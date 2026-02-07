Новини
Неделчо Стойчев: Ивайло Калушев е прекалено нарцистичен, за да посегне на живота си

7 Февруари, 2026 11:10 3 345 94

По думите на криминалния психолог ситуацията напомня по-скоро на престъпление, което не е било напълно планирано, но след това са предприети действия за забавяне или объркване на разследването

Неделчо Стойчев: Ивайло Калушев е прекалено нарцистичен, за да посегне на живота си - 1
Снимка: bTV
бТВ бТВ Телевизия бТВ

„Целият този култ, за който се говори (около Ивайло Калушев ), че е „лама“ и т.н., за мен основното определение от цялото поведение, което има този човек, е, че той е един нарцистичен психопат“, обяви в предаването „Тази събота и неделя“ криминалният психолог и бивш ректор на Академията на МВР доц. Неделчо Стойчев във връзка с тройното убийство в хижа „Петрохан“ и издирвания собственик на хижата – Ивайло Калушев, както и двама младежи

По думите му съобщението, изпратено до майката на Калушев, може да се тълкува като опит да се подготви версия за самоубийство. В текста се съдържат внушения за „писнал живот“, за среща „в други светове“, както и предупреждение, че тя ще чуе неща, на които не бива да вярва.

„Той е прекалено нарцистичен, за да посегне на живота си. По-скоро се цели създаване на впечатление за самоубийство“, посочи психологът.

Доц. Стойчев подчерта, че не твърди наличие на доказани престъпления, но допуска като хипотеза, че зад култовата реторика и представянето на Калушев като духовен водач може да стои прикрита мотивация. По думите му в практиката е известно, че част от т.нар. преференциални педофили търсят социално приемливи начини за достъп до деца.

„Организация, която работи основно с момчета на 13–14 години, е обстоятелство, което не бива да бъде подминавано“, заяви той, като уточни, че говори принципно.

Той подчерта, че при инсценировки извършителят често е близък до жертвите – обстоятелство, което според него също заслужава внимание.

В коментара си доц. Стойчев обърна внимание и на родителите, които са поверявали децата си на Калушев и неговата група. Според него подобно поведение може да се обясни с тежък когнитивен дисонанс – психологическо състояние, при което човек рационализира тревожни решения, за да запази вътрешното си равновесие.

„Иначе родителите няма как да останат в съгласие със себе си. Алтернативата би означавала да приемат, че са изложили децата си на сериозен риск“, обясни психологът.

Според криминалния психолог наличните факти около откриването на телата не подкрепят версията за самоубийство. Труповете са били намерени извън сградата, не са укрити, а е налице и опит за палеж, който обаче не е довел до унищожаване на хижата.

„Ако ставаше дума за самоубийство, логично е това да се случи вътре в помещение, а не навън“, посочи Стойчев.

По думите му ситуацията напомня по-скоро на престъпление, което не е било напълно планирано, но след това са предприети действия за забавяне или объркване на разследването.

В заключение доц. Стойчев заяви, че според него обществеността все още не разполага с верифицирана и съществена информация от разследването. Той подчерта значението на аутопсиите и съдебномедицинските експертизи, които според него са ключови за изясняване на реалната причина за смъртта.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    43 11 Отговор
    Преместили са Черната каса на ГЕРБ а ненужните свидетели са ликвидирани.

    Коментиран от #5, #8, #59

    11:11 07.02.2026

  • 2 АГАТ а Кристи

    57 4 Отговор
    100 % тук има замесени от висшете етажи на властта.!
    Службите с мистрии и маламашка се мъчат да за мажат, но май не им се получава

    Коментиран от #6

    11:15 07.02.2026

  • 3 Дедо Мраз

    42 15 Отговор
    Знайни и незнайни шушляци като тоя се упражняват на чужд гръб. Аз пък виждам Неделчо Стойчев като психопат жадуващ за малко внимание и реклама.

    Коментиран от #10

    11:17 07.02.2026

  • 4 звездите ми говорят

    15 7 Отговор
    Странна или логична връзка на "националната агенция" с момента на регистрация при Сандов и спонсорирана от ДС кмета на столицата и все издънки на не толкова бивша ДС. Специализация в Мексико и продължаване на трафика при Сръбската и Турска граница, обяснява източника на многото пари. 100 хиляди долара награда за информация, заради тия пари.

    11:17 07.02.2026

  • 5 ???

    12 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Къде са я преместили - в кен Ефа ти ли, който гордо наричаш "заведение"?

