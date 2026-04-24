До 15 г. затвор за шофьора на автобуса от Малко Търново, забравил ръчната спирачка

От 10 до 15 г. затвор грозят шофьора на преобърнатия автобус край Малко Търново, стана ясно от прокуратурата в Бургас.

Двама души загинаха, а други бяха ранени, след като автобус потегли сам на заден ход и се преобърна в дере километри преди границата с Турция.

"При разследването до момента е установено, че шофьорите са искали да заредят евтино гориво в Турция, не са разчели добре къде точно ще им свърши горивото. Няколко километра преди границата то е свършило, автобусът е спрял на пътя под наклон, като е бил спрян около 50 минути, докато единият от шофьорите е заредил туба с бензин от близка бензиностанция", каза Христо Колев, говорител на Районната прокуратура в Бургас.

Автобусът е бил с изключен скоростен лост и без вдигната ръчна спирачка като по този начин не е бил обезопасен и се е преобърнал, уточни той.

Днес Окръжната прокуратура ще внесе в съда мярка за отклонение "задържане под стража", тъй като съществува опасност украинският гражданин да се укрие.