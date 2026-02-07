Неделчо Стойчев: Ивайло Калушев е прекалено нарцистичен, за да посегне на живота си

„Целият този култ, за който се говори (около Ивайло Калушев ), че е „лама“ и т.н., за мен основното определение от цялото поведение, което има този човек, е, че той е един нарцистичен психопат“, обяви в предаването „Тази събота и неделя“ криминалният психолог и бивш ректор на Академията на МВР доц. Неделчо Стойчев във връзка с тройното убийство в хижа „Петрохан“ и издирвания собственик на хижата – Ивайло Калушев, както и двама младежи
По думите му съобщението, изпратено до майката на Калушев, може да се тълкува като опит да се подготви версия за самоубийство. В текста се съдържат внушения за „писнал живот“, за среща „в други светове“, както и предупреждение, че тя ще чуе неща, на които не бива да вярва.
„Той е прекалено нарцистичен, за да посегне на живота си. По-скоро се цели създаване на впечатление за самоубийство“, посочи психологът.
Доц. Стойчев подчерта, че не твърди наличие на доказани престъпления, но допуска като хипотеза, че зад култовата реторика и представянето на Калушев като духовен водач може да стои прикрита мотивация. По думите му в практиката е известно, че част от т.нар. преференциални педофили търсят социално приемливи начини за достъп до деца.
„Организация, която работи основно с момчета на 13–14 години, е обстоятелство, което не бива да бъде подминавано“, заяви той, като уточни, че говори принципно.
Той подчерта, че при инсценировки извършителят често е близък до жертвите – обстоятелство, което според него също заслужава внимание.
В коментара си доц. Стойчев обърна внимание и на родителите, които са поверявали децата си на Калушев и неговата група. Според него подобно поведение може да се обясни с тежък когнитивен дисонанс – психологическо състояние, при което човек рационализира тревожни решения, за да запази вътрешното си равновесие.
„Иначе родителите няма как да останат в съгласие със себе си. Алтернативата би означавала да приемат, че са изложили децата си на сериозен риск“, обясни психологът.
Според криминалния психолог наличните факти около откриването на телата не подкрепят версията за самоубийство. Труповете са били намерени извън сградата, не са укрити, а е налице и опит за палеж, който обаче не е довел до унищожаване на хижата.
„Ако ставаше дума за самоубийство, логично е това да се случи вътре в помещение, а не навън“, посочи Стойчев.
По думите му ситуацията напомня по-скоро на престъпление, което не е било напълно планирано, но след това са предприети действия за забавяне или объркване на разследването.
В заключение доц. Стойчев заяви, че според него обществеността все още не разполага с верифицирана и съществена информация от разследването. Той подчерта значението на аутопсиите и съдебномедицинските експертизи, които според него са ключови за изясняване на реалната причина за смъртта.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #8, #59
11:11 07.02.2026
2 АГАТ а Кристи
Службите с мистрии и маламашка се мъчат да за мажат, но май не им се получава
Коментиран от #6
11:15 07.02.2026
3 Дедо Мраз
Коментиран от #10
11:17 07.02.2026
4 звездите ми говорят
11:17 07.02.2026
5 ???
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Къде са я преместили - в кен Ефа ти ли, който гордо наричаш "заведение"?
Коментиран от #9
11:17 07.02.2026
6 Анонимен
До коментар #2 от "АГАТ а Кристи":Ами със сигурност са замесени Пандов и Терзиев
11:19 07.02.2026
7 умишлено
Коментиран от #12, #18
11:20 07.02.2026
8 номер 1
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не ти се получават инсинуациите - Костадинов сочи различни връзки на петроханската група.
11:20 07.02.2026
9 Последния Софиянец
До коментар #5 от "???":Счетоводителят на Бойко Борисов Дечо Василев и охраната му са почнали да правят оргии в хижата и са привлекли внимание.ДАНС е разчистил терена и е преместил Черната каса на ГЕРБ другаде.
Коментиран от #17
11:20 07.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 тоя ченгел
11:21 07.02.2026
12 Последния Софиянец
До коментар #7 от "умишлено":Защото хижата е собственост на бащата на Искра Фидосова която пере мръсните пари на ГЕРБ.
