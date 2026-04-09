40 дни арест за шейх, издирван от ОАЕ

Софийският апелативен съд постанови 40 денонощия арест за шейх Халед Зайед Алнахян, издирван от Обединените арабски емирства (ОАЕ) с червена бюлетина на Интерпол. През този срок у нас трябва да се получат документите и да се разгледа дело за екстрадиция.

Шейх Алнахян, член на управляващата фамилия в ОАЕ, бе задържан у нас в началото на април и Софийският градски съд му наложи постоянно “задържане под стража”. Защитата му обжалва пред по-горна инстанция, но мярката бе потвърдена, тъй като има опасност чужденецът да се укрие от правосъдието. Той има добри финансови възможности и в последните години е живял в различни държави от Европейския съюз.

От 2017 г. Алнахян има присъда в Дубай 6 месеца затвор и глоба от 4,8 млн. евро за финансови злоупотреби, които отговарят на престъпленията ощетяване и обсебване, наказуеми и в България.

Апелативните съдии отхвърлиха довода на защитата, че в ОАЕ е изтекла давността на присъдата на Алнахян. Магистратите подчертаха, че заповедта на Интерпол за издирването му е издадена само преди 4 месеца - на 15 декември 2025 г.