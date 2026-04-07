63-годишен блудства с непълнолетни момичета в автобус в Перник

7 Април, 2026 10:51 2 066 27

Според информацията мъжът е извършил непристойни действия, изразяващи се в опипване на гърдите и краката на двете момичета

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Служители на ОДМВР – Перник задържаха 63-годишен мъж за блудствени действия спрямо непълнолетни, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е подаден вчера около 18:40 ч. на телефон 112.

По първоначални данни случилото се е станало в автобус от градския транспорт, в който пътували две момичета на 14 и 15 години.

Според информацията мъжът е извършил непристойни действия, изразяващи се в опипване на гърдите и краката на двете момичета.

На място незабавно са пристигнали служители на Второ районно управление, които са установили и задържали извършителя.

Той е 63-годишен жител на село Драгичево.

На мъжа е наложена полицейска мярка за задържане до 24 часа. По случая е уведомена прокуратурата и е образувано бързо производство.

Разследването продължава.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Нека да пиша

    15 16 Отговор
    Стар пръч ,млада върба лющеше .

    10:55 07.04.2026

  • 2 честен ционист

    19 12 Отговор
    Скоро перничани ще одят пеш, да не се опипват по претъпканите рейсове.

    10:56 07.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ……….

    24 2 Отговор
    Там няма нормален , всички със отклонения ..

    11:02 07.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дал

    8 2 Отговор
    им е по една цигара !

    11:07 07.04.2026

  • 7 демократ

    14 8 Отговор
    Така е демократично , но момичетата са разбрали ,че няма да им плати ...и те така

    11:10 07.04.2026

  • 8 Какво става с прокурорския син?

    36 0 Отговор
    Този дъртия нещастник много ясно, че няма проблем да го вкарат в дрънголника, дори ако не е направил нищо ще му се измисли.
    Кажете колко месеца не може да намерите оня, който тероризира Перник с редовни побои и заплахи?

    Коментиран от #18

    11:16 07.04.2026

  • 9 от малцинствата раждат на 15 години

    14 2 Отговор
    купуват булки , крадат булки . но е редно родата да е съгласна . софи е певица но не знам на колко е родила . азис няма деца . то на 63 години му се е изкривило мнението за подрастващите . добре е че са го хванали . сегашното поколение гледа филми за възрастни . филмите за възрастни навършиха 60 години . добре е да има и цензура . да не се говори с непознати . 200 аборта годишно показват че хората не знаят да се пазят . има много болести венерически . чалга поколението е не добре облечено . анцуг и лачени обувки . слагат и червило . в училище ги учат .

    Коментиран от #20

    11:18 07.04.2026

  • 10 Как

    13 5 Отговор
    Напил се и се закачал с момичетата.Оставили са го да опипва и като не е платил го изпяли на полицията!

    11:21 07.04.2026

  • 11 дедо педоханец

    10 6 Отговор
    по великден всеки иска агнешко 😄😄😄

    Коментиран от #22

    11:23 07.04.2026

  • 12 А шофьорът

    9 0 Отговор
    Шофьора да си купи един лютив спрей или електрошок и да защитава момичета, както е в случая или него , ако го нападнат.

    11:27 07.04.2026

  • 13 Баба Гицка

    9 1 Отговор
    Вчера пътувах в автобус 78 в София.Един дрът пръч беше блезо до мен.На Герина се качи едно моме,почти дете(мургавко).Пръча го гушна и почна да я целува.Явно беше по взаимно съгласие.Отидоха назад в автобуса,и повече не видях нищо.

    11:30 07.04.2026

  • 14 Гост

    7 4 Отговор
    Дедо ПППетроханец.

    11:36 07.04.2026

  • 15 Тоя перничанин

    6 1 Отговор
    е голям палавник бре... Овце няма ли за него?

    11:51 07.04.2026

  • 16 Мнение

    2 7 Отговор
    Поздравявам служителите на МВР и припомням на въздишащите по соца, че и тогава ставаха такива безобразия, но ако девойчето се опита да протестира, задължително някоя баба или прецъфтяла леля с изкривено от злоба лице ще изпелтечи: "Ами като приличат да не казвам на какви, ще ги опипват! Не е виновен мъжът!" Понякога ми е идвало да пребия още там, на място, такива отявлени психопатки. Но повечето граждани кой знае защо си мълчаха, дори когато ставаше въпрос за явно невинни, скромни момичета от основното училище.
    Ето това е едно от нещата, заради които ми харесва демокрацията - започнаха да удрят през ръцете кочовете, незачитащи достойнството дори на подрастващи. И да им огласяват имената!

    12:13 07.04.2026

  • 17 От друга страна

    11 0 Отговор
    СиГанетата раждат на 12 години ама това не е блудство а особености на етноса. Закона е един и същ, но се прилага избирателно. Електората на Бочко не се пипа.

    12:14 07.04.2026

  • 18 БГ реалност

    12 1 Отговор

    До коментар #8 от "Какво става с прокурорския син?":

    Тати е прокурор. Докато седи в скута на определени хора, синчето му е недостигаемо.

    12:17 07.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Небинарен ляв

    8 0 Отговор
    Разликата от “нищо не е станало” и “блудство” е едни 50 евро. Не плащаш, влизаш във втората графа. А кажи после, че нямаш сестра?

    12:26 07.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Пътник у аутобусо

    6 1 Отговор
    Опитал се да ги разбута, за да мине по пътеката в автобуса, те веднага вряснали като истерички: "Олеее, дърт пръч"! И те така стана новината......

    12:45 07.04.2026

  • 24 Село

    4 0 Отговор
    Трагичево...

    12:54 07.04.2026

  • 25 Жоро

    4 0 Отговор
    Какъв успех на Българската Полиция да залови престъпник от такова високо ниво на заплаха за добруването на народа.

    12:57 07.04.2026

  • 26 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Стар боклук като се запали няма гасене

    12:58 07.04.2026

  • 27 Жан Виденов

    4 0 Отговор
    Малки са заплатите на Полицайте с какви престъпници си рискуват живота!

    13:22 07.04.2026