Малко дете загина, прегазено от кола в Карловско

4-годишно дете беше прегазено в карловското село Розино. Инцидентът е станал около 11,40 ч. днес.
От пресцентъра на полицията в Пловдив съобщиха, че по предварителната информация детето изскочило внезапно на платното за движение и било ударено от преминаващ лек автомобил. Смъртта му е констатирана в болницата.
Алкохолната проба на шофьора на колата е отрицателна, предстои да бъде тестван за употреба на наркотични вещества. Образувано е досъдебно производство в РУ-Карлово.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Днес
Коментиран от #2
16:02 28.04.2026
2 Ама пък точно за
До коментар #1 от "Днес":тези в Розино хич не ме е еня...
16:04 28.04.2026