Жената, намушкала четирима във Варна, била пила

Окръжната прокуратура във Варна наблюдава досъдебно производство за извършен опит за убийство. Извършител на деянието е литовска гражданка, временно пребиваваща в България, съобщи БГНЕС.

Към момента задържаната не е осъждана, заяви днес говорителят на Окръжна прокуратура Радослав Лазаров. В понеделник жената от Литва нападна четирима души в магазин във Варна. Двама от тях – мъж и жена, получиха сериозни прободни рани в областта на гърдите и са настанени в реанимацията на болница „Света Анна“.

Говорителят на прокуратурата потвърди, че нападението е извършено под влияние на силно алкохолно опиянение. „Държа да подчертая, че единствено своевременната и компетентна медицинска намеса е спасила живота на мъжа, който е в болница към момента“, добави Лазаров.

Той съобщи, че прокуратурата намира основание за повдигане на обвинение за опит за убийство на повече от един човек.

Литовката е задържана до 72 часа и след празничния 6 май ще бъде внесено искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“. Държавното обвинение ще поиска и настаняване на обвиняемата в психиатрично заведение за изследване.