Коментиран от #15, #19, #25
11:21 07.02.2026
13 Майна
Участие и на Рашков(;закрива МВР , там) месец преди това- пудела с пачките
Денков разписва пълномощно на НПО- то.
В последните дни на правителството на Кирил Петков
Кой създаде ПП-;Радев!
Канал за хора, педофилия, оръжие и..знаете какво
11:22 07.02.2026
14 Майна
Отвсякъде!
И навсякъде е ПП !!!
Радев създаде ПП
Ала-бала през Президента
Ето го!
11:24 07.02.2026
15 викаш
До коментар #12 от "Последния Софиянец":Васил Терзиев и ПП са спонсори на ГЕРБ? Жива да не бях!
Коментиран от #34
11:24 07.02.2026
16 МИР
И от горе на това преподавател на който студентите му също няма да стават за нищо не задруго а защото няма на какво да ги научи.
11:24 07.02.2026
17 разбрах
До коментар #9 от "Последния Софиянец":И софийския кмет Васил Терзиев лично е пълнил черната каза на ГЕРБ значи! Разкрихме ги!
11:26 07.02.2026
18 последните
До коментар #7 от "умишлено":пет години започват с юмрук и призив: Да си върнем държавата . Много правителства президентски и редовни и в резултат се формират паравоенни организации, но с чии пари е въпроса? Който плаща е поръчал и "музиката".
11:27 07.02.2026
19 Анонимен
До коментар #12 от "Последния Софиянец":Хижата не е собственост на бащата на Фидосова,а на Ламата от ПП
Коментиран от #23
11:27 07.02.2026
20 Дедо Мраз
11:29 07.02.2026
21 Сила
ДАНС и МВР е хубаво да проверят дейността и на това "учебно заведение "...!!!?
11:30 07.02.2026
22 разбира се
"Просто си насочи мисълта към мен и ще ме намериш" звучи като намек за телепатична връзка или както там я наричат в средите на медитиращите и магьосниците.
Коментиран от #67
11:30 07.02.2026
23 кой е Ламата
До коментар #19 от "Анонимен":Да не е некой братчед на Асен Василев? Другата мутра Кирил Петков затова ли бега от ПП?
11:30 07.02.2026
24 Мими Кучева🐕
Коментиран от #27
11:32 07.02.2026
25 пояснение
До коментар #12 от "Последния Софиянец":Не се аби, била е, но е закупена от Калушев за нуждите на националните природозащитници, надлежно регистрирани и според Ревизоро с възможност да усвояват европейски средства.
11:34 07.02.2026
26 Aлфа Вълкът
Последна окончателна версия:
Тези са били някакъв канал на ДАНС, избрали са ги заради това, че познават пещерите, галериите и горските райони.
Имали са някакъв вътрешен кодекс, който не засяга ДАНС, а той е практикуване на хомосексуализъм за заздравяване на дружбата и обучение на младежи, и приобщаването им към тях.
Причината за убийството е неясна или е във връзка с канала им или за мен по-вероятно — някой стар майстор да е пожелал ученикът и възникнал любовен скандал.
Коментиран от #32, #35, #91
11:37 07.02.2026
27 Сила
До коментар #24 от "Мими Кучева🐕":Чичо Иво знае всичко ....нема нужда от училище , чичо Иво ще те научи ...затова не ходи на училище !!!
Бащата за бой и въобще такива родители , хипстъри и псевдо хипари !!! Няма баланс , или са мутри и простаци или пишман еко меко "духовно извисени " личности ....а децата попиват всички и на финала страдат заради такива родители !!!
11:41 07.02.2026
28 хмм
Коментиран от #77
11:42 07.02.2026
29 номер 1
11:43 07.02.2026
30 Оракула от Делфи
но въпроса , на ново е актуален, за какво му е младеж да е постоянно с него неотлъчно, при наличието
на един вагон доказателства за престъпна каналджийска дейност , било то антики,дрога ,или бежанци???
Като съпоставя как международните нарко- синдикати действат, на лице е тезата , че тези
малолетни момчета,са застраховката му , ако" нещата се издънат" , децата като малолетни да поемат вината ,
било то трафик или убийства!С пари всичко става а "нарциса" и без пари ще го направи от Нарцизма в него!
