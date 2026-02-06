Бойко Найденов: Ако убиецът от Петрохан е един, то той е бил близък на жертвите

Много е важно какви са събраните доказателства. Трудно би могло убийството да се извърши от един човек, или ако е от един човек, то той е бил близък на жертвите, защото няма следи от самозащита. Това заяви по темата за убийството край Петрохан пред бТВ бившият директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор Бойко Найденов.
И заяви, че писмото на издирвания Ивайло Калушев може да не е написан от него, тъй като е изпратено от електронна поща.
Не е много добре да се оставят хората да четат между редовете, каза той по повод изказването на и.ф. гл. прокурор Борислав Сарафов.
И заяви, че има 95% разкриваемост на убийствата, защото повечето пъти става въпрос за битово убийство от близък човек.
"Колегите, които работят в тази област, като че ли подцениха случая", заяви Найденов.
"Има много работа в момента и не допускам, че тя не се върши - но към момента не виждаме някой да излезе и да каже, че това се върши."
Специално за сигнала отпреди 2 години за дете в риск, той съобщи, че не може разследване да се спира, защото родителите не искали да съдействат. Ако има прекратяване, то трябва да е заради обективни фактори - и при това положение прекратено производство да се размахва отново е не само несериозно, ами и тенденциозно.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дано
08:58 06.02.2026
2 Пламен
Коментиран от #26, #28
08:58 06.02.2026
3 фАНТОМасс
08:59 06.02.2026
5 ИНФО
09:00 06.02.2026
6 Василев
Коментиран от #12
09:02 06.02.2026
7 триете
09:06 06.02.2026
8 Сила
09:07 06.02.2026
9 Вече се чудя
Всякакви бивши се изказаха по въпроса, а настоящите се покриха!
Г-н Найденов, спред вас, къде се изпокриха лидерите от свинарника?
А според вас, къде е Пепи еврото?
А според вас, как брат Галев го премъенаха през границата/ може би умрял/. Нали ги издирааха?
А според вас, къде изчезгаха ония мъже от Дупница.
Айде стига!
Коментиран от #14
09:11 06.02.2026
10 АЙДЕ БЕ СТИГА
Коментиран от #16
09:12 06.02.2026
11 Бай Араб
09:14 06.02.2026
12 Бай Араб
До коментар #6 от "Василев":Няма Тиква ,няма Празчо ,всичко е станало при правителството на Кирил Петков и регистрация жи финансиране
09:17 06.02.2026
13 Всичко е ясно
Коментиран от #15
09:17 06.02.2026
14 Бай Араб
До коментар #9 от "Вече се чудя":Тези въпроси задай пряко на Мая Манолова ,не тук .
09:18 06.02.2026
15 Бай Араб
До коментар #13 от "Всичко е ясно":Дърводобив на билото на планината никой не извършва защото е много трудно и няма смисъл , а що се отнася до нарко трафика не си ти човека да казваш каквото и да било .
09:21 06.02.2026
17 Какво правим?
Разградената държава и техно феодализмът са красиви условия за дивата природа, но убийствени за човека, колкото несъвършен да е той.
09:33 06.02.2026
18 Много
09:35 06.02.2026
19 Оракула от Делфи
не е ли по- важно да говорим за мотивите , средствата и спонсорите вместо да се будалосваме ,
кой кого е убил, и как го еубил , и кучета и следи в снега ???
Това са вторстепенни неща , които ще се разплетат дори и разследващите да не искат!!!
Имаме рафинирана фактология за Трафик на канал на антики,бежанци и дрога, и промиване на мозъци
чрез ( уж Будистка религия) религия на невинни деца с цел да се използат за бъдещи престъпления!
Не всички знаем , че Будистката религия е нещо съвсем друго и не учи децата да убиват и вършат криминални престъпления!(Не съм Будист , атеист съм.)
Съвсем друго е, ако използваш Будистката религия , за да промиваш мозъците на децата,
с цел престъпление!!!
В името на всяка една религия , можеш да изопачиш нешата в своя полза ,
християнството , исляма , и юдеизма не правят изключение!
Мисля , че е поучително за Българския прокурор , да знае че убийствата в Скандинавия , там където има ОПГ
се извършват днес на 100% от непълнолетни деца! Под контрола на Нарко- синдикати!
А разследването , следва мотивите , финансите , ятаците в държавата , "Банкери" има замесени???!!!
"Защо", а после .... "кой" ???
09:54 06.02.2026
20 Да те светна
Коментиран от #22
09:56 06.02.2026
21 Хасковски каунь
Ей тва е зрял каунь
09:56 06.02.2026
22 Оракула от Делфи
До коментар #20 от "Да те светна":Така мислим ние, които сме отгледали кучета!
Но тези са ги купили , като всичко друго, не търси емпатия в този случай , убийците са главорези
може да са били "надрусани " ???
"Мексиканските" мафиотски -къртели не признават ни кучета ни котки!!!
10:01 06.02.2026
23 Бай Араб
10:17 06.02.2026
24 Ха ха
10:32 06.02.2026
25 Българинъ
ОМ МАНИ ПЕМЕ ХУМ 💛
Коментиран от #29
10:35 06.02.2026
26 Бай Араб
До коментар #2 от "Пламен":Бас хващам че на 100% си визпитаник на училището Братя Миладинови. По време на правителството на Кирил Петков изцяло с негови министри е организирано всичко.
10:52 06.02.2026
27 Бай Араб
11:01 06.02.2026
28 Достоверен източник
До коментар #2 от "Пламен":Много просто предположение от не умен човек, след като се разбра, че спонсора им е ДС Терзиев,кмета на ПП! Сори - тъпи като паветници вече не е израз, а истина...
11:04 06.02.2026
29 Бай Араб
До коментар #25 от "Българинъ":По конституция ДАНС предоставя информация само на президента .Кой е президента ?
11:14 06.02.2026
30 Бай Араб
11:15 06.02.2026
31 Умен конь
Никой не работи за едната заплата,разберете го това.
Има и бомба в Сърбия ден два след убийството.
Имало и черен път от хижата до сръбската граница.
Слави специалистът правилно е преценил-мафиотско убийство.Сего остава и специалистът да го разкрие.
Жокер ,Търси Здрав прав корав и всичко ще е ОК
11:16 06.02.2026
32 Бай Араб
11:34 06.02.2026
33 Бай Араб
11:37 06.02.2026
34 Анонимен
12:07 06.02.2026
35 Ако Ибиеца е бил Един?? Те са седяли
16:03 06.02.2026
36 Минаваш покрай Ресторанта и Ретренслатор
16:13 06.02.2026
37 щирлиц
17:23 06.02.2026
38 щирлиц
18:02 06.02.2026