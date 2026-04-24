До 15 г. затвор за шофьора на автобуса от Малко Търново, забравил ръчната спирачка

От 10 до 15 г. затвор грозят шофьора на преобърнатия автобус край Малко Търново, стана ясно от прокуратурата в Бургас.
Двама души загинаха, а други бяха ранени, след като автобус потегли сам на заден ход и се преобърна в дере километри преди границата с Турция.
"При разследването до момента е установено, че шофьорите са искали да заредят евтино гориво в Турция, не са разчели добре къде точно ще им свърши горивото. Няколко километра преди границата то е свършило, автобусът е спрял на пътя под наклон, като е бил спрян около 50 минути, докато единият от шофьорите е заредил туба с бензин от близка бензиностанция", каза Христо Колев, говорител на Районната прокуратура в Бургас.
Автобусът е бил с изключен скоростен лост и без вдигната ръчна спирачка като по този начин не е бил обезопасен и се е преобърнал, уточни той.
Днес Окръжната прокуратура ще внесе в съда мярка за отклонение "задържане под стража", тъй като съществува опасност украинският гражданин да се укрие.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Един шофьор
10:53 24.04.2026
2 Будител
10:56 24.04.2026
3 РЕАЛИСТ
11:01 24.04.2026
4 РЕАЛИСТ
Коментиран от #6
11:17 24.04.2026
5 Водач
11:20 24.04.2026
6 Водач
До коментар #4 от "РЕАЛИСТ":И да не са автоматични скоростите,при тези автомобили не се остявят на скорост,защото усилвателят на съединителят е на въздух и като падне въздуха,няма изключване от скорост.
11:25 24.04.2026
7 Баба Гошка
Коментиран от #8
11:28 24.04.2026
8 Стенли
До коментар #7 от "Баба Гошка":То не ни стигат албанците ами и само урките липсват в този все по западащ така наречен ЕС а и друго ме гложди защо наричат харизаните деветдесет милиарда заем , все едно аз да взема от банката един милион и да кажа ще ги върна като спечеля джакпота от тотото😁🤑🤨
11:40 24.04.2026
9 виновен е шофьора
11:50 24.04.2026
10 Пилотът Гошу
11:55 24.04.2026
11 Баба Гошка
11:57 24.04.2026
12 ти да видиш
12:13 24.04.2026
13 дядо дръмпирсе съмнява в инфото ви
Коментиран от #14
12:22 24.04.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #13 от "дядо дръмпирсе съмнява в инфото ви":Ами като не разбираш, що се Фалиш, че не разбираш🤔❗
Все едно да пишеш, че от 40 години караш колело и не разбираш защо леката кола има ръчна спирачка, като ти използваш крачната- "КОНТРАТА"😀
Не ми се сърди, но не е случайно, че за да караш рейс не стига категория "В"❗
12:37 24.04.2026