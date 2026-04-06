Задържаха у нас шейх от кралската фамилия на ОАЕ, издирван от 2017 година

Задържаха в България шейх от кралската фамилия на ОАЕ, съобщи Нова тв. Арестуваният е братовчед на сегашния крал и внук на първия шейх на емирствата.
Софийският градски съд задържа гражданинът на ОАЕ за срок до 40 дни. Той е издирван с червена бюлетина от Интерпол от 1 декември миналата година, съобщават от прокуратурата.
Спрямо него е издадена заповед за арест от прокурора на Дубай с цел изтърпяване на присъда от 26.07.2017 г. на съда на ОАЕ за злоупотреба с доверие. Наложеното наказание е лишаване от свобода за срок от 6 месеца и глоба в размер на 20 737 263.37 дирхама.
В СГП освен постъпилите данни за издадена валидна национална заповед за арест, от страна на съдебните власти на ОАЕ е декларирано намерение за последващата екстрадиция на чуждия гражданин.
От изложените фактически обстоятелства и оперативни данни на Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ при МВР – София е установено, че арабският гражданин, осъден за икономическо престъпление, разполага с финансови възможности да се укрие, тъй като същият е пребивавал в няколко държави, разположени на различни континенти.
Определението на СГС не е окончателно и подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд. Въззивното производство пред САС е насрочено за разглеждане на 09.04.2026 г.
