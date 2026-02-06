Новини
Бойко Найденов: Ако убиецът от Петрохан е един, то той е бил близък на жертвите

6 Февруари, 2026 08:52

И заяви, че писмото на издирвания Ивайло Калушев може да не е написан от него, тъй като е изпратено от електронна поща

Мария Атанасова

Много е важно какви са събраните доказателства. Трудно би могло убийството да се извърши от един човек, или ако е от един човек, то той е бил близък на жертвите, защото няма следи от самозащита. Това заяви по темата за убийството край Петрохан пред бТВ бившият директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор Бойко Найденов.

И заяви, че писмото на издирвания Ивайло Калушев може да не е написан от него, тъй като е изпратено от електронна поща.

Не е много добре да се оставят хората да четат между редовете, каза той по повод изказването на и.ф. гл. прокурор Борислав Сарафов.

И заяви, че има 95% разкриваемост на убийствата, защото повечето пъти става въпрос за битово убийство от близък човек.

"Колегите, които работят в тази област, като че ли подцениха случая", заяви Найденов.

"Има много работа в момента и не допускам, че тя не се върши - но към момента не виждаме някой да излезе и да каже, че това се върши."

Специално за сигнала отпреди 2 години за дете в риск, той съобщи, че не може разследване да се спира, защото родителите не искали да съдействат. Ако има прекратяване, то трябва да е заради обективни фактори - и при това положение прекратено производство да се размахва отново е не само несериозно, ами и тенденциозно.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Дано

    10 1 Отговор
    Олимпийците донесат нещо хубаво в тая забъркана държавица

    08:58 06.02.2026

  • 2 Пламен

    20 3 Отговор
    Бас хващам, че на 100% от ГЕРБ-ДПС НН са замесени и техните подчинени служби и силови министерства се опитват да преиначат и прикрият.

    Коментиран от #26, #28

    08:58 06.02.2026

  • 3 фАНТОМасс

    14 1 Отговор
    Много специалисти - голямо чудо !

    08:59 06.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ИНФО

    12 0 Отговор
    Национална агенция за контрол на защитените територии - Ивайло Валентинов Иванов вързан с....КЪНЕКТ ЮРЪП 31 ООД - СВИЛЕНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА вързана с.....НАДЕЖДА ИНВЕСТМЪНТ АД - БОЯН НИКОЛОВ ИКОНОМОВ вързан с...ТОКУДА БАНК ЕАД - ЦВЕТЕЛИНА БОРИСЛАВОВА КАРАГЬОЗОВА вързанас БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ

    09:00 06.02.2026

  • 6 Василев

    15 4 Отговор
    Всичко е ясно! Спирали са нелегалната сеч на ДПС НН, както и нелегалния трафик на мигранти на ГРОБ! За това да били отстранени! Зад всичко стоят Тиквата и Празчо!!!

    Коментиран от #12

    09:02 06.02.2026

  • 7 триете

    5 0 Отговор
    ли истината ?

    09:06 06.02.2026

  • 8 Сила

    16 0 Отговор
    Двете крайности в БГ то ....чалга и анцузи или "духовно извисяване" и гурута със сандали !!! И всички произтичащи от това последствия....за хората и обществото !!!

    09:07 06.02.2026

  • 9 Вече се чудя

    15 0 Отговор
    Дали не живея в бивша държава?!
    Всякакви бивши се изказаха по въпроса, а настоящите се покриха!
    Г-н Найденов, спред вас, къде се изпокриха лидерите от свинарника?
    А според вас, къде е Пепи еврото?
    А според вас, как брат Галев го премъенаха през границата/ може би умрял/. Нали ги издирааха?
    А според вас, къде изчезгаха ония мъже от Дупница.
    Айде стига!

    Коментиран от #14

    09:11 06.02.2026

  • 10 АЙДЕ БЕ СТИГА

    8 0 Отговор
    С тези ДОГАТКИ. То вече и бебетата знаят че там играят много пари 💰 интереси. И за да разбере разследването що е станало да ги изследват за наркотици и алкохол ако са се натаралянкаЛи до козирката значи може и ""бабка""една да ги застреляла. И КАКТО ВИНАГИ ПОД КИЛИМЧЕТО. ИЛИ ЕДНА КОКОШКА БЕЗ ПРОШКА ЩЕ ГО ОТНЕСЕ.

