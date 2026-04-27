Разбиха група за пране на пари, откриха над 600 000 евро в брой, наркотици и боеприпаси

27 Април, 2026 15:36 1 366 12

Мария Атанасова

При специализираната операция на ГДБОП и ДАНС е неутрализирано ОПГ за пране на пари и разпространение на наркотични вещества.

Открити са над 67 кг марихуана, над 600 боеприпаса и близо 600 000 евро в брой, информира главният секретар на МВР Георги Кандев.

Полицейската акция е проведена на 23 април 2026 г.

Съвместните мероприятия на двете служби са продължили близо четири месеца.

Образувано е досъдебно производство под надзора на Софийската градска прокуратура. СГП е привлякла като обвиняеми четири лица.

Досъдебното производство е образувано на 23.04.2026 г. в условията на неотложност с обиск и изземване и се води от ГДБОП-МВР под ръководството и надзора на СГП.С определения от 26.04.2026 г. Софийски градски съд (СГС) взе мярка за неотклонение задържане под стража по отношение на двама обвиняеми, а трети е с домашен арест.

Съдът сподели доводите на прокурора, че са налице достатъчно доказателства, които водят до извод за обосновано предположение за авторството на престъпленията, за които са привлечени обвиняемите. СГС прие, че е налице и реална опасност от извършване на престъпление от всеки от обвиняемите.

По отношение на един от тях съдът определи домашен арест поради наличие на здравословни проблеми. Определенията на СГС не са окончателни и подлежат на обжалване пред Софийски апелативен съд.

Четвъртият обвиняем се издирва.

Разследването по случая продължава от ГДБОП-МВР под ръководството и надзора на СГП.

Тримата задържани са пътували от София към Кюстендил с различни автомобили.

При проведените действия по разследването са претърсени 10 имоти и превозни средства.

В един от автомобилите са открити над 30 кг марихуана, а в частен дом в София – още над 30 хашиш и марихуана. На адрес в Кюстендил е открита сумата от близо 600 000 евро и над 600 боеприпаса за огнестрелно оръжие с различен калибър.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    13 0 Отговор
    Лилави евраци има само в Банкя.

    15:38 27.04.2026

  • 2 аматьори

    7 0 Отговор
    Кой пере в брой?

    15:39 27.04.2026

  • 3 Оръжията към

    8 0 Отговор
    боеприпасите къде са? Да не са ги пратили в Украйна?

    15:40 27.04.2026

  • 4 Мдаммм

    4 0 Отговор
    За някой от ВСС ще да са били събрани.Този път не са Карашик,ха,ха,ха...

    15:41 27.04.2026

  • 5 Павел Пенев

    10 0 Отговор
    От Банкя ли е ръководителя на тази група?

    15:42 27.04.2026

  • 6 8888

    6 1 Отговор
    Прочистването започна

    Коментиран от #8

    15:43 27.04.2026

  • 7 Комисар Корадо Катани

    6 0 Отговор
    Комиссар государственной безопасности 1-го ранга Кандев е във вихъра си.

    15:43 27.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 0 Отговор
    ИВАН ДЕМЕРДЖИЕВ САМО ПОДГРЯВА :)
    .....
    ТИЯ ДВАМАТА КЕФЯТ :)

    15:53 27.04.2026

  • 10 Ама не са ли за купуване на гласове?

    1 0 Отговор
    Или за подкупи на съдии? Я разследващите да прегледат по-внимателно, че да има Емо Узото с какво да се изтъква.

    16:15 27.04.2026

  • 11 Банкята

    2 0 Отговор
    Ейии,едни пари не мой опазят тия мои прЕатели,дето им ги дадох на отговорно пазене,преди да ме арестуват и ровят у дома ми,пфу...язък!!!

    16:16 27.04.2026

  • 12 Сталин

    2 0 Отговор
    Абе помните ли къде са биткойните дето Тиквата беше ги конфискувал преди години от други бандити колеги на Тиквата,сега тези биткоини струват 25 милиарда

    16:22 27.04.2026