Този "Мексикснски възпитаник" е живял в чужбина в услуга на трафика на дрога и бежанци!
Той е на ясно , как се върши тази дейност , и виждаме че "има резултат" от уменията му??Схемата е на супер ниво!
Три бази за трафикинг, пещери и златни мини,тракийски некрополи, оръжие и оборудване , тук няма "пропуски"!
Полицията се чуди, как да прикрива съучастието на политиците , от най-високото ниво в България!
11:45 07.02.2026
31 Госあ
11:46 07.02.2026
32 Майна
До коментар #26 от "Aлфа Вълкът":Що не свържеш с Мексико, а?
Не е някаква секта
Това е международен канал
Кой има интерес да го сведе до..секта
Сатанизъм управляващ Света на човеците
11:47 07.02.2026
33 ще се съглася с това мнение,
11:50 07.02.2026
34 Хмм
До коментар #15 от "викаш":сближили са се в сглобката, обикаляха телевизиите да ни убеждават какво добро момче бил пеевски, а те са точнопо това - природа в чист вид, само те да имат достъп, така е и по морето, а и ламата има две къщи близо сред природата - хижа Петрохан в планината (стреля се без предупреждение) и къща в Странджа до морето и все близо до границата, самодето смята, че будизмът е само медитация, не - той е живот без страдания, затова трябва да се освободим от всякакви желания защото тяхното неудовлетворяване води до страдания, а Мексиканеца е имал много желания и все материални
11:53 07.02.2026
35 Кой е ...
До коментар #26 от "Aлфа Вълкът":поръчителя , децата не са деца (15 годишен млад мъж става за всичко)
, по въздрастни са от Комунистическия герой Митко Палаузов???
Така че фокуса ДАНС остава, но "педофилията" не става за оправдание,
младежа е неотлъчно , като съучастник до този Пещерняк, във цялата му престъпната дейност!
Прибрал е дете с проблеми , и му е "лепнал присъда" на малолетен бандит!
Коментиран от #41, #60
11:55 07.02.2026
36 Госあ
11:55 07.02.2026
37 Майна
ПП зачистиха..своите в канала!
В България беше Пат Фалън( дипломат,/ ЦРУ,) , говори с Борисов и министърът на външните и на вътрешните работи!!!!
На 26 .януари!
След това започна ..числата!
Тръмп показа,бче е наясно с..каналите!( Лондонсити, сатан)
Пак ли не включвате?
Коментиран от #40
11:56 07.02.2026
38 Ами
11:56 07.02.2026
39 Цвете
11:57 07.02.2026
40 абе
До коментар #37 от "Майна":Някой разбрали този пасквил?
Коментиран от #52
11:58 07.02.2026
41 Хмм
До коментар #35 от "Кой е ...":точно 15 годишен нокаутира началника на полицията в Русе, високо слабо, ама тренирало бойно самбо
11:59 07.02.2026
42 Камий
12:00 07.02.2026
43 Умен
Коментиран от #48
12:00 07.02.2026
44 Койчо
Коментиран от #47, #76
12:00 07.02.2026
45 Кой
12:01 07.02.2026
46 Умен
Коментиран от #56
12:02 07.02.2026
47 Пепи
До коментар #44 от "Койчо":Какво по-голямо доказателство искаш от три трупа надлежно подредени на поляната?
Коментиран от #57
12:03 07.02.2026
48 Хмм
До коментар #43 от "Умен":разбира се, че има, получили са одобрение на правителствено ниво да изпълняват функции, които може да изпълнява само държавата, пък и къде другаде в планината има огради, охрана, дронове и надпис стреля се без предупреждение, терзиев бил ходил и го пуснали и не видял надписа, за какво ни смята, а безуханова ги финансирала за дрон, нея също я готвеха за премиер
12:04 07.02.2026
49 Тити на Кака
1. Екзекутираните в хижа Петрохан бяха разхвалени от компетентните говорещи глави като жертви на чутовната им борба с горската / или някаква друга/ мафия.
2. Една седмица полицията бе оплювана, че вместо да търси мафиотите под дърво и камък се занимава с разследването на непрежалимите жертви.