    Коментиран от #16

    09:12 06.02.2026

  • 11 Бай Араб

    8 1 Отговор
    Явно господин Бойко Найденов е гледал много уестърн филми ,като например ,,Стреляй пръв ,, Какво пречи извършителите да са двама и повече лица и пак да се познават лично ? И разбира се ,че са се познавали след като не е имало реакция от убитите.Май ще ходим на уроци при Ботьо Ботев ,ха ха ха .

    09:14 06.02.2026

  • 12 Бай Араб

    5 5 Отговор

    До коментар #6 от "Василев":

    Няма Тиква ,няма Празчо ,всичко е станало при правителството на Кирил Петков и регистрация жи финансиране

    09:17 06.02.2026

  • 13 Всичко е ясно

    7 3 Отговор
    Убили са ги от ГЕРБ защото са пречели на наркотрафика и дърводобива им.

    Коментиран от #15

    09:17 06.02.2026

  • 14 Бай Араб

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "Вече се чудя":

    Тези въпроси задай пряко на Мая Манолова ,не тук .

    09:18 06.02.2026

  • 15 Бай Араб

    5 4 Отговор

    До коментар #13 от "Всичко е ясно":

    Дърводобив на билото на планината никой не извършва защото е много трудно и няма смисъл , а що се отнася до нарко трафика не си ти човека да казваш каквото и да било .

    09:21 06.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Какво правим?

    3 0 Отговор
    Има дете в неизвестност заедно с изчезналия Ивайло. И един много, много спокоен баща...
    Разградената държава и техно феодализмът са красиви условия за дивата природа, но убийствени за човека, колкото несъвършен да е той.

    09:33 06.02.2026

  • 18 Много

    3 0 Отговор
    си умен , бе ! Как го роди главата ти ?

    09:35 06.02.2026

  • 19 Оракула от Делфи

    3 2 Отговор
    Господин Найденов, вие сте компетентно лице, Прокурор ,
    не е ли по- важно да говорим за мотивите , средствата и спонсорите вместо да се будалосваме ,
    кой кого е убил, и как го еубил , и кучета и следи в снега ???
    Това са вторстепенни неща , които ще се разплетат дори и разследващите да не искат!!!
    Имаме рафинирана фактология за Трафик на канал на антики,бежанци и дрога, и промиване на мозъци
    чрез ( уж Будистка религия) религия на невинни деца с цел да се използат за бъдещи престъпления!
    Не всички знаем , че Будистката религия е нещо съвсем друго и не учи децата да убиват и вършат криминални престъпления!(Не съм Будист , атеист съм.)
    Съвсем друго е, ако използваш Будистката религия , за да промиваш мозъците на децата,
    с цел престъпление!!!
    В името на всяка една религия , можеш да изопачиш нешата в своя полза ,
    християнството , исляма , и юдеизма не правят изключение!
    Мисля , че е поучително за Българския прокурор , да знае че убийствата в Скандинавия , там където има ОПГ
    се извършват днес на 100% от непълнолетни деца! Под контрола на Нарко- синдикати!
    А разследването , следва мотивите , финансите , ятаците в държавата , "Банкери" има замесени???!!!
    "Защо", а после .... "кой" ???

    09:54 06.02.2026

  • 20 Да те светна

    4 0 Отговор
    Ако е близък,няма да убие и кучетата!

    Коментиран от #22

    09:56 06.02.2026

  • 21 Хасковски каунь

    2 0 Отговор
    БРАВО !
    Ей тва е зрял каунь

    09:56 06.02.2026

  • 22 Оракула от Делфи

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Да те светна":

    Така мислим ние, които сме отгледали кучета!
    Но тези са ги купили , като всичко друго, не търси емпатия в този случай , убийците са главорези
    може да са били "надрусани " ???
    "Мексиканските" мафиотски -къртели не признават ни кучета ни котки!!!

    10:01 06.02.2026

  • 23 Бай Араб

    1 6 Отговор
    Партия създадена от Румен Радев с руски пари идва на власт и организира нарко канал . Вземал ли е проценти от канала Румен Радев ?

    10:17 06.02.2026

  • 24 Ха ха

    3 1 Отговор
    Какво го завуртате.Това са наркотрафиканти подкрепяни от върхушката с добавена педуфилопедерасия

    10:32 06.02.2026

  • 25 Българинъ

    1 1 Отговор
    Защо ДАНС,пристигат преди местната полиция и кмета на селото. Тука е истината. Убиха честни хора. Светла им памет ❤️
    ОМ МАНИ ПЕМЕ ХУМ 💛

    Коментиран от #29

    10:35 06.02.2026

  • 26 Бай Араб

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Пламен":

    Бас хващам че на 100% си визпитаник на училището Братя Миладинови. По време на правителството на Кирил Петков изцяло с негови министри е организирано всичко.