    Коментиран от #9

    11:17 07.02.2026

  • 6 Анонимен

    15 11 Отговор

    До коментар #2 от "АГАТ а Кристи":

    Ами със сигурност са замесени Пандов и Терзиев

    11:19 07.02.2026

  • 7 умишлено

    48 2 Отговор
    Умишлено насочвате вниманието на българите в грешна посока. Нас не ни интересуват тези престъпници. Нас ни интересува, защо институциите са допуснали последните 5 години да има държава в държавата.

    Коментиран от #12, #18

    11:20 07.02.2026

  • 8 номер 1

    10 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не ти се получават инсинуациите - Костадинов сочи различни връзки на петроханската група.

    11:20 07.02.2026

  • 9 Последния Софиянец

    26 16 Отговор

    До коментар #5 от "???":

    Счетоводителят на Бойко Борисов Дечо Василев и охраната му са почнали да правят оргии в хижата и са привлекли внимание.ДАНС е разчистил терена и е преместил Черната каса на ГЕРБ другаде.

    Коментиран от #17

    11:20 07.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 тоя ченгел

    12 12 Отговор
    беше доста смешен

    11:21 07.02.2026

  • 12 Последния Софиянец

    26 13 Отговор

    До коментар #7 от "умишлено":

    Защото хижата е собственост на бащата на Искра Фидосова която пере мръсните пари на ГЕРБ.

    Коментиран от #15, #19, #25

    11:21 07.02.2026

  • 13 Майна

    16 17 Отговор
    Това е по ПП
    Участие и на Рашков(;закрива МВР , там) месец преди това- пудела с пачките
    Денков разписва пълномощно на НПО- то.
    В последните дни на правителството на Кирил Петков
    Кой създаде ПП-;Радев!
    Канал за хора, педофилия, оръжие и..знаете какво

    11:22 07.02.2026

  • 14 Майна

    19 22 Отговор
    Това е сатанизъм!
    Отвсякъде!
    И навсякъде е ПП !!!
    Радев създаде ПП
    Ала-бала през Президента
    Ето го!

    11:24 07.02.2026

  • 15 викаш

    17 5 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    Васил Терзиев и ПП са спонсори на ГЕРБ? Жива да не бях!

    Коментиран от #34

    11:24 07.02.2026

  • 16 МИР

    21 9 Отговор
    Кой пък е този всезнайко бе? То от такива като тоя шемет няма едно разкрито убийство!
    И от горе на това преподавател на който студентите му също няма да стават за нищо не задруго а защото няма на какво да ги научи.

    11:24 07.02.2026

  • 17 разбрах

    14 11 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    И софийския кмет Васил Терзиев лично е пълнил черната каза на ГЕРБ значи! Разкрихме ги!

    11:26 07.02.2026

  • 18 последните

    10 6 Отговор

    До коментар #7 от "умишлено":

    пет години започват с юмрук и призив: Да си върнем държавата . Много правителства президентски и редовни и в резултат се формират паравоенни организации, но с чии пари е въпроса? Който плаща е поръчал и "музиката".

    11:27 07.02.2026

  • 19 Анонимен

    15 12 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    Хижата не е собственост на бащата на Фидосова,а на Ламата от ПП

    Коментиран от #23

    11:27 07.02.2026

  • 20 Дедо Мраз

    11 6 Отговор
    Мафията тоя път е стъпила накриво и ще си получи заслуженото.

    11:29 07.02.2026

  • 21 Сила

    21 5 Отговор
    Татяна Захариева психонезнамкаквоси и директор на частно "Международно училище Космос " в село Осоица ....???!
    ДАНС и МВР е хубаво да проверят дейността и на това "учебно заведение "...!!!?

    11:30 07.02.2026

  • 22 разбира се

    9 4 Отговор
    В публикувания в медиите текст на писмо до майка му няма и намек да е замислил подобно нещо.
    "Просто си насочи мисълта към мен и ще ме намериш" звучи като намек за телепатична връзка или както там я наричат в средите на медитиращите и магьосниците.

    Коментиран от #67

    11:30 07.02.2026

  • 23 кой е Ламата

    16 6 Отговор

    До коментар #19 от "Анонимен":

    Да не е некой братчед на Асен Василев? Другата мутра Кирил Петков затова ли бега от ПП?

    11:30 07.02.2026

  • 24 Мими Кучева🐕

    25 6 Отговор
    Геюва драма,а онуй 15 годишното що не е одило на училище?🤔🌈🤔

    Коментиран от #27

    11:32 07.02.2026

  • 25 пояснение

    19 3 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    Не се аби, била е, но е закупена от Калушев за нуждите на националните природозащитници, надлежно регистрирани и според Ревизоро с възможност да усвояват европейски средства.

