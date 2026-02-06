Гледат мярката на обвинения за инцидента край Телиш, довел до смъртта на д-р Цветан Костадинов

В Апелативен съд - Велико Търново за 10 ч. е насрочено заседание, на което се очаква да се гледа протестираната от плевенската Окръжна прокуратура мярка спрямо водача, обвинен за смъртта на 58-годишния лекар анестезиолог и бивш кмет на Червен бряг д-р Цветан Костадинов, причинена по непредпазливост при пътнотранспортно произшествие край село Телиш.

Окръжният съд в Плевен определи 8000 евро гаранция. Преди заседанието в 9:30 ч. граждани ще се съберат на протест пред Великотърновския съд с искане за справедливост.

На 30.01.2026 година, състав на Плевенския окръжен съд разгледа искането на Окръжна прокуратура-Плевен за вземане на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража", спрямо Димитър Димитров, шофьор на тежкотоварния автомобил участвал в катастрофата, при която загина бившият кмет на Червен бряг - анестезиологът д-р Цветан Костадинов.

Съдът определи 8000 евро гаранция, след което заместник окръжният прокурор Пламен Петков каза:

"Единствената възможна адекватна мярка е "задържане под стража".

Днес отново ще има граждански протест пред съда в Търново. Сред протестиращите е и бащата на 12-годишната Сияна, загинала също край Телиш при катастрофа Николай Попов.

"Общественото присъствие е необходимо. Съдът си позволи с едно решение от три странички, позовавайки се на практика на ВКС, да освободи този водач. За мен той е опасен и аз държа да съобщя и ред вашите слушатели, че във връзка с това, че организирам протест, получавам заплахи от колеги от фирмата на водача Димитров от Сандански, за което ще подам сигнал до съответната прокуратура", заяви Попов.