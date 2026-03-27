Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Удар на ГДБОП и ДАНС в София: Заловиха голямо количество дрога

27 Март, 2026 09:02 2 793 15

  • гдбоп-
  • данс-
  • кокаин-
  • марихуана

Акцията е проведена в четвъртък следобед

Удар на ГДБОП и ДАНС в София: Заловиха голямо количество дрога - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Задържаха голямо количество наркотици в София, съобщи Нова ТВ. Акцията е била проведена от ГДБОП и ДАНС и е проведена в четвъртък следобед. Открити са кокаин и марихуана.

Иззети са над 10 кг кокаин, близо 180 кг марихуана, 47 кг амфетамин, 3 кг екстази и почти 1 кг метамфетамин по време на съвместната операция на двете силови институции. Наркотиците са открити на различни локации, където е действала разкритата престъпна група. На друг адрес, свързан със същата група, са открити боен пистолет и боеприпаси.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Таки от ИТН

    21 2 Отговор
    Падна Сглобка 2 и почнаха ударите…

    Коментиран от #9

    09:04 27.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Е що бе?

    25 4 Отговор
    Сега как ще заредим "Магазин за хората "?

    09:06 27.03.2026

  • 4 някойситам

    8 16 Отговор
    В цял развит свят марихуана е отдавна далеч от разбирането за наркотици. Това, че унищожавате живот на хиляди души всяка година за това, че понякога си пушат джоинт вместо да се наливат с алкохолни гадости не ви прави евала, даже обратно. Остаряло мислене и банална необразованост, както и нежелание да се легалезира марихуана та да не си загубят бизнеса момчетата горе.

    09:20 27.03.2026

  • 5 бою циганина

    9 2 Отговор
    пе де ре ме тормози тея дни

    09:24 27.03.2026

  • 6 Задържаха наркотици

    14 5 Отговор
    Е и, как това ще се отрази на поскъпването на живота. Въобще кой го интересува?

    09:35 27.03.2026

  • 7 Фори

    9 5 Отговор
    Тези гръмки "залавяния" на ченгетата ги слушаме от 20г. Принуждават някой наркотърговец да направят постановка със залавяне. После тихомълком върнат наркотика на дилъра , а те отчетат дейност и искат повишение на заплатите. Естествено , както винаги делото катастрофира в прокуратурата и всички са доволни.Това е само шум ,за да отчетат дейност , а те са взели вече пари от наркотърговеца

    09:38 27.03.2026

  • 8 Анонимен

    8 0 Отговор
    А онази лудата ножарка в София изчакаха гражданите да я заловят.

    09:41 27.03.2026

  • 9 Пикочен мехур

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Таки от ИТН":

    Браво на МВР!Дай боже всеки ден така.
    Наркомани на всяка крачка щъкат.Значи има дрога.

    09:49 27.03.2026

  • 10 Очаквайте

    8 0 Отговор
    Да натъкмиме подробностите

    10:01 27.03.2026

  • 11 Добре де

    4 1 Отговор
    Колко грама е това голямо количество дрога

    10:03 27.03.2026

  • 12 И сега заловеното

    5 0 Отговор
    Къде ще го продадем

    10:11 27.03.2026

  • 13 Финансовата Пирамида на Радев Рухва

    3 6 Отговор
    Скоро Румката ще фалира

    10:31 27.03.2026

  • 14 ЯПОНЕЦА ГИ Е ИЗПЯЛ ЗА ДА ПУСНАТ

    4 1 Отговор
    ЖЕНА МУ

    11:10 27.03.2026

  • 15 39,999

    2 1 Отговор
    Браво

    11:21 27.03.2026