    11:34 07.02.2026

  • 26 Aлфа Вълкът

    17 9 Отговор
    Тоя "герой" не може да си каже името бе, толкова смотан.
    Последна окончателна версия:
    Тези са били някакъв канал на ДАНС, избрали са ги заради това, че познават пещерите, галериите и горските райони.
    Имали са някакъв вътрешен кодекс, който не засяга ДАНС, а той е практикуване на хомосексуализъм за заздравяване на дружбата и обучение на младежи, и приобщаването им към тях.
    Причината за убийството е неясна или е във връзка с канала им или за мен по-вероятно — някой стар майстор да е пожелал ученикът и възникнал любовен скандал.

    Коментиран от #32, #35, #91

    11:37 07.02.2026

  • 27 Сила

    19 9 Отговор

    До коментар #24 от "Мими Кучева🐕":

    Чичо Иво знае всичко ....нема нужда от училище , чичо Иво ще те научи ...затова не ходи на училище !!!
    Бащата за бой и въобще такива родители , хипстъри и псевдо хипари !!! Няма баланс , или са мутри и простаци или пишман еко меко "духовно извисени " личности ....а децата попиват всички и на финала страдат заради такива родители !!!

    11:41 07.02.2026

  • 28 хмм

    7 9 Отговор
    Ако са били златотърсачи, обяснимо е защо са обучавали деца да се катерят и да изследват пещери. Сигурно има места, до които възрастен не може да се добере, но това не е невъзможно за 13-14-годишни деца. По-малките деца биха се изплашили от такава задача, а по-големите вече са достигнали размерите на възрастен.

    Коментиран от #77

    11:42 07.02.2026

  • 29 номер 1

    12 3 Отговор
    Разплитането на чорапа - Кое събитие е камъчето , преобърнало добре спонсорираната и надлежно ретистрирана кола на пара военната група?

    11:43 07.02.2026

  • 30 Оракула от Делфи

    17 7 Отговор
    Г-н Стойчев , уважавам тезата ви за нарцистискаото поведение на въпросното лице,
    но въпроса , на ново е актуален, за какво му е младеж да е постоянно с него неотлъчно, при наличието
    на един вагон доказателства за престъпна каналджийска дейност , било то антики,дрога ,или бежанци???
    Като съпоставя как международните нарко- синдикати действат, на лице е тезата , че тези
    малолетни момчета,са застраховката му , ако" нещата се издънат" , децата като малолетни да поемат вината ,
    било то трафик или убийства!С пари всичко става а "нарциса" и без пари ще го направи от Нарцизма в него!
    Този "Мексикснски възпитаник" е живял в чужбина в услуга на трафика на дрога и бежанци!
    Той е на ясно , как се върши тази дейност , и виждаме че "има резултат" от уменията му??Схемата е на супер ниво!
    Три бази за трафикинг, пещери и златни мини,тракийски некрополи, оръжие и оборудване , тук няма "пропуски"!
    Полицията се чуди, как да прикрива съучастието на политиците , от най-високото ниво в България!

    11:45 07.02.2026

  • 31 Госあ

    16 7 Отговор
    тоо доцент от Симеоново има ли поне една публикация в реферирано списание ? Има доста списания за психология, бай дъ уей. Аман от полуграмотни ганчета. Вземете се в ръце, защото в един момент няма да има връщане към цивилизацията ! Нивото е критично ниско.

    11:46 07.02.2026

  • 32 Майна

    11 8 Отговор

    До коментар #26 от "Aлфа Вълкът":

    Що не свържеш с Мексико, а?
    Не е някаква секта
    Това е международен канал
    Кой има интерес да го сведе до..секта
    Сатанизъм управляващ Света на човеците

    11:47 07.02.2026

  • 33 ще се съглася с това мнение,

    22 4 Отговор
    Всички от кликата, на една определена партийна група се отличават точно с това-нарцитично поведение, его, не търпят критики, нито градивни, нито деградивни, живеят в свой си свят, че са умни , красиви , не това е далеч, ама много далеч от реалността, психопатизъм

    11:50 07.02.2026

  • 34 Хмм

    15 4 Отговор

    До коментар #15 от "викаш":

    сближили са се в сглобката, обикаляха телевизиите да ни убеждават какво добро момче бил пеевски, а те са точнопо това - природа в чист вид, само те да имат достъп, така е и по морето, а и ламата има две къщи близо сред природата - хижа Петрохан в планината (стреля се без предупреждение) и къща в Странджа до морето и все близо до границата, самодето смята, че будизмът е само медитация, не - той е живот без страдания, затова трябва да се освободим от всякакви желания защото тяхното неудовлетворяване води до страдания, а Мексиканеца е имал много желания и все материални

    11:53 07.02.2026

  • 35 Кой е ...

