Мъж беше убит в Кърджалийско след дългогодишна вражда

65-годишен мъж беше убит в село Пепелище, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Деянието е извършено около 21 часа снощи. При възникнал скандал 76-годишен нанесъл удари с нож на 65-годишен, който е починал.

Конфликтът с трагичен край е станал в двора на жилището на жертвата. По първоначални данни двамата мъже са били в сложни лични отношения от години.

За БТА кметът на Пепелище каза, че преди няколко дни жертвата му се е оплакала, че 76-годишният го притеснява.

Дежурна оперативна група е извършила оглед. Мъжът е задържан за срок до 24 часа.

Тялото на жертвата е транспортирано за аутопсия в Отделението по съдебна медицина в кърджалийската болница.