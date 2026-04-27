Разбиха група за пране на пари, откриха над 600 000 евро в брой, наркотици и боеприпаси

При специализираната операция на ГДБОП и ДАНС е неутрализирано ОПГ за пране на пари и разпространение на наркотични вещества.

Открити са над 67 кг марихуана, над 600 боеприпаса и близо 600 000 евро в брой, информира главният секретар на МВР Георги Кандев.

Полицейската акция е проведена на 23 април 2026 г.

Съвместните мероприятия на двете служби са продължили близо четири месеца.

Образувано е досъдебно производство под надзора на Софийската градска прокуратура. СГП е привлякла като обвиняеми четири лица.

Досъдебното производство е образувано на 23.04.2026 г. в условията на неотложност с обиск и изземване и се води от ГДБОП-МВР под ръководството и надзора на СГП.С определения от 26.04.2026 г. Софийски градски съд (СГС) взе мярка за неотклонение задържане под стража по отношение на двама обвиняеми, а трети е с домашен арест.

Съдът сподели доводите на прокурора, че са налице достатъчно доказателства, които водят до извод за обосновано предположение за авторството на престъпленията, за които са привлечени обвиняемите. СГС прие, че е налице и реална опасност от извършване на престъпление от всеки от обвиняемите.

По отношение на един от тях съдът определи домашен арест поради наличие на здравословни проблеми. Определенията на СГС не са окончателни и подлежат на обжалване пред Софийски апелативен съд.

Четвъртият обвиняем се издирва.

Разследването по случая продължава от ГДБОП-МВР под ръководството и надзора на СГП.

Тримата задържани са пътували от София към Кюстендил с различни автомобили.

При проведените действия по разследването са претърсени 10 имоти и превозни средства.

В един от автомобилите са открити над 30 кг марихуана, а в частен дом в София – още над 30 хашиш и марихуана. На адрес в Кюстендил е открита сумата от близо 600 000 евро и над 600 боеприпаса за огнестрелно оръжие с различен калибър.