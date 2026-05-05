Жената, намушкала четирима във Варна, била пила

5 Май, 2026 17:37 830 25

Държавното обвинение иска литовката да бъде изследвана в психиатрично заведение

Жената, намушкала четирима във Варна, била пила - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Окръжната прокуратура във Варна наблюдава досъдебно производство за извършен опит за убийство. Извършител на деянието е литовска гражданка, временно пребиваваща в България, съобщи БГНЕС.

Към момента задържаната не е осъждана, заяви днес говорителят на Окръжна прокуратура Радослав Лазаров. В понеделник жената от Литва нападна четирима души в магазин във Варна. Двама от тях – мъж и жена, получиха сериозни прободни рани в областта на гърдите и са настанени в реанимацията на болница „Света Анна“.

Говорителят на прокуратурата потвърди, че нападението е извършено под влияние на силно алкохолно опиянение. „Държа да подчертая, че единствено своевременната и компетентна медицинска намеса е спасила живота на мъжа, който е в болница към момента“, добави Лазаров.

Той съобщи, че прокуратурата намира основание за повдигане на обвинение за опит за убийство на повече от един човек.

Литовката е задържана до 72 часа и след празничния 6 май ще бъде внесено искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“. Държавното обвинение ще поиска и настаняване на обвиняемата в психиатрично заведение за изследване.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 чирпански зет

    20 1 Отговор
    И аз пия, и шурето пие, ама ножове вадим само да режем мезето.

    Коментиран от #2, #16

    17:39 05.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пила??

    7 17 Отговор
    Рускиня с литовско гражданство.

    Коментиран от #12

    17:41 05.05.2026

  • 4 Навални

    5 18 Отговор
    Пила рускиня от Литва
    Там е пълно.

    17:42 05.05.2026

  • 5 Читател

    16 0 Отговор
    Съд и в в затвора какви изследвания какви 5 лв.

    17:43 05.05.2026

  • 6 Хаха

    19 4 Отговор
    "литовката" май е чистокръвна украинка от Киев, която е имала и литовски паспорт за да може да обикаля свободно ЕС. Да не се окаже, че е регистрирана като бежанка и живее на хранилка? Това се пише във варненските групи

    Коментиран от #22

    17:43 05.05.2026

  • 7 Дали не е с украинска идеология

    13 2 Отговор
    Сигурно е помислила българите за руснаци и е решила да помага на Зеленски.

    17:43 05.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Баба

    10 0 Отговор
    20 години зад решетките и ще изтрезнее.

    17:51 05.05.2026

  • 10 Ха ха ха

    4 1 Отговор
    Ами тогава го пускайте балтийския боклук.Явно има оправдание.

    17:51 05.05.2026

  • 11 стига сте лъгали

    8 2 Отговор
    Не е никаква литовка, а е чиста украинка! Вече го писаха в други медии, а вие продължавате да лъжете!

    Коментиран от #17

    17:53 05.05.2026

  • 12 хмммм

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Пила??":

    Литовка е. Там почти няма руснаци. Просто говори на руски. Оправила 4 варненски мъжкаря.

    17:53 05.05.2026

  • 13 Айде бе,

    2 0 Отговор
    Била пила?!?

    Над 2 промила алкохол в кръвните проби...

    17:54 05.05.2026

  • 14 ад вокатски

    2 0 Отговор
    Под въздействието на алкохола - смекчаващи вината обстоятелства - не съзнава действията си, а постъпва без задръжки, иначе е най-внимателната жена, на мравката път прави.

    17:54 05.05.2026

  • 15 az СВО Победа 81

    4 2 Отговор
    Май, май е била украинка...

    Коментиран от #18

    17:57 05.05.2026

  • 16 Там е заровено кучето

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "чирпански зет":

    Само на Балканите пием и замезваме, затова си правим купоня. Всички други пият като фатмаци без да замезват и като пийнат повечко и не знаят, какво правят. Бяхме аднаж на гости в Германия и седнахме в един швабски ресторант, кой знае защо наречен Хенри пети. Та като седнахме на адна маса българи и шваби и българите като взехме да си поръчваме разни работи с бирата, швабите ни гледаха оцъклено. Питаха, какво правите? Пиете или ядете? Ама защо едновременно? Аз не съм гладен, вика ми швабата, аз ядох преди да излезна. Ако съм гладен ям, ако съм жаден пия. И ми се кара гадината. Питаха, всички като бодвате от едни и същи чинии, как разбирате кой колко да плати? Това съвсем сериозно между другото. Настрана от това, че нямаше и нищо свястно за мезе

    17:59 05.05.2026

  • 17 А вчера уж беше латвийка

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "стига сте лъгали":

    реално е фашизирана OOсрaинкa

    18:01 05.05.2026

  • 18 Търновец

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "az СВО Победа 81":

    Май май е била Рускиня

    Коментиран от #24

    18:03 05.05.2026

  • 19 Митьо джибрата

    0 0 Отговор
    Не само ,че е била пила,ами и не е била мушкана дълго време...
    Много и се е насъбрало...

    18:07 05.05.2026

  • 20 Била

    0 0 Отговор
    си е пияна и е носела агресивност в нея , алкохолът ѝ е дал кураж да извърши този ужас ! Със следващия самолет да заминава от дето е дошла , какво ще я дундуркат и купища масрафи по нея !

    Коментиран от #23

    18:08 05.05.2026

  • 21 дядо дръмпир

    0 0 Отговор
    Всеки пиян ли може да мушка хора.не трябва да си спииициалист да видиш ,че тази страда от Циклофрения една от формите на шизофрениите.Да я лекуват или да я .......как пък не я е някой-елиминирал...

    18:09 05.05.2026

  • 22 да те светна

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хаха":

    Гражданите на Украйна имат безвизов достъп до ЕС от 2017 година. От 22.02.2022 могат да работят и да получават помощи като бежанци. В това отношение украинският паспорт им дава повече възможности от литовския.

    18:10 05.05.2026

  • 23 върховенство на правото

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Била":

    Първо минава през съда, получава присъда, после си изтърпява наказанието в Сливенския и като я изпишат да си пътува с каквото си иска.

    18:11 05.05.2026

  • 24 az СВО Победа 81

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Търновец":

    Ако беше рускиня досега да са ни проглушили ушите, а случаят се прикрива и ни го съобщават със закъснение ...

    18:15 05.05.2026

  • 25 Дедо ви...

    1 0 Отговор
    Нашите медии усложливо се опитват да представят чужденката наръгала 4 ма във Варна за литовка - в действителтост е украинка от Киев , която има и друго гражданство

    18:15 05.05.2026