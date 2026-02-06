Бойко Найденов: Ако убиецът от Петрохан е един, то той е бил близък на жертвите

Много е важно какви са събраните доказателства. Трудно би могло убийството да се извърши от един човек, или ако е от един човек, то той е бил близък на жертвите, защото няма следи от самозащита. Това заяви по темата за убийството край Петрохан пред бТВ бившият директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор Бойко Найденов.

И заяви, че писмото на издирвания Ивайло Калушев може да не е написан от него, тъй като е изпратено от електронна поща.

Не е много добре да се оставят хората да четат между редовете, каза той по повод изказването на и.ф. гл. прокурор Борислав Сарафов.

И заяви, че има 95% разкриваемост на убийствата, защото повечето пъти става въпрос за битово убийство от близък човек.

"Колегите, които работят в тази област, като че ли подцениха случая", заяви Найденов.

"Има много работа в момента и не допускам, че тя не се върши - но към момента не виждаме някой да излезе и да каже, че това се върши."

Специално за сигнала отпреди 2 години за дете в риск, той съобщи, че не може разследване да се спира, защото родителите не искали да съдействат. Ако има прекратяване, то трябва да е заради обективни фактори - и при това положение прекратено производство да се размахва отново е не само несериозно, ами и тенденциозно.