    12 4 Отговор

    До коментар #26 от "Aлфа Вълкът":

    поръчителя , децата не са деца (15 годишен млад мъж става за всичко)
    , по въздрастни са от Комунистическия герой Митко Палаузов???
    Така че фокуса ДАНС остава, но "педофилията" не става за оправдание,
    младежа е неотлъчно , като съучастник до този Пещерняк, във цялата му престъпната дейност!
    Прибрал е дете с проблеми , и му е "лепнал присъда" на малолетен бандит!

    Коментиран от #41, #60

    11:55 07.02.2026

  • 36 Госあ

    19 6 Отговор
    Дано тоя пич успее да се измъкне жив и да е успял да запази компроматите и да ги пусне.

    11:55 07.02.2026

  • 37 Майна

    9 6 Отговор
    Да го напиша..
    ПП зачистиха..своите в канала!
    В България беше Пат Фалън( дипломат,/ ЦРУ,) , говори с Борисов и министърът на външните и на вътрешните работи!!!!
    На 26 .януари!
    След това започна ..числата!
    Тръмп показа,бче е наясно с..каналите!( Лондонсити, сатан)
    Пак ли не включвате?

    Коментиран от #40

    11:56 07.02.2026

  • 38 Ами

    5 3 Отговор
    за нарцистичните типове не е съвсемправ, те са самовлюбени комплексари,искат да бъдат одобрявании акламирани иначе изпадат в депресия, може би затова са тези деца, да покаже какво може

    11:56 07.02.2026

  • 39 Цвете

    10 5 Отговор
    КОГАТО ВСИЧКО ТОВА БЪДЕ ДОКАЗАНО, МОЖЕ ДА ДАВАТ ИНТЕРВЮТО ВСЯКАКВИ " ПСИХОЛОЗИ " .ДО ТОГАВА ЗАМЪЛЧЕТЕ, ЗАЩОТО МОЖЕ ДА ИМА НАМЕСА ОТ ВЪН.

    11:57 07.02.2026

  • 40 абе

    5 6 Отговор

    До коментар #37 от "Майна":

    Някой разбрали този пасквил?

    Коментиран от #52

    11:58 07.02.2026

  • 41 Хмм

    11 2 Отговор

    До коментар #35 от "Кой е ...":

    точно 15 годишен нокаутира началника на полицията в Русе, високо слабо, ама тренирало бойно самбо

    11:59 07.02.2026

  • 42 Камий

    8 4 Отговор
    този Не го Слуша Главата...ю

    12:00 07.02.2026

  • 43 Умен

    12 1 Отговор
    То това е ясно, че са такива! Но нещата са по сложни според мен! Има намесени и политици и влиятелни хора! Мрежите на изврътеняците са огромни

    Коментиран от #48

    12:00 07.02.2026

  • 44 Койчо

    7 6 Отговор
    Ало специалиста, виж дали тоя Калушев, дето е виновен без да е доказано, дали не е рептил или илюминат.

    Коментиран от #47, #76

    12:00 07.02.2026

  • 45 Кой

    8 3 Отговор
    Кой допусна последните пет години да се създаде държава в Държавата?

    12:01 07.02.2026

  • 46 Умен

    7 7 Отговор
    Тия нямат профил на крими хора! Нито за наркотици или подобни неща! Щом е имало млади момчета всичко е ясно! Явно ка ги обработвали да богати изврътеняци

    Коментиран от #56

    12:02 07.02.2026

  • 47 Пепи

    11 0 Отговор

    До коментар #44 от "Койчо":

    Какво по-голямо доказателство искаш от три трупа надлежно подредени на поляната?

    Коментиран от #57

    12:03 07.02.2026

  • 48 Хмм

    13 3 Отговор

    До коментар #43 от "Умен":

    разбира се, че има, получили са одобрение на правителствено ниво да изпълняват функции, които може да изпълнява само държавата, пък и къде другаде в планината има огради, охрана, дронове и надпис стреля се без предупреждение, терзиев бил ходил и го пуснали и не видял надписа, за какво ни смята, а безуханова ги финансирала за дрон, нея също я готвеха за премиер

    12:04 07.02.2026

  • 49 Тити на Кака

    13 8 Отговор
    Да обобщя началното състояние:
    1. Екзекутираните в хижа Петрохан бяха разхвалени от компетентните говорещи глави като жертви на чутовната им борба с горската / или някаква друга/ мафия.
    2. Една седмица полицията бе оплювана, че вместо да търси мафиотите под дърво и камък се занимава с разследването на непрежалимите жертви.

