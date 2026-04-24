До 15 г. затвор за шофьора на автобуса от Малко Търново, забравил ръчната спирачка

24 Април, 2026 10:45

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

От 10 до 15 г. затвор грозят шофьора на преобърнатия автобус край Малко Търново, стана ясно от прокуратурата в Бургас.

Двама души загинаха, а други бяха ранени, след като автобус потегли сам на заден ход и се преобърна в дере километри преди границата с Турция.

"При разследването до момента е установено, че шофьорите са искали да заредят евтино гориво в Турция, не са разчели добре къде точно ще им свърши горивото. Няколко километра преди границата то е свършило, автобусът е спрял на пътя под наклон, като е бил спрян около 50 минути, докато единият от шофьорите е заредил туба с бензин от близка бензиностанция", каза Христо Колев, говорител на Районната прокуратура в Бургас.

Автобусът е бил с изключен скоростен лост и без вдигната ръчна спирачка като по този начин не е бил обезопасен и се е преобърнал, уточни той.

Днес Окръжната прокуратура ще внесе в съда мярка за отклонение "задържане под стража", тъй като съществува опасност украинският гражданин да се укрие.


  • 1 Един шофьор

    12 2 Отговор
    Автобуса бензинов ли е бил , да не е бил ЗиЛ или ЛаЗ?

    10:53 24.04.2026

  • 2 Будител

    10 0 Отговор
    А сега да видим , автобусът дизелов двигател ли има или бензинов? Аз залагам на дизелов. Факти пак грешна информация.

    10:56 24.04.2026

  • 3 РЕАЛИСТ

    4 1 Отговор
    Що ли не ви вярвам. Граничният полицай, дето го направихте герой, каза, че като е пристигнал, автобусът е бил перпендикулярно на пътя. Или той е имал тройка по математика и не знае какво е перпендикулярно или някой лъже.

    11:01 24.04.2026

  • 4 РЕАЛИСТ

    4 0 Отговор
    Това не е кола, бе. Ръчната спирачка е въздушна. Ако не е включена пищи до небесата. Скоростите може да са автоматични. Тогава не се оставя на скорост. Как 1 час автобусът си е стоял, а като дошли полицаите и станал сакатлъка. Накарали ли са шофьора да прави маневра. Указвали ли са го , доколко да кара назад или е станало " Дай, дай, а сега слез да видиш кво си направил"

    Коментиран от #6

    11:17 24.04.2026

  • 5 Водач

    4 0 Отговор
    И как автобуса е стоял 50 минути без да тръгне и после сам потеглил.Има нещо съмнително,но няма да го кажат.

    11:20 24.04.2026

  • 6 Водач

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "РЕАЛИСТ":

    И да не са автоматични скоростите,при тези автомобили не се остявят на скорост,защото усилвателят на съединителят е на въздух и като падне въздуха,няма изключване от скорост.

    11:25 24.04.2026

  • 7 Баба Гошка

    4 0 Отговор
    Мярка на Отклонение? Алоуу. Мис ирките. Оправете си текста. Иначе Какво може да се очаква от укропиттеци. Скоро и в ЕсЕс ще ги приемат експресно и ще видите тогаз геройства от отвличанияя, изнудванияя, организирани криминаллни прояви и т.н. ха чеституу

    Коментиран от #8

    11:28 24.04.2026

  • 8 Стенли

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Баба Гошка":

    То не ни стигат албанците ами и само урките липсват в този все по западащ така наречен ЕС а и друго ме гложди защо наричат харизаните деветдесет милиарда заем , все едно аз да взема от банката един милион и да кажа ще ги върна като спечеля джакпота от тотото😁🤑🤨

    11:40 24.04.2026

  • 9 виновен е шофьора

    1 0 Отговор
    а тези прегазени киевчани като са видели да се мести рейса да се бяха дръпнали . на снимката се вижда тесен път и голям рейс . то има 2 посоки . назад и напред . рейса се е сурнал надясно и се е преърколил . центъра на тежеста се е центровала нависоко . стръмен наклон без мантинели и огради . теоретично е можело тея 30 души зад рейса и 15 в рейса да направят нещо . вътре седящите да дръпнат спирачките и да врътнат волана . външните да бутат рейса напред и да го спрат да не върви назад . малкия дявол . можело е много по лошо . ами ако беше се подпалил рейса .

    11:50 24.04.2026

  • 10 Пилотът Гошу

    3 0 Отговор
    Страшни глупости са натворили пак полюцайчетата и джурналята… Автобусът бил на бензин… Не бил дръпнал ръчна спирачка, гаче е Опел кадет… Новини за празноглавци… 15 години щели да им дават… На умишлено убийство дават по няма и 5, ако въобще…. Абе трагедия…

    11:55 24.04.2026

  • 11 Баба Гошка

    3 0 Отговор
    Когато те вози някой, който е толкоз първосигнален, че да му свърши горивото насред пътя в гората, трябва веднага да бягаш надалече, защото не става дума за технически проблем. Става дума за престъпна небрежност.

    11:57 24.04.2026

  • 12 ти да видиш

    1 0 Отговор
    Нещо намирисва тая ситуация! 50 мин.автобусчето е седело спрено и изведнъж е решило да тръгне! 😕😕😕

    12:13 24.04.2026

  • 13 дядо дръмпирсе съмнява в инфото ви

    1 0 Отговор
    нищо не разбирам ,автомобил карам от 40г,но никога не дърпам ръчната ,а когато изляза от колата я оставям на скорост без значение първа или задна и преди това угасям двигателят и взимам ключа с мен.ръчнаизползвам по време на престой голям-наклон когато съм в автомобила........вие сигурно сте гоуеми иксперти и само с ръчната....

    Коментиран от #14

    12:22 24.04.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "дядо дръмпирсе съмнява в инфото ви":

    Ами като не разбираш, що се Фалиш, че не разбираш🤔❗
    Все едно да пишеш, че от 40 години караш колело и не разбираш защо леката кола има ръчна спирачка, като ти използваш крачната- "КОНТРАТА"😀
    Не ми се сърди, но не е случайно, че за да караш рейс не стига категория "В"❗

    12:37 24.04.2026