Новини
Крими »
Арестуваха бивш общински съветник в Пловдив по подозрение за купуване на гласове

Арестуваха бивш общински съветник в Пловдив по подозрение за купуване на гласове

25 Март, 2026 15:21 636 8

  • айри мурад-
  • общински съветник-
  • арестуван

Той е изведен с белезници от къщата, където живее

Арестуваха бивш общински съветник в Пловдив по подозрение за купуване на гласове - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Акция на МВР срещу купуването на гласове тече в ромския квартал „Столипиново“ в Пловдив. Арестуван е Айри Мурад – погребален агент и ходжа, който е бивш общински съветник, съобщава bTV.

Той е изведен с белезници от къщата, където живее.

Арестуваният се опита да говори с журналисти. По думите му всичко е нагласено. Негови съседи се опитаха да го защитят. Твърдят, че бил тежко болен. От МВР са категорични, че ходжата е търгувал с влияние за изборите.

В дома му полицаите открили списъци с имена и голяма сума пари.

Арестът му е по подозрение за нарушения на изборните права на хора от квартала, обясниха от полицията, съобщава БНТ.

Айри Мурад стана скандално известен като първият общински съветник на Пловдив без завършено средно образование.

По-късно се явил на матура и от втория опит преминал към по-високата образователна степен. В мандата 2015 – 2019 година той е бил и член на комисията по образование, наука, вероизповедание и етнически въпроси в местния парламент.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Давай

    9 0 Отговор
    Дечев. Всички в Кауша. Бой по Свинитеее.

    15:23 25.03.2026

  • 2 избирател

    10 0 Отговор
    Хубаво е напишат за коя партия е купувал , макар, че ние се досещаме по снимката .

    15:24 25.03.2026

  • 3 Сила

    8 0 Отговор
    Това анцуг Адидас ( черен ) и БМВ ( черно ) трябва да бъдат криминализирани в БГ то ....притежателите им директно в затвора без съд !!!

    15:24 25.03.2026

  • 4 коментатор

    9 0 Отговор
    Уж ново начало , пък то пак от същото ,срамота значи

    15:25 25.03.2026

  • 5 Без думи!

    7 0 Отговор
    И е бил : член на комисията по образование, наука, вероизповедание и етнически въпроси в местния парламент, което е безумие. Сринаха държавата, чувството за държавност и справедливо правораздаване!

    15:31 25.03.2026

  • 6 Престъпниците на мутрата банкянска

    1 0 Отговор
    И оная осъдена за тежка корупция и кражби св--ин--я де--бе-ла от дъпъсъ- нн тормозят през бухалките си в РИОСВ, бабх, престъпниците им в ЧСИтата и къде ли не все още редовите граждани и никой не може да ги контролира, как ще ме убедят тези от това служебно правителство, че ще опазят честен изборния вот от същите тия престъпници мръсни, които вилнеят в момента навсякъде и мачкат българските граждани до съсипване и смърт!?

    15:31 25.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Прокуратурата ги крие

    1 0 Отговор
    Пернишка полицаи са пратили убийци в град Барселона Испания!

    15:37 25.03.2026