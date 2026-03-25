Арестуваха бивш общински съветник в Пловдив по подозрение за купуване на гласове

Акция на МВР срещу купуването на гласове тече в ромския квартал „Столипиново“ в Пловдив. Арестуван е Айри Мурад – погребален агент и ходжа, който е бивш общински съветник, съобщава bTV.

Той е изведен с белезници от къщата, където живее.

Арестуваният се опита да говори с журналисти. По думите му всичко е нагласено. Негови съседи се опитаха да го защитят. Твърдят, че бил тежко болен. От МВР са категорични, че ходжата е търгувал с влияние за изборите.

В дома му полицаите открили списъци с имена и голяма сума пари.

Арестът му е по подозрение за нарушения на изборните права на хора от квартала, обясниха от полицията, съобщава БНТ.

Айри Мурад стана скандално известен като първият общински съветник на Пловдив без завършено средно образование.

По-късно се явил на матура и от втория опит преминал към по-високата образователна степен. В мандата 2015 – 2019 година той е бил и член на комисията по образование, наука, вероизповедание и етнически въпроси в местния парламент.