Жената, намушкала четирима във Варна, била пила

Окръжната прокуратура във Варна наблюдава досъдебно производство за извършен опит за убийство. Извършител на деянието е литовска гражданка, временно пребиваваща в България, съобщи БГНЕС.
Към момента задържаната не е осъждана, заяви днес говорителят на Окръжна прокуратура Радослав Лазаров. В понеделник жената от Литва нападна четирима души в магазин във Варна. Двама от тях – мъж и жена, получиха сериозни прободни рани в областта на гърдите и са настанени в реанимацията на болница „Света Анна“.
Говорителят на прокуратурата потвърди, че нападението е извършено под влияние на силно алкохолно опиянение. „Държа да подчертая, че единствено своевременната и компетентна медицинска намеса е спасила живота на мъжа, който е в болница към момента“, добави Лазаров.
Той съобщи, че прокуратурата намира основание за повдигане на обвинение за опит за убийство на повече от един човек.
Литовката е задържана до 72 часа и след празничния 6 май ще бъде внесено искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“. Държавното обвинение ще поиска и настаняване на обвиняемата в психиатрично заведение за изследване.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 чирпански зет
Коментиран от #2, #16
17:39 05.05.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Пила??
Коментиран от #12
17:41 05.05.2026
4 Навални
Там е пълно.
17:42 05.05.2026
5 Читател
17:43 05.05.2026
6 Хаха
Коментиран от #22
17:43 05.05.2026
7 Дали не е с украинска идеология
17:43 05.05.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Баба
17:51 05.05.2026
10 Ха ха ха
17:51 05.05.2026
11 стига сте лъгали
Коментиран от #17
17:53 05.05.2026
12 хмммм
До коментар #3 от "Пила??":Литовка е. Там почти няма руснаци. Просто говори на руски. Оправила 4 варненски мъжкаря.
17:53 05.05.2026
13 Айде бе,
Над 2 промила алкохол в кръвните проби...
17:54 05.05.2026
14 ад вокатски
17:54 05.05.2026
15 az СВО Победа 81
Коментиран от #18
17:57 05.05.2026
16 Там е заровено кучето
До коментар #1 от "чирпански зет":Само на Балканите пием и замезваме, затова си правим купоня. Всички други пият като фатмаци без да замезват и като пийнат повечко и не знаят, какво правят. Бяхме аднаж на гости в Германия и седнахме в един швабски ресторант, кой знае защо наречен Хенри пети. Та като седнахме на адна маса българи и шваби и българите като взехме да си поръчваме разни работи с бирата, швабите ни гледаха оцъклено. Питаха, какво правите? Пиете или ядете? Ама защо едновременно? Аз не съм гладен, вика ми швабата, аз ядох преди да излезна. Ако съм гладен ям, ако съм жаден пия. И ми се кара гадината. Питаха, всички като бодвате от едни и същи чинии, как разбирате кой колко да плати? Това съвсем сериозно между другото. Настрана от това, че нямаше и нищо свястно за мезе
17:59 05.05.2026
17 А вчера уж беше латвийка
До коментар #11 от "стига сте лъгали":реално е фашизирана OOсрaинкa
18:01 05.05.2026
18 Търновец
До коментар #15 от "az СВО Победа 81":Май май е била Рускиня
Коментиран от #24
18:03 05.05.2026
19 Митьо джибрата
Много и се е насъбрало...
18:07 05.05.2026
20 Била
Коментиран от #23
18:08 05.05.2026
21 дядо дръмпир
18:09 05.05.2026
22 да те светна
До коментар #6 от "Хаха":Гражданите на Украйна имат безвизов достъп до ЕС от 2017 година. От 22.02.2022 могат да работят и да получават помощи като бежанци. В това отношение украинският паспорт им дава повече възможности от литовския.
18:10 05.05.2026
23 върховенство на правото
До коментар #20 от "Била":Първо минава през съда, получава присъда, после си изтърпява наказанието в Сливенския и като я изпишат да си пътува с каквото си иска.
18:11 05.05.2026
24 az СВО Победа 81
До коментар #18 от "Търновец":Ако беше рускиня досега да са ни проглушили ушите, а случаят се прикрива и ни го съобщават със закъснение ...
18:15 05.05.2026
25 Дедо ви...
18:15 05.05.2026