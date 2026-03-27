Удар на ГДБОП и ДАНС в София: Заловиха голямо количество дрога

Задържаха голямо количество наркотици в София, съобщи Нова ТВ. Акцията е била проведена от ГДБОП и ДАНС и е проведена в четвъртък следобед. Открити са кокаин и марихуана.
Иззети са над 10 кг кокаин, близо 180 кг марихуана, 47 кг амфетамин, 3 кг екстази и почти 1 кг метамфетамин по време на съвместната операция на двете силови институции. Наркотиците са открити на различни локации, където е действала разкритата престъпна група. На друг адрес, свързан със същата група, са открити боен пистолет и боеприпаси.
1 Таки от ИТН
Коментиран от #9
09:04 27.03.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Е що бе?
09:06 27.03.2026
4 някойситам
09:20 27.03.2026
5 бою циганина
09:24 27.03.2026
6 Задържаха наркотици
09:35 27.03.2026
7 Фори
09:38 27.03.2026
8 Анонимен
09:41 27.03.2026
9 Пикочен мехур
До коментар #1 от "Таки от ИТН":Браво на МВР!Дай боже всеки ден така.
Наркомани на всяка крачка щъкат.Значи има дрога.
09:49 27.03.2026
10 Очаквайте
10:01 27.03.2026
11 Добре де
10:03 27.03.2026
12 И сега заловеното
10:11 27.03.2026
13 Финансовата Пирамида на Радев Рухва
10:31 27.03.2026
14 ЯПОНЕЦА ГИ Е ИЗПЯЛ ЗА ДА ПУСНАТ
11:10 27.03.2026
15 39,999
11:21 27.03.2026