    Обаче вчера се отвори шампанското. И след като излетя тапата вече е ясно:
    1. Любимият учител в неделя цял ден препуска с кола от странджанското село Българи / 12 км до турската граница, население 40 броя/ към скромната си виличка от 1117 кв.м в Петрохан / 8 км до сръбската граница/. Засечен е по телефоните, неговия и тези на съпругите му. Малко преди Петрохан любимият учител праща сърцераздирателния есемес за кочината и изключва тутурутките, отива до виличката си, нарежда на трите дружки да я запалят, барабар с кучетата, после разстрелва тримата глупаци и отпрашва към турската граница със семейството си. Фиксирано от камера, която борците срещу мафията не са успели да унищожат, защото са бързали да се борят с корупцията в кочината.
    2. Така цялата битка на благородни еко рицари с горската мафия се оказа крамола между група розови понита, организирали контрабанден канал под патроната на ПП и ДС.
    Бум!

    Коментиран от #83

    12:04 07.02.2026

  • 50 Госあ

    6 8 Отговор
    Факта че цялата корумпирана пасмина и подлоги на мутрата от банкя в един глас изливат помия по медиите и те охотно разпространяват е показателен. Цветлин Йовчев каза че от изнесената информация няма абсолютно никакви предпоставки за тоя помиярски вой, но разбира се има притеснителни факти за разследване. До момента няма нищо !!!

    12:05 07.02.2026

  • 51 Гражданин.

    4 3 Отговор
    Няма в тази страна ,кой да гарантира живота на този човек . Напротив той е много умен даже за да се скрие.

    12:07 07.02.2026

  • 52 Дончо

    3 4 Отговор

    До коментар #40 от "абе":

    Явно не го слуша главата :)

    12:07 07.02.2026

  • 53 Совите...?

    10 4 Отговор
    Търсете убийците, защото Ивайло и децата може и да не са живи.
    На кого ли му пука за фактите и обективната истината...

    Коментиран от #55, #58

    12:08 07.02.2026

  • 54 Морски

    8 3 Отговор
    Поредния милиционер на терена!

    12:10 07.02.2026

  • 55 ей ся

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "Совите...?":

    ше отроня една сълза

    12:10 07.02.2026

  • 56 Госあ

    9 4 Отговор

    До коментар #46 от "Умен":

    Нямат профил на крими хора, ама са се сблъскали с крими хората. Нашʼте убийци не са за подценяване. Руска школа са все пак. Каналите за хероин са още от времето на бай тошо. Наследник е лицето с прякор от подземния свят - тиквата.

    Коментиран от #64, #65

    12:11 07.02.2026

  • 57 Койчо

    13 2 Отговор

    До коментар #47 от "Пепи":

    2 от труповете имат обгаряния, което значи , че най-вероятно са били в запалената хижа и някой ги е извлякъл от там, за да не изгорят. Аз се съмнявам да са убийците.

    12:13 07.02.2026

  • 58 Тити на Кака

    9 10 Отговор

    До коментар #53 от "Совите...?":

    Човече, в момента цялата полиция в България търси убиеца.
    Иво Калушев търси.
    И се опитва да го намери преди той да убие и двете свидетелки, които вози с колата си.

    12:14 07.02.2026

  • 59 Видьо Видев

    14 10 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    АЗ ОБВИНЯВАМ!

    Другите държави си имат мафиоти,
    мафиотът Борисов си има държава!

    Извършителите и поръчителят на убийствата в Хижата Петрохан,
    няма да бъдат разкрити!
    Както всички останали убийства до сега, които водят до
    мафиота Борисов.
    Само един пример: Разкрилият амфетаминната афера на наркобосът Бойко Борисов,
    разследващият журналист Младен Дочев бе ликвидиран!
    Медии, МВР, Прокуратура, Парламент, Президенство, службите за сигурност-
    цялата държава обслужва мафиота Бойко Борисов.
    Лежал в затвора Панкрац в Чехия.
    Но когато е репатриран у нас за доизлежаване на присъдата,
    ДС-генерал Гоцев го освобождава!
    Без съдебно решение!

    А кой уби
    ВАНЬО ТАНОВ,
    ГЕН. СТОЯН ТОНЕВ,
    МИШО БИРАТА И ЖЕНА МУ...

    Движение Безпартийни Приятели на Слънцето!

