Мъж беше убит в Кърджалийско след дългогодишна вражда

11 Април, 2026 13:20 2 229 15

Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

65-годишен мъж беше убит в село Пепелище, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Деянието е извършено около 21 часа снощи. При възникнал скандал 76-годишен нанесъл удари с нож на 65-годишен, който е починал.

Конфликтът с трагичен край е станал в двора на жилището на жертвата. По първоначални данни двамата мъже са били в сложни лични отношения от години.

За БТА кметът на Пепелище каза, че преди няколко дни жертвата му се е оплакала, че 76-годишният го притеснява.

Дежурна оперативна група е извършила оглед. Мъжът е задържан за срок до 24 часа.

Тялото на жертвата е транспортирано за аутопсия в Отделението по съдебна медицина в кърджалийската болница.


  • 1 Сталин

    24 3 Отговор
    Един хубав ден за българската демокрация,за 30 години кошерна демокрация,само чудеса

    13:23 11.04.2026

  • 2 оплакал се на кмета ,

    26 1 Отговор
    ама оня го преместил в другия крачол . Нали и двамата са му избиратели ..

    13:28 11.04.2026

  • 3 Студопор

    25 2 Отговор
    Вместо да седнат да си гледат старините спокойно, те се колят.

    13:33 11.04.2026

  • 4 Мим

    19 2 Отговор
    Лошото може да стане още по лошо с освобождаването на убиеца.Както знаем ги пускат с надеждата,да внесат някой лев ....

    13:40 11.04.2026

  • 5 Одеса - Кърджали 1 : 1

    7 4 Отговор
    Оня, одеския , обаче го ударил дрон.

    13:47 11.04.2026

  • 6 Тома

    7 3 Отговор
    Сандокан мале с двата ножа.

    14:09 11.04.2026

  • 7 Колко па да са им сложни отношенията

    7 8 Отговор
    Не са се разбрали кой да мъжа и кой жената ли?

    14:23 11.04.2026

  • 8 ИНТЕРЕСНО

    5 2 Отговор
    И тези са били в казармата
    И нар до нар със вас...😬....
    И в списъка за глс. В 25 МИР софия....

    14:24 11.04.2026

  • 9 Наркоман

    11 4 Отговор
    И аз съм хвърлил око на един-двама. Но много гавази покрай тях. А наемниците искат над милион за тия бандити.

    14:25 11.04.2026

  • 10 Ужас

    3 0 Отговор
    Са доживотен за убиеца и 1 млн.кръвнина щом ще убива човешки създания

    14:49 11.04.2026

  • 11 Трътлю

    1 0 Отговор
    старата вражда ръжда не хваща

    14:58 11.04.2026

  • 12 Дано убитият

    1 0 Отговор
    Да е бил гербав!

    15:01 11.04.2026

  • 13 ГаГа

    2 0 Отговор
    И защо не са го защитили щом се е оплакал? Не в държава, ами в джунгла живеем.

    15:07 11.04.2026

  • 14 Абе, питки

    1 0 Отговор
    Това колко пъти ще го въртите от вчера?
    В това село жив човек не остана

    15:15 11.04.2026

  • 15 Винкело

    1 0 Отговор
    Гледам отгоре - хубаво село, всички дворове еднакви, къщите измазани, няма тиганска махала... Какво не можаха да разделят, че по-възрастният да доизкара живота си в затвора?

    15:16 11.04.2026