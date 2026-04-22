Новини
Крими »
Присъда за касиерка на "Български пощи"- присвоила над 30 000 евро

22 Април, 2026 17:50 1 723 9

  • присъда-
  • касиерка-
  • български пощи-
  • присвояване-
  • средства

Съдът е отчел наличието на множество смекчаващи вината обстоятелства и е наложил наказание „пробация“

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Касиерка на „Български пощи“ присвои над 30 000 евро, съобщиха от Районен съд-Кюстендил, цитирани от dariknews.bg

С присъда на Районен съд Кюстендил подсъдимата Р. М. е призната за виновна за извършване на продължавано престъпление в периода от 1 юли до 22 юли 2024 г. в Кюстендил.
Според установеното по делото, в рамките на този период тя е извършила осем отделни деяния за кратко време, при една и съща обстановка и с еднаква форма на вина. В качеството си на длъжностно лице – касиер в пощенска станция към РПС – Кюстендил, тя е имала задължение да пази и управлява чужди средства. Вместо това е присвоила пари, собственост на "Български пощи", в общ размер на 59 699,13 лева (30 523,68 евро).

Делото е разгледано по реда на съкратеното съдебно следствие, след като подсъдимата е признала всички факти и обстоятелства, посочени в обвинителния акт. Съдът е отчел наличието на множество смекчаващи вината обстоятелства и е наложил наказание „пробация“. То включва задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година и шест месеца с подписване два пъти седмично, както и задължителни периодични срещи с пробационен служител за същия срок.

Съдебният състав, председателстван от съдия Мая Миленкова, е осъдил Р. М. да възстанови на "Български пощи" присвоената сума от 30 523,68 евро (59 699,13 лева), заедно със законната лихва, считано от 22 юли 2024 г. до окончателното изплащане. Искът е отхвърлен за разликата до пълния претендиран размер от 60 000 лева като неоснователен.

Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15-дневен срок пред Окръжен съд Кюстендил.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Депесето

    27 0 Отговор
    А инак за кражба на няколко кокошки,ги вкарват по затворите. Кой както се уреди е у БГ-то...

    18:09 22.04.2026

  • 2 Дядо ви Курти от село пиперково

    17 1 Отговор
    Чудно ми е,тиквата като го осъдят ,с колко 0 ще завършва сумата която трябва да възстанови на държавата

    18:23 22.04.2026

  • 3 не е знаела женицата

    10 1 Отговор
    че касиерките и в банки и навсякъде винаги минават метър с условни
    да си е присвоила повече от пощите
    а те да си чакат парите обратно

    18:32 22.04.2026

  • 4 Гост

    14 0 Отговор
    А тоя паскал, изнесъл 1 милиард, върнал 12 000 евро.... за кокошка няма прошка.

    18:40 22.04.2026

  • 5 Ах, нидей

    0 0 Отговор
    За кокошка няма прошка😂😂 ама нагоре🤣🤣

    18:48 22.04.2026

  • 6 ИВАН

    8 0 Отговор
    Охооо, пробацийка, подписчета .... ами така, всяка ще започне да краде.

    Коментиран от #7

    18:50 22.04.2026

  • 7 Азз

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "ИВАН":

    Че те си го правят. Па когото хванат

    19:07 22.04.2026

  • 8 Анонимен

    3 1 Отговор
    Вдигнете им заплатите

    19:15 22.04.2026

  • 9 Сливенския пустее

    2 0 Отговор
    Браво на българския съд който гали с перце. Затова ще дойде и новия хан Крум.

    20:54 22.04.2026