    12:15 07.02.2026

  • 60 Aлфа Вълкът

    4 2 Отговор

    До коментар #35 от "Кой е ...":

    Там не мога да стигна до заключение, дали е във връзка с канала за който са отговаряли, може да прекарвали всичко, антики, наркотици, ей такива като Пепи Еврото са им помагали да се укрият и да напуснат граница.
    Много логично звучи, но тези хора са били само нещо като екскурзоводи, не са имали капацитета да сключват сделки и да взимат решения.
    Ето ти една версия, решили да щипват и да работят странично, то там сред тях е имало и обучени убийци на ДАНС.
    ДАНС човекът получава заповед да се отърве от съгрешилите по време на стрелбата той също е убит и тялото е укрито или е някой от мъртвите. Гологлавия да речем, той убива двамата, а келеша или Ламата убиват него. И се чупят защото живи няма да ги оставят.

    12:18 07.02.2026

  • 61 Психопатите

    10 0 Отговор
    Психопатите не посягат на себе си ,но без задръжки и морални угризения убиват околните. Много са комбинативни , лъжат без да им мигне окото. Най-големите масови убийци са психопати и не случайно трудно ги разкриват.

    12:18 07.02.2026

  • 62 Госあ

    8 1 Отговор
    БНТ към бащата на тийнейджъра: Отдавна ли се познават синът ви и Иво Калушев? –
    Ние с Иво се познаваме от около 35 години. Той познава Александър от бебе.

    12:22 07.02.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Едно време

    8 1 Отговор

    До коментар #56 от "Госあ":

    Имаше и един Път на Коприната.Там кой е наследника?

    12:26 07.02.2026

  • 65 Умен

    8 1 Отговор

    До коментар #56 от "Госあ":

    Така е но държавата им е позволила да са там! Ако пречеха на канали на нещо, щеше да са ги махнали отдавна!

    Коментиран от #70

    12:26 07.02.2026

  • 66 Кой

    13 0 Отговор
    Кой допусна последните пет години да се създаде държава в Държавата?

    12:31 07.02.2026

  • 67 Дали?

    6 4 Отговор

    До коментар #22 от "разбира се":

    Това писмо звучи като преведено от чужд език с електронен преводач. Само хора, които познават стила на човека могат да кажат дали е автентично.
    Вместо да търсят убийците, пуснали хрътки да лаят по телевизора. Манипулация, вместо информация...Тук се търси виновен и потвърждаване на полицейските версии, фактите и доказателствата нямат значение.
    Случаят е ясен - да влезе убития.

    Коментиран от #71, #84

    12:32 07.02.2026

  • 68 Не се задава един въпрос...

    4 4 Отговор
    На изявяващите се като ииксперти не се задава въпроса........КАкви заплати са получавали от държавата или държавни институции убитите???След като се каже ,че държавата или нейни ръце са плащали всичко друго е бош.лаф!Не се намери журналист да ги попита.......защо ли???Раздуват Теории как родители плащали...

    12:35 07.02.2026

  • 69 да питам

    15 1 Отговор
    Колко често розовите понита Асен Василев и Васил Терзиев са посещавали хижата, за почивка и презареждане?

    12:36 07.02.2026

  • 70 Госあ

    7 1 Отговор

    До коментар #65 от "Умен":

    Разбира се, че има нещо гнило, което трябва да се разследва както каза Йовчев. Обаче разследването започва с това местени ли са телата, от какво разстояние са разстреляни с какво оръжие и т.н. не съм криминалист, а ако бях щях да съм образован такъв. А не като тоя льольо. Излиза, че бащата на момчето и въпросният са стари семейни приятели и го познава от бебе. Какви са тия кьорфишеци, дето тиквите ги стрелят ? И то главния прокурор на държавата ?! Неземна некомпетентност и явно зависимост

    12:36 07.02.2026

  • 71 Умен

    8 3 Отговор

    До коментар #67 от "Дали?":

    Убийци няма да намерят! Организацията е премахната от създателите си! Това е мафия тя има много разклонения! Тя се занимава със всичко от което има печалба! Тия са се занимавали с забавление на влиятелни хора ,може дори и от чужбина! Епстийн е капка в морето има хиляди в света такива!

    12:39 07.02.2026

  • 72 Трагично

    7 2 Отговор
    Единствения шанс на момчето е само да се измъкне от лапите на Ламата, което не се знаебвузможно ли е, ако е под въздействие на наркотици. Очевидно милицията няма желание да разбие игралната площадка на ДС наследниците. Ще си остане версия ритуално нещо си, защото Мамника не мина

    12:48 07.02.2026

  • 73 Не ядем доматите заедно с колците!

