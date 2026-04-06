Задържаха у нас шейх от кралската фамилия на ОАЕ, издирван от 2017 година

Задържаха у нас шейх от кралската фамилия на ОАЕ, издирван от 2017 година

6 Април, 2026 17:02 2 389 16

Той се e укривал в няколко държани на различни континенти

Задържаха у нас шейх от кралската фамилия на ОАЕ, издирван от 2017 година - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Задържаха в България шейх от кралската фамилия на ОАЕ, съобщи Нова тв. Арестуваният е братовчед на сегашния крал и внук на първия шейх на емирствата.

Софийският градски съд задържа гражданинът на ОАЕ за срок до 40 дни. Той е издирван с червена бюлетина от Интерпол от 1 декември миналата година, съобщават от прокуратурата.

Спрямо него е издадена заповед за арест от прокурора на Дубай с цел изтърпяване на присъда от 26.07.2017 г. на съда на ОАЕ за злоупотреба с доверие. Наложеното наказание е лишаване от свобода за срок от 6 месеца и глоба в размер на 20 737 263.37 дирхама.

В СГП освен постъпилите данни за издадена валидна национална заповед за арест, от страна на съдебните власти на ОАЕ е декларирано намерение за последващата екстрадиция на чуждия гражданин.

От изложените фактически обстоятелства и оперативни данни на Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ при МВР – София е установено, че арабският гражданин, осъден за икономическо престъпление, разполага с финансови възможности да се укрие, тъй като същият е пребивавал в няколко държави, разположени на различни континенти.

Определението на СГС не е окончателно и подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд. Въззивното производство пред САС е насрочено за разглеждане на 09.04.2026 г.


Подобни новини


  • 1 Прекрасна

    10 1 Отговор
    новина...

    17:03 06.04.2026

  • 2 Зевс

    37 0 Отговор
    Това означава ли, че ако го върнем окован в Дубай, те ще ни върнат Шиши с белезници?

    Коментиран от #3

    17:08 06.04.2026

  • 3 честен ционист

    16 18 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    Означава, че ще го предадем на Украйна, а укропам на свой ред ще изнудват ОАЕ за пари.

    Коментиран от #9, #11

    17:11 06.04.2026

  • 4 Анонимен

    17 0 Отговор
    На Женския Пазар ли го заловихте

    17:17 06.04.2026

  • 5 ...каква мисирка, е 6а ти цирка

    16 1 Отговор
    ..."няколко държани"...я си редактирай статията,мисирко.

    Коментиран от #12

    17:19 06.04.2026

  • 6 кой мy дpeмe

    21 0 Отговор
    бг к0чината е рай за престъпници
    някой даже стават депутати

    Коментиран от #8

    17:20 06.04.2026

  • 7 Ей,светославо?

    14 0 Отговор
    Обръсни си мустаците ма,може ли да ходиш като сом?

    17:22 06.04.2026

  • 8 честен ционист

    10 7 Отговор

    До коментар #6 от "кой мy дpeмe":

    Може и да е рай, но само ако си плащаш, а понякога и парите даже не вършат работа, в случая с шейха, гаранция се е отчитал всеки месец чинно, докато Галя не е получила обаждане.

    17:25 06.04.2026

  • 9 Любопитен

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    "Ще го предадем ". Нещо май не го научи този език?

    17:32 06.04.2026

  • 10 Задържаха койчо от койнаре шейх

    5 1 Отговор
    в България
    в каспичан дето се е криел

    смешни писарски недомлъвки

    17:38 06.04.2026

  • 11 укропам на свой ред ще изнудват ОАЕ за

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    такса спокойствие срещу иранските дронове шахед

    17:39 06.04.2026

  • 12 оня с коня

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "...каква мисирка, е 6а ти цирка":

    ЗА НИВОТО НА САЙТТА СТАТИЯТА Е МНОГО ДОБРЕ ТЕ ТУК НЯМАТ И ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

    17:58 06.04.2026

  • 13 Ами

    3 1 Отговор
    Да му теглят един Х и да го пускат

    18:00 06.04.2026

  • 14 Абе

    1 1 Отговор
    да пращат безплатен петрол 1 година , и ще им го върнем !

    19:12 06.04.2026

  • 15 Кешовица

    0 1 Отговор
    С глоба от близо 5 милиона евро със сигурност може да си позволи да си плати масрафа

    20:44 06.04.2026

  • 16 студиото на Картофски

    1 0 Отговор
    Какъв е тоя виц? "Шейх от кралската фамилия на ОАЕ , братовчед на сегашния крал и внук на първия шейх на емирствата".. ОАЕ се управлява ЕДНОВРЕМЕННО от 6 управляващи семейства от 7-те емирства. Като не ги разбирате тези неща прочетете списъка на владетелите на отделни емирства на ОАЕ.

    23:35 06.04.2026