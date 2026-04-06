Хиляди контрабандни стоки на Митница Бургас в контейнери от Китай

Митническите служители от Териториална дирекция Митница Бургас задържаха 33 692 контрабандни детски играчки и артикули при три отделни проверки на морски контейнери със стоки от Китай.

След извършен анализ на риска от отдел „Митническо разузнаване и разследване“, контейнерите са селектирани за щателни митнически проверки. Те са съдържали групажни стоки от Китай за България. Получатели са три различни български фирми, а изпращачи са също различни фирми от Китай.

Единият от контейнерите по документи е съдържал автомати за детски играчки, детски батути, трамплини и резервни части за тях. При извършената щателна проверка са открити недекларирани 18 673 детски играчки, детски часовници, ключодържатели и аксесоари. Те са били укрити във фабрични кутии на декларираните автомати за играчки. Голяма част от контрабандните детски артикули са с изображения на известни анимационни герои и защитени търговски марки.

При друг контейнер с групажни стоки от Китай са открити при щателната митническа проверка недекларирани 10 000 жетони и 129 резервни части, също за детски игрални устройства. В третия случай са установени недекларирани 4890 антистрес топки в кашони, укрити между декларирани стоки, също от Китай.

Контрабандните общо 33 692 артикули са задържани. По случаите ще бъдат образувани три административнонаказателни производства.