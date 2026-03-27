Удар на ГДБОП и ДАНС в София: Заловиха голямо количество дрога

Задържаха голямо количество наркотици в София, съобщи Нова ТВ. Акцията е била проведена от ГДБОП и ДАНС и е проведена в четвъртък следобед. Открити са кокаин и марихуана.

Иззети са над 10 кг кокаин, близо 180 кг марихуана, 47 кг амфетамин, 3 кг екстази и почти 1 кг метамфетамин по време на съвместната операция на двете силови институции. Наркотиците са открити на различни локации, където е действала разкритата престъпна група. На друг адрес, свързан със същата група, са открити боен пистолет и боеприпаси.