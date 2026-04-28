Новини
Крими »
Малко дете загина, прегазено от кола в Карловско

28 Април, 2026 15:54 434 2

  • карловско-
  • розино-
  • 4-годишно дете

То е изкочило внезапно на платното, казаха от полицията

Малко дете загина, прегазено от кола в Карловско
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

4-годишно дете беше прегазено в карловското село Розино. Инцидентът е станал около 11,40 ч. днес.

От пресцентъра на полицията в Пловдив съобщиха, че по предварителната информация детето изскочило внезапно на платното за движение и било ударено от преминаващ лек автомобил. Смъртта му е констатирана в болницата.

Алкохолната проба на шофьора на колата е отрицателна, предстои да бъде тестван за употреба на наркотични вещества. Образувано е досъдебно производство в РУ-Карлово.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Днес

    2 1 Отговор
    У нас загиналите и ранените у нас са повече от тези де гинат в Русия и Украйна май...

    Коментиран от #2

    16:02 28.04.2026

  • 2 Ама пък точно за

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Днес":

    тези в Розино хич не ме е еня...

    16:04 28.04.2026