Обаче вчера се отвори шампанското. И след като излетя тапата вече е ясно:
1. Любимият учител в неделя цял ден препуска с кола от странджанското село Българи / 12 км до турската граница, население 40 броя/ към скромната си виличка от 1117 кв.м в Петрохан / 8 км до сръбската граница/. Засечен е по телефоните, неговия и тези на съпругите му. Малко преди Петрохан любимият учител праща сърцераздирателния есемес за кочината и изключва тутурутките, отива до виличката си, нарежда на трите дружки да я запалят, барабар с кучетата, после разстрелва тримата глупаци и отпрашва към турската граница със семейството си. Фиксирано от камера, която борците срещу мафията не са успели да унищожат, защото са бързали да се борят с корупцията в кочината.
2. Така цялата битка на благородни еко рицари с горската мафия се оказа крамола между група розови понита, организирали контрабанден канал под патроната на ПП и ДС.
Бум!
Коментиран от #83
12:04 07.02.2026
50 Госあ
12:05 07.02.2026
51 Гражданин.
12:07 07.02.2026
52 Дончо
До коментар #40 от "абе":Явно не го слуша главата :)
12:07 07.02.2026
53 Совите...?
На кого ли му пука за фактите и обективната истината...
Коментиран от #55, #58
12:08 07.02.2026
54 Морски
12:10 07.02.2026
55 ей ся
До коментар #53 от "Совите...?":ше отроня една сълза
12:10 07.02.2026
56 Госあ
До коментар #46 от "Умен":Нямат профил на крими хора, ама са се сблъскали с крими хората. Нашʼте убийци не са за подценяване. Руска школа са все пак. Каналите за хероин са още от времето на бай тошо. Наследник е лицето с прякор от подземния свят - тиквата.
Коментиран от #64, #65
12:11 07.02.2026
57 Койчо
До коментар #47 от "Пепи":2 от труповете имат обгаряния, което значи , че най-вероятно са били в запалената хижа и някой ги е извлякъл от там, за да не изгорят. Аз се съмнявам да са убийците.
12:13 07.02.2026
58 Тити на Кака
До коментар #53 от "Совите...?":Човече, в момента цялата полиция в България търси убиеца.
Иво Калушев търси.
И се опитва да го намери преди той да убие и двете свидетелки, които вози с колата си.
12:14 07.02.2026
59 Видьо Видев
До коментар #1 от "Последния Софиянец":АЗ ОБВИНЯВАМ!
Другите държави си имат мафиоти,
мафиотът Борисов си има държава!
Извършителите и поръчителят на убийствата в Хижата Петрохан,
няма да бъдат разкрити!
Както всички останали убийства до сега, които водят до
мафиота Борисов.
Само един пример: Разкрилият амфетаминната афера на наркобосът Бойко Борисов,
разследващият журналист Младен Дочев бе ликвидиран!
Медии, МВР, Прокуратура, Парламент, Президенство, службите за сигурност-
цялата държава обслужва мафиота Бойко Борисов.
Лежал в затвора Панкрац в Чехия.
Но когато е репатриран у нас за доизлежаване на присъдата,
ДС-генерал Гоцев го освобождава!
Без съдебно решение!
А кой уби
ВАНЬО ТАНОВ,
ГЕН. СТОЯН ТОНЕВ,
МИШО БИРАТА И ЖЕНА МУ...
Движение Безпартийни Приятели на Слънцето!
12:15 07.02.2026
60 Aлфа Вълкът
До коментар #35 от "Кой е ...":Там не мога да стигна до заключение, дали е във връзка с канала за който са отговаряли, може да прекарвали всичко, антики, наркотици, ей такива като Пепи Еврото са им помагали да се укрият и да напуснат граница.
Много логично звучи, но тези хора са били само нещо като екскурзоводи, не са имали капацитета да сключват сделки и да взимат решения.
Ето ти една версия, решили да щипват и да работят странично, то там сред тях е имало и обучени убийци на ДАНС.
ДАНС човекът получава заповед да се отърве от съгрешилите по време на стрелбата той също е убит и тялото е укрито или е някой от мъртвите. Гологлавия да речем, той убива двамата, а келеша или Ламата убиват него. И се чупят защото живи няма да ги оставят.
