт. Както казват старите хора,най-големите некадърници и търтеи, стават преподаватели. Това важи за системата на МВР. Примери много.

    18:37 06.02.2026