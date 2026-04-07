63-годишен блудства с непълнолетни момичета в автобус в Перник

Служители на ОДМВР – Перник задържаха 63-годишен мъж за блудствени действия спрямо непълнолетни, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е подаден вчера около 18:40 ч. на телефон 112.

По първоначални данни случилото се е станало в автобус от градския транспорт, в който пътували две момичета на 14 и 15 години.

Според информацията мъжът е извършил непристойни действия, изразяващи се в опипване на гърдите и краката на двете момичета.

На място незабавно са пристигнали служители на Второ районно управление, които са установили и задържали извършителя.

Той е 63-годишен жител на село Драгичево.

На мъжа е наложена полицейска мярка за задържане до 24 часа. По случая е уведомена прокуратурата и е образувано бързо производство.

Разследването продължава.