    11 2 Отговор
    И този криминален психолог си трае по въпроса защо не издирват останалите няколко човека, а са се юрнали след Калушев. Явно някой много се страхува,че ако този човек остане жив, ще се развеят публично нечии кирливи ризи.
    В друг сайт пък са написали още по-голяма щуротия - камера била записала как тримата първо прибрали кучетата в сградата, а след това я запалили и после изчезнали от обсега на въпросната камера. И се изказва предположение, че след подпалването те ритуално са се самоубили.
    Хайде, стига ни правихте на балами!

    Коментиран от #78

    12:50 07.02.2026

  • 74 Ами

    8 2 Отговор
    Един криминален психолог трябва да знае, че нарцистичените личности
    търсят признание в обществото, а не живеят като отшелници в хижа в планината.
    Така, че и тази теза издиша.

    12:51 07.02.2026

  • 75 Панчуг

    7 0 Отговор
    Ей,писна ми от тези тъпи милиционери.

    12:52 07.02.2026

  • 76 Друга гледна точка

    6 1 Отговор

    До коментар #44 от "Койчо":

    Нали вече беше изказана хипотезата, че е възможно да е потомък на калушарски род, щом като фамилното му име е такова.
    Поразрови се в етнографската книжинина: Калушарски групи - останка от тайни старобългарски мъжки воински общности. Допреди около един век все още е имало такива групи тук-там из етническата ни територия. Изпълнявали са ритуални танци само в един много кратък период от годината и ако тогава се случвало да се срещнат две такива групи, биели се до смърт и ги погребвали в отделни гобища. През останалото време криели на тайни места специфичните си ритуални облекла и оръжия. Калушарството се предавало от баща на син, под клетва да не издават тайните си на хора, непринадлежащи към калушарските групи. И досега в някои райони се знае къде има калушарски гробове. В никой етнографски музей няма какъвто и да било оригинален калушарски предмет. Запазили са мистериите си в тайна.
    Освен фамилните имена, нищо друго не подсказва кои са правнуците им и не се знае дали те поддържат и днес някакви контакти помежду си.

    13:04 07.02.2026

  • 77 Мнение

    5 0 Отговор

    До коментар #28 от "хмм":

    Преди години в двора на една бабичка отишъл попа с още един доброволец и почнали усилено да копаят. Бабичката отива при началника на милицията да се оплаче, без да знае, че той е най- големия иманяр в селото. И така в днешно време: може да търсили имането на Вълчан войвода, пък може и да го намерили, при толкова пещери наблизо.

    Коментиран от #90

    13:17 07.02.2026

  • 78 Тити на Кака

    6 3 Отговор

    До коментар #73 от "Не ядем доматите заедно с колците!":

    Уведомление към изявяващите се гении тук:

    "Останалите два човека" са булката на г-н Иво Калушев, г-жа Николина Златкова / 23/ и резервната му съпруга, г-жа Макулева /15/.
    Открият ли ламата Калушка, ще открият с нея и съпругите й, те заедно са в колата му.

    Коментиран от #82

    13:23 07.02.2026

  • 79 Боже

    6 3 Отговор
    Какви педофили с толкова оръжие, дронове и камери бре?!?

    13:24 07.02.2026

  • 80 ПП-ДБ ДЕРАСТИ

    10 1 Отговор
    ПП-извратеняци често пребивавали на гости в хижата. Едни редели фалоси с камъни други играели на влакче и да е локомотив все се падало на Асен?

    Коментиран от #86

    13:30 07.02.2026

  • 81 РУЖА ИГНАТОВА

    6 0 Отговор
    МНОГО ШАРАН СРЕД БОГАТИТЕ. ХЕМ АЛЧНИ, ХЕМ ОТ ХАРВАРД А СЕ ХВАЩАТ НА ГОЛА КУКА? ХВЪРЛЯТ ПРЕЗ ТЕРАСИТЕ СИ ПАРИ, КУПУВАТ УАНКОЙНИ, СПОНСОРИРАТ ПСИХАРИ И ПОЛУЧАВАТ ПРОСВЕТЛЕНИЕ, ОПРОЩЕНИЕ, ПРЕЧИСТВАНЕ И ПРЕДСКАЗАНИЯ ПРИ НЯКОЯ НЕГРАМОТНА РОМСКА ВРАЧКА?

    13:47 07.02.2026

  • 82 Пълна каша, бъркотия и неясноти

    1 1 Отговор

    До коментар #78 от "Тити на Кака":

    Нали се твърди, че са били 7 рейнджъри,бре? Последно, 7 или 9? Какви съпруги намесваш тук?

