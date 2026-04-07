63-годишен блудства с непълнолетни момичета в автобус в Перник

Служители на ОДМВР – Перник задържаха 63-годишен мъж за блудствени действия спрямо непълнолетни, съобщиха от полицията.
Сигналът за инцидента е подаден вчера около 18:40 ч. на телефон 112.
По първоначални данни случилото се е станало в автобус от градския транспорт, в който пътували две момичета на 14 и 15 години.
Според информацията мъжът е извършил непристойни действия, изразяващи се в опипване на гърдите и краката на двете момичета.
На място незабавно са пристигнали служители на Второ районно управление, които са установили и задържали извършителя.
Той е 63-годишен жител на село Драгичево.
На мъжа е наложена полицейска мярка за задържане до 24 часа. По случая е уведомена прокуратурата и е образувано бързо производство.
Разследването продължава.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нека да пиша
10:55 07.04.2026
2 честен ционист
10:56 07.04.2026
4 ……….
11:02 07.04.2026
6 Дал
11:07 07.04.2026
7 демократ
11:10 07.04.2026
8 Какво става с прокурорския син?
Кажете колко месеца не може да намерите оня, който тероризира Перник с редовни побои и заплахи?
Коментиран от #18
11:16 07.04.2026
9 от малцинствата раждат на 15 години
Коментиран от #20
11:18 07.04.2026
10 Как
11:21 07.04.2026
11 дедо педоханец
Коментиран от #22
11:23 07.04.2026
12 А шофьорът
11:27 07.04.2026
13 Баба Гицка
11:30 07.04.2026
14 Гост
11:36 07.04.2026
15 Тоя перничанин
11:51 07.04.2026
16 Мнение
Ето това е едно от нещата, заради които ми харесва демокрацията - започнаха да удрят през ръцете кочовете, незачитащи достойнството дори на подрастващи. И да им огласяват имената!
12:13 07.04.2026
17 От друга страна
12:14 07.04.2026
18 БГ реалност
До коментар #8 от "Какво става с прокурорския син?":Тати е прокурор. Докато седи в скута на определени хора, синчето му е недостигаемо.
12:17 07.04.2026
21 Небинарен ляв
12:26 07.04.2026
23 Пътник у аутобусо
12:45 07.04.2026
24 Село
12:54 07.04.2026
25 Жоро
12:57 07.04.2026
26 ООрана държава
12:58 07.04.2026
27 Жан Виденов
13:22 07.04.2026