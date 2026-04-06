Хиляди контрабандни стоки на Митница Бургас в контейнери от Китай

6 Април, 2026 10:29 1 138 8

Снимка: АМ
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Митническите служители от Териториална дирекция Митница Бургас задържаха 33 692 контрабандни детски играчки и артикули при три отделни проверки на морски контейнери със стоки от Китай.

След извършен анализ на риска от отдел „Митническо разузнаване и разследване“, контейнерите са селектирани за щателни митнически проверки. Те са съдържали групажни стоки от Китай за България. Получатели са три различни български фирми, а изпращачи са също различни фирми от Китай.

Единият от контейнерите по документи е съдържал автомати за детски играчки, детски батути, трамплини и резервни части за тях. При извършената щателна проверка са открити недекларирани 18 673 детски играчки, детски часовници, ключодържатели и аксесоари. Те са били укрити във фабрични кутии на декларираните автомати за играчки. Голяма част от контрабандните детски артикули са с изображения на известни анимационни герои и защитени търговски марки.

При друг контейнер с групажни стоки от Китай са открити при щателната митническа проверка недекларирани 10 000 жетони и 129 резервни части, също за детски игрални устройства. В третия случай са установени недекларирани 4890 антистрес топки в кашони, укрити между декларирани стоки, също от Китай.

Контрабандните общо 33 692 артикули са задържани. По случаите ще бъдат образувани три административнонаказателни производства.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Контрабандните общо 33 692 артикули са

    5 0 Отговор
    задържани
    и кво сега
    за вторични или за подаръци на близки и гъсталаци

    10:33 06.04.2026

  • 2 Страната на npaceтата 🐷🐷

    1 0 Отговор
    Тази контрабанда си върви от както npaceтата 🐷🐷 са на власт.

    11:23 06.04.2026

  • 3 Цвете

    1 0 Отговор
    ДА ТРЪГНАТ ОТ ПОРЪЧИТЕЛЯ ТЕЗИ БОКЛУЦИ. ЗА МАЛКА ДЪРЖАВА ТОЛКОВА МНОГО КАЗИНА?! КОМУ Е НУЖНО? ПРОВЕРКИ ДО ДУПКА, СЕДМИЧНО. 🐾🎲🐾

    13:23 06.04.2026

  • 5 Цвете

    1 0 Отговор
    ДА РАЗКАРАТ ВСИЧКИ ХАЗАРТНИ РЕКЛАМИ, ЗАЩОТО ТОВА ЗАРИБЯВА ДЕЦАТА НИ. ТАКАВА НАГЛОСТ. МАГНИТСКИ ДА РАЗЧИСТИ " ПОДЧИНЕНИТЕ " СИ.😠🐷🎲👎😠

    13:26 06.04.2026

  • 8 ПЪЪЪЪЛНА МИЗЕРИЯ .....

    0 0 Отговор
    ВЕЧЕ КОНТРАБАНДА ША ВКАРВАТ И ГСЛОШИ И ГВОЗДЕИ ШОТ ТУКА НИИИИИЩО НЕ СЕ ПРОИЗВЕЖДА...СЕКИ Е ТЪРГАШ.......
    ЛТ ПОКРИВНА ЛАМАРИНА В РУМЪНИЯ Е 6 ЕВРО КВАДРАТА ТУКА СЪЩАТА Е 14 ЕВРО...!?!?!?! Да не продължавам че ША са самонараните.....

    15:11 06.04.2026