    10:52 06.02.2026

  • 27 Бай Араб

    1 2 Отговор
    Ако Румен Радев не е получавал проценти от нарко канала или е получавал малко ,затова нарече ПП Шарлатани,измами ли са го .

    11:01 06.02.2026

  • 28 Достоверен източник

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пламен":

    Много просто предположение от не умен човек, след като се разбра, че спонсора им е ДС Терзиев,кмета на ПП! Сори - тъпи като паветници вече не е израз, а истина...

    11:04 06.02.2026

  • 29 Бай Араб

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Българинъ":

    По конституция ДАНС предоставя информация само на президента .Кой е президента ?

    11:14 06.02.2026

  • 30 Бай Араб

    1 0 Отговор
    По конституция ДАНС предоставя информация само на президента .Кой е президента ?

    11:15 06.02.2026

  • 31 Умен конь

    1 0 Отговор
    Работата е дебела.Никой дума не обелва.ДАНС нищо не знаели.
    Никой не работи за едната заплата,разберете го това.
    Има и бомба в Сърбия ден два след убийството.
    Имало и черен път от хижата до сръбската граница.
    Слави специалистът правилно е преценил-мафиотско убийство.Сего остава и специалистът да го разкрие.
    Жокер ,Търси Здрав прав корав и всичко ще е ОК

    11:16 06.02.2026

  • 32 Бай Араб

    3 2 Отговор
    След тези случки ,скоро този нарко канал няма да заработи и Кирил Петков остава без никакви доходи , да видим дали Кокорчо ще му плаща адвокатите от тук нататък защото Кирил Петков е подсъдим по много дела .

    11:34 06.02.2026

  • 33 Бай Араб

    5 0 Отговор
    С две думи - ДАНС затваря наркоканала заради педофилската мрежа.

    11:37 06.02.2026

  • 34 Анонимен

    3 0 Отговор
    Ако беше държавата, щяхме само да чуем за нещастен случай с пожар и нищо повече. Тук има някой по-сериозен от нашите мутри.

    12:07 06.02.2026

  • 35 Ако Ибиеца е бил Един?? Те са седяли

    1 0 Отговор
    Кротко, за да ги Гърми и тримата в Главите??? Опоени или вързани са били, Бойко?

    16:03 06.02.2026

  • 36 Минаваш покрай Ресторанта и Ретренслатор

    1 0 Отговор
    Катериш се няколко стотин Метра и Горе е почти Равно, Върви пътя, към Хижа Ком! Има плочи на загинали граничари и Пъстири, Ударени от Грамотевици! Вървиш и Право отиваш в Сърбия, Хижа Ком е малко по ниско от Билото! Нее Проблем някой да отиде до Границата?

    16:13 06.02.2026

  • 37 щирлиц

    0 0 Отговор
    Бля,бля и теб те видяххме докато беше на държавна работа.Кучетата прибрани да не лаят, съпротива не е имало щото са били "гости" с униформи. В Нови Искър пак така седнали, подредени, като на стрелбище.Здрав прав Българин, сина му, приятел на щерката и няма да окажат съпротива на оня Росен с пищов 22 кал..Винаги имаш шанс. Петрохан същата работа подредени на колене и разсстреляни, като на стрелбище. Големия въпрос е незаконно придобити униформи или са "били по мярка" на носещите ги. Ивайло и др.2-е лица са късметлии,че НЕ са били там.

    17:23 06.02.2026

  • 38 щирлиц

    0 0 Отговор
    Кучетата не са убити с огнестрелно оръжие. Изгорели са или са се задушили от пожара. Връщам лентата за убийството в Нови Искър. Убийсво от страст /ревност/. Тъй рекоха разследващите.Само,че при тези случаи/убийства/ има само 2/два/ варианта. Вариант 1-Отхвърления се самоубива. Вариант 2 убива "обекта" на желанието/любовта/.Да отиваш "зорна", да убиеш всички роднини в къщата в Нови Искър,след като вече си убил жената,която те е отхвърлила НЕЩО НЕ МИ СЕ ВЪРЗВАШЕ ТОГАВА. Туй ми подсказва 20-е годишен опит в Криминална и работа поне по 6-7 убийства. Едно от който знаково за града в който живея.

    18:02 06.02.2026