    13:51 07.02.2026

  • 83 Разстоянието между с. Българи

    3 0 Отговор

    До коментар #49 от "Тити на Кака":

    и турската граница ПО ПРАВА ЛИНИЯ е 20 км., но естествено няма как да бъде толкова , заради пресечения терен. Освен ако не летиш с делтапланер!😁

    Инак по горски пътища е около 55 км. По асфалта с кола е 67 км. до ГКПП Малко Търново.
    Образовай се малко... първо!

    13:58 07.02.2026

  • 84 Не мисля като теб

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "Дали?":

    Ако е живял дълги години в чужбина, това може да се е отразило на начина, по който се изразява.

    14:05 07.02.2026

  • 85 Никаква лама не е

    2 0 Отговор
    Като снимаха къщата край морето където го видели последно беше закачил листове с някаво учение,да се виждат.

    14:18 07.02.2026

  • 86 ИСТИНАТА

    2 3 Отговор

    До коментар #80 от "ПП-ДБ ДЕРАСТИ":

    Другите държави си имат мафиоти,
    мафиотът Борисов си има държава!

    Извършителите и поръчителят на убийствата в Хижата Петрохан,
    няма да бъдат разкрити!
    Както всички останали убийства до сега, които водят до
    мафиота Борисов.
    Само един пример: Разкрилият амфетаминната афера на наркобосът Бойко Борисов,
    разследващият журналист Младен Дочев бе ликвидиран!
    Медии, МВР, Прокуратура, Парламент, Президенство, службите за сигурност-
    цялата държава обслужва мафиота Бойко Борисов.
    Лежал в затвора Панкрац в Чехия.
    Но когато е репатриран у нас за доизлежаване на присъдата,
    ДС-генерал Гоцев го освобождава!
    Без съдебно решение!

    А кой уби
    ВАНЬО ТАНОВ,
    ГЕН. СТОЯН ТОНЕВ,
    МИШО БИРАТА И ЖЕНА МУ...

    14:20 07.02.2026

  • 87 трът

    2 0 Отговор
    А може просто ония тримата да не са си платили наема да е имало оръжия но в каса и само Тоя да е знаел кода.

    14:23 07.02.2026

  • 88 Фолклористът

    2 0 Отговор
    Днешните изследователи се занимават само с най-късните прояви на КАЛУШарството и го изравняват с лечителските практики на русалийството. Подминават шаманските елементи на ритуалите. Тълкуват онова, което се пресъздава чрез съвременната художествена самодейност и в повечето случаи е бутафория. Четете какво са писали най-старите етнографи.

    14:24 07.02.2026

  • 89 Балонът издиша

    1 0 Отговор
    Всеки престъпник търси прикритие. Действа анонимен зад него. А те са по скоро на показ.

    Коментиран от #93

    14:31 07.02.2026

  • 90 хе хе

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "Мнение":

    Едва ли имането е било в двора на бабичката! Ако обаче и попът е бил там, може да са търсели нещо, откраднато от селската църква. Освен иманяри, има ли апаши във вашето село?

    14:32 07.02.2026

  • 91 И това го има.

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Aлфа Вълкът":

    Всички войни стават за жени или пари.При групировката,както изнасят фактите,пари бол,имоти също,превозни средства също,големи софри .....И издирвания елемент,явно не си дава своето,взема го със себе си,и дим да го няма.Но това си остава предположение.

    Коментиран от #92

    14:54 07.02.2026

  • 92 Балонът издиша

    0 0 Отговор

    До коментар #91 от "И това го има.":

    Ала-Бала!

    15:00 07.02.2026

  • 93 Досега

    1 0 Отговор

    До коментар #89 от "Балонът издиша":

    Просто бяха умело замаскирани.На показ излезнаха труповете и пожара.Къде са другите оцелели--търсят ги под дърво и камък.И в цялата тази история общественият интерес,не,общественото негодувание се дължи на непълнолетните момчета.И ще гори още дълго.Българският манталитет,стане ли въпрос за деца,се включва на пълни обороти,дори и за чуждо дете поставено в риск....Народопсихологията ни е такава.

    15:18 07.02.2026

  • 94 Версия 313

    2 0 Отговор
    Животът на останалите живи свидетели е в опасност. По всяка вероятност е замесен голям мафиотски бос. Не случайно очернят останалите живи свидетели. Подготвя се отстраняването им ако още са живи. Някой много се страхува истината да не излезе на яве.

    15:36 07.02.2026