12:18 07.02.2026
61 Психопатите
12:18 07.02.2026
62 Госあ
Ние с Иво се познаваме от около 35 години. Той познава Александър от бебе.
12:22 07.02.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Едно време
До коментар #56 от "Госあ":Имаше и един Път на Коприната.Там кой е наследника?
12:26 07.02.2026
65 Умен
До коментар #56 от "Госあ":Така е но държавата им е позволила да са там! Ако пречеха на канали на нещо, щеше да са ги махнали отдавна!
Коментиран от #70
12:26 07.02.2026
66 Кой
12:31 07.02.2026
67 Дали?
До коментар #22 от "разбира се":Това писмо звучи като преведено от чужд език с електронен преводач. Само хора, които познават стила на човека могат да кажат дали е автентично.
Вместо да търсят убийците, пуснали хрътки да лаят по телевизора. Манипулация, вместо информация...Тук се търси виновен и потвърждаване на полицейските версии, фактите и доказателствата нямат значение.
Случаят е ясен - да влезе убития.
Коментиран от #71, #84
12:32 07.02.2026
68 Не се задава един въпрос...
12:35 07.02.2026
69 да питам
12:36 07.02.2026
70 Госあ
До коментар #65 от "Умен":Разбира се, че има нещо гнило, което трябва да се разследва както каза Йовчев. Обаче разследването започва с това местени ли са телата, от какво разстояние са разстреляни с какво оръжие и т.н. не съм криминалист, а ако бях щях да съм образован такъв. А не като тоя льольо. Излиза, че бащата на момчето и въпросният са стари семейни приятели и го познава от бебе. Какви са тия кьорфишеци, дето тиквите ги стрелят ? И то главния прокурор на държавата ?! Неземна некомпетентност и явно зависимост
12:36 07.02.2026
71 Умен
До коментар #67 от "Дали?":Убийци няма да намерят! Организацията е премахната от създателите си! Това е мафия тя има много разклонения! Тя се занимава със всичко от което има печалба! Тия са се занимавали с забавление на влиятелни хора ,може дори и от чужбина! Епстийн е капка в морето има хиляди в света такива!
12:39 07.02.2026
72 Трагично
12:48 07.02.2026
73 Не ядем доматите заедно с колците!
В друг сайт пък са написали още по-голяма щуротия - камера била записала как тримата първо прибрали кучетата в сградата, а след това я запалили и после изчезнали от обсега на въпросната камера. И се изказва предположение, че след подпалването те ритуално са се самоубили.
Хайде, стига ни правихте на балами!
Коментиран от #78
12:50 07.02.2026
74 Ами
търсят признание в обществото, а не живеят като отшелници в хижа в планината.
Така, че и тази теза издиша.
12:51 07.02.2026
75 Панчуг
12:52 07.02.2026
76 Друга гледна точка
До коментар #44 от "Койчо":Нали вече беше изказана хипотезата, че е възможно да е потомък на калушарски род, щом като фамилното му име е такова.
Поразрови се в етнографската книжинина: Калушарски групи - останка от тайни старобългарски мъжки воински общности. Допреди около един век все още е имало такива групи тук-там из етническата ни територия. Изпълнявали са ритуални танци само в един много кратък период от годината и ако тогава се случвало да се срещнат две такива групи, биели се до смърт и ги погребвали в отделни гобища. През останалото време криели на тайни места специфичните си ритуални облекла и оръжия. Калушарството се предавало от баща на син, под клетва да не издават тайните си на хора, непринадлежащи към калушарските групи. И досега в някои райони се знае къде има калушарски гробове. В никой етнографски музей няма какъвто и да било оригинален калушарски предмет. Запазили са мистериите си в тайна.
Освен фамилните имена, нищо друго не подсказва кои са правнуците им и не се знае дали те поддържат и днес някакви контакти помежду си.
13:04 07.02.2026
77 Мнение
До коментар #28 от "хмм":Преди години в двора на една бабичка отишъл попа с още един доброволец и почнали усилено да копаят. Бабичката отива при началника на милицията да се оплаче, без да знае, че той е най- големия иманяр в селото. И така в днешно време: може да търсили имането на Вълчан войвода, пък може и да го намерили, при толкова пещери наблизо.
Коментиран от #90
13:17 07.02.2026
78 Тити на Кака
До коментар #73 от "Не ядем доматите заедно с колците!":Уведомление към изявяващите се гении тук:
"Останалите два човека" са булката на г-н Иво Калушев, г-жа Николина Златкова / 23/ и резервната му съпруга, г-жа Макулева /15/.
Открият ли ламата Калушка, ще открият с нея и съпругите й, те заедно са в колата му.
Коментиран от #82
13:23 07.02.2026
79 Боже
13:24 07.02.2026
80 ПП-ДБ ДЕРАСТИ
Коментиран от #86
13:30 07.02.2026
81 РУЖА ИГНАТОВА
13:47 07.02.2026
82 Пълна каша, бъркотия и неясноти
До коментар #78 от "Тити на Кака":Нали се твърди, че са били 7 рейнджъри,бре? Последно, 7 или 9? Какви съпруги намесваш тук?
13:51 07.02.2026
83 Разстоянието между с. Българи
До коментар #49 от "Тити на Кака":и турската граница ПО ПРАВА ЛИНИЯ е 20 км., но естествено няма как да бъде толкова , заради пресечения терен. Освен ако не летиш с делтапланер!😁
Инак по горски пътища е около 55 км. По асфалта с кола е 67 км. до ГКПП Малко Търново.
Образовай се малко... първо!
13:58 07.02.2026
84 Не мисля като теб
До коментар #67 от "Дали?":Ако е живял дълги години в чужбина, това може да се е отразило на начина, по който се изразява.
14:05 07.02.2026
85 Никаква лама не е
14:18 07.02.2026
86 ИСТИНАТА
До коментар #80 от "ПП-ДБ ДЕРАСТИ":Другите държави си имат мафиоти,
мафиотът Борисов си има държава!
Извършителите и поръчителят на убийствата в Хижата Петрохан,
няма да бъдат разкрити!
Както всички останали убийства до сега, които водят до
мафиота Борисов.
Само един пример: Разкрилият амфетаминната афера на наркобосът Бойко Борисов,
разследващият журналист Младен Дочев бе ликвидиран!
Медии, МВР, Прокуратура, Парламент, Президенство, службите за сигурност-
цялата държава обслужва мафиота Бойко Борисов.
Лежал в затвора Панкрац в Чехия.
Но когато е репатриран у нас за доизлежаване на присъдата,
ДС-генерал Гоцев го освобождава!
Без съдебно решение!
А кой уби
ВАНЬО ТАНОВ,
ГЕН. СТОЯН ТОНЕВ,
МИШО БИРАТА И ЖЕНА МУ...
14:20 07.02.2026
87 трът
14:23 07.02.2026
88 Фолклористът
14:24 07.02.2026
89 Балонът издиша
Коментиран от #93
14:31 07.02.2026
90 хе хе
До коментар #77 от "Мнение":Едва ли имането е било в двора на бабичката! Ако обаче и попът е бил там, може да са търсели нещо, откраднато от селската църква. Освен иманяри, има ли апаши във вашето село?
14:32 07.02.2026
91 И това го има.
До коментар #26 от "Aлфа Вълкът":Всички войни стават за жени или пари.При групировката,както изнасят фактите,пари бол,имоти също,превозни средства също,големи софри .....И издирвания елемент,явно не си дава своето,взема го със себе си,и дим да го няма.Но това си остава предположение.
Коментиран от #92
14:54 07.02.2026
92 Балонът издиша
До коментар #91 от "И това го има.":Ала-Бала!
15:00 07.02.2026
93 Досега
До коментар #89 от "Балонът издиша":Просто бяха умело замаскирани.На показ излезнаха труповете и пожара.Къде са другите оцелели--търсят ги под дърво и камък.И в цялата тази история общественият интерес,не,общественото негодувание се дължи на непълнолетните момчета.И ще гори още дълго.Българският манталитет,стане ли въпрос за деца,се включва на пълни обороти,дори и за чуждо дете поставено в риск....Народопсихологията ни е такава.
15:18 07.02.2026
94 Версия 313